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"Вы будете разочарованы": Трамп открестился от прессинга Зеленского

24 сентября 2019, 07:38

Президент США не исключает, что Белый дом обнародует стенограмму его беседы с президентом Украины.

Дональд Трамп телефон
Дональд Трамп отрицает, что давил на Зеленского / GettyImages

Президент США Дональд Трамп после скандала, разгоревшегося в Вашингтоне, рассказал о содержании своей беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским от 25 июля. По словам главы Белого дома, он не давил и не угрожал Украине прекращением финансовой помощи в случае отказа Киева от расследования действий сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена.

"Я не просил... Я не делал такого заявления: вы должны сделать то-то, иначе я не предоставлю вам помощи. Я бы этого не делал", - заявил Трамп на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Президент США не исключает, что Белый дом обнародует стенограмму его беседы с Зеленским: "Когда вы увидите звонок, если вы его увидите, и, откровенно говоря, я надеюсь, что вы его увидите, вы обнаружите, что я так совершенно не поступал. И вы будете очень разочарованы, когда убедитесь в этом".

В то же время Трамп уточнил, что не отдает распоряжение обнародовать стенограмму беседы с Зеленским, чтобы не создавать прецедент.

"Не думаю, что это хороший прецедент - обнародовать содержание звонков с главами других государств", - отметил президент США.

К слову, как пишет The Washington Post со ссылкой на анонимных чиновников администрации США, Дональд Трамп приказал приостановить военную помощь Украине незадолго до телефонного разговора с Зеленским в июле, что может свидетельствовать о мотивированной позиции американского лидера.

Напомним, Конгресс США начал широкомасштабное расследование в отношение главы Белого дома Дональда Трампа. Речь идет об информации, распространенной СМИ, о том, что для открытия расследования против сына экс-вице-президента США Джо Байдена, который является его главным конкурентом на предстоящих выборах, Дональд Трамп якобы давил на украинского президента Владимира Зеленского. В частности, одним из методов давления на официальный Киев было обращение администрации Трампа к Пентагону о пересмотре военной помощи для Украины.

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Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский с 23 по 26 сентября будет находиться в США и примет участие в работе сессии Генассамблеи ООН.

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