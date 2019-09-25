Зеленский высказался о публикации телефонного разговора с Трампом

Зеленский высказался о публикации разговора с Трампом / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на информацию о публикации неотредактированной полной версии телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом, который состоялся в июле.

Как сообщает CNN, Зеленский заявил, что его переговоры с Трампом носят частный характер.

Украинский лидер добавил, что беседа глав государств носила "конфиденциальный" характер.

На вопрос журналистов о перспективе публикации расшифровки телефонного разговора с американским лидером президент Украины ответил: "Посмотрим".

Напомним, спикер Палаты представителей США Нэнси Пэлоси заявила, что Конгресс инициирует процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа из-за скандала с участием Украины.

Позже Трамп прокомментировал заявление спикера Палаты представителей США Нэнси Пэлоси о начале процедуры импичмента после телефонного разговора с Владимиром Зеленским.