"Дружелюбный звонок Зеленскому": Трамп расхрабрился и дал добро на публикацию скандальной стенограммы

Дональд Трамп дал добро на публикацию стенограммы разговора с Зеленским / Радио Свобода

Во вторник, 24 сентября, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, который ранее в очередной раз открестился от давления на Владимира Зеленского, внезапно расхрабрился и дал добро на публикацию неотредактированной полной версии телефонного разговора со своим украинским коллегой в июле.

"Я сейчас в ООН представляю нашу страну. Я разрешил завтра опубликовать полную, полностью рассекреченную и неотредактированную стенограмму моего разговора с президентом Украины Зеленским", - написал Трамп в Twitter.

При этом Трамп подчеркнул, что разговор – дружелюбный, там нет никакого прессинга.

"Вы увидите, что это был очень дружелюбный и абсолютно уместный звонок. Никакого давления и, в отличие от истории с Джо Байденом и его сыном, никакой "услуги за услугу"", - добавил Трамп.

Также 73-летний лидер США назвал ситуацию вокруг его разговора с Зеленским продолжением "охоты на ведьм", проводимой американскими демократами.

Напомним:

22 сентября стало известно, что Дональду Трампу грозит импичмент из-за давления на Владимира Зеленского, если оно будет доказано, заявил глава комитета по разведке американского Конгресса Адам Шифф.

"Если президент, по сути, сдерживает военную помощь и в то же время пытается угрозами заставить иностранного лидера сделать что-то незаконное, очернить его оппонента в президентской кампании, тогда это может быть единственным средством", — подчеркнул американский политик.

20 сентября глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что президент США Дональд Трамп не давил на главу украинского государства Владимира Зеленского во время телефонного разговора в июле.

Министр иностранных дел убежден, что Украину норовят затащить в борьбу между республиканцами и демократами в США.

"Я знаю, о чем был разговор, и я думаю, что никакого давления не было. Был разговор, разговоры бывают разные, лидеры имеют право обсудить все проблемы, которые существуют. Эта беседа была длинной, была дружеской, и она касалась многих вопросов, порой на которые надо было иметь довольно серьезные ответы", - сказал Пристайко.