Из-за Украины Конгресс США начал расследование против Трампа / Reuters

В Конгрессе США начали "широкомасштабное расследование" в отношении своего президента Дональда Трампа из-за Украины.

Конгрессмены намерены установить, давил ли Трамп на правительство Украины, чтобы добиться от украинских властей содействия по переизбранию главы США. Речь идет о попытках "манипулировать украинским правосудием".

Как пишет Reuters, допускается, что в деле также замешан адвокат Трампа Руди Джулиани и другие лица.

"С приближением выборов 2020-го года создается впечатление, что президент Трамп и его персональный адвокат усилили давление на правительство Украины и ее систему юстиции с тем, чтобы способствовать кампании переизбрания Трампа, а Белый дом и Государственный департамент могут способствовать этой схеме", – говорится в материале.

Ранее СМИ рассказали о встрече адвоката Трампа с человеком Зеленского. Американский лидер якобы требует от Украины расследовать потенциальный конфликт интересов, связанный с семьей Байдена, а также вопрос о том, осуществляла ли эта страна какие-либо шаги во время выборов в США 2016 года, с целью навредить избирательной кампании Трампа.

Напомним, экс-глава генпрокуратуры Виктор Шокин и нынешний генпрокурор Юрий Луценко с помощью посредников поделились с адвокатом президента США — республиканца Дональда Трампа — Рудольфом Джулиани, информацией, компрометирующей бывшего вице-президента Штатов и вероятного кандидата на пост американского лидера на выборах в 2020-м — демократа Джо Байдена.