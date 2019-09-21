"Фейковые СМИ": Трамп ответил на обвинения в давлении на Зеленского

Дональд Трамп / GettyImages

Президент США Дональд Трамп ответил на обвинения в том, что он якобы осуществлял давление на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора.

При этом он обвинил в инспирировании ситуации "фейковые СМИ" и их партнера – Демократическую партию США.

"Фейковые СМИ и их партнер, Демократическая партия, хотят держаться как можно дальше от требования Джо Байдена, чтобы украинское правительство уволило прокурора, который вел расследование против сына", - написал американский лидер в своем Twitter.

Читайте такжеУ Зеленского анонсировали встречу с Трампом в Нью-ЙоркеОн также обвинил их в фабрикации истории вокруг его разговора с Владимиром Зеленским.

"Не было сказано ничего, что было бы неправильным, но требование Байдена, с другой стороны, было полной катастрофой. Фейковые СМИ знают это, но не хотят сообщать!", - резюмировал Трамп.

Напомним, ранее американское издание The Washington Post опубликовало материал, в котором со ссылкой на источник утверждается, что Трамп дал одному из своих коллег-президентов несколько обещаний, которые являются противозаконными. При этом в разговоре президентов якобы затрагивалась Украина.