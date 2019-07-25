СМИ обвинили Луценко и Шокина: слили адвокату Трампа компромат на Байдена

Юрий Луценко и Виктор Шокин слили адвокату Дональда Трампа компромат на Джо Байдена, выяснили журналисты / УНИАН

Экс-глава генпрокуратуры Виктор Шокин и нынешний генпрокурор Юрий Луценко с помощью посредников поделились с адвокатом президента США — республиканца Дональда Трампа — Рудольфом Джулиани, информацией, компрометирующей бывшего вице-президента Штатов и вероятного кандидата на пост американского лидера на выборах в 2020-м — демократа Джо Байдена.

Эмигрант из Советского Союза, биржевый брокер Лев Парнас сообщил, что вместе со своим другом — американским бизнесменом Игорем Фруманом — был посредником между Джулиани и чиновниками из Украины, говорится в расследовании, проведенном BuzzFeed News и проектом по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

По словам Парнаса, предприниматель в конце 2018 года говорил со "знакомым" с нашей страны и узнал, что у Шокина есть сведения о Байдене, которые могут заинтересовать команду Трампа.

Расследователи выяснили, что после этого биржевой брокер и бизнесмен организовали разговор по Skype между бывшим генпрокурором и Джулиани. Издание узнало, что адвокат получил информацию о том, что сын Байдена Хантер на протяжении нескольких лет работы в компании газодобывающей компании Burisma, подконтрольной экс-министру экологии Николаю Злочевскому заработал 3 млн долларов.

Ранее народный депутат Верховной Рады VIII созыва Борислав Розенблат обнародовал запись о вмешательстве директора НАБУ Артема Сытника в выборы президента США в 2016 году. В разговоре якобы приводятся доказательства передачи черной бухгалтерии сопернице Дональда Трампа — кандидату в американские лидеры от Демократической партии Хиллари Клинтон.