Обнародуют на весь мир: скандал вокруг Трампа и Зеленского набирает новые обороты

Дональд Трамп знал, что его прослушивают / Лига

Президент США Дональд Трамп, который влип в громкий скандал из-за якобы давления на официальный Киев и президента Украины, может рассмотреть вариант обнародования стенограммы своего разговора Владимиром Зеленским. Об этом глава Белого дома заявил журналистам 22 сентября.

Пока что Трамп не знает, каким образом его разговор с Зеленским может быть обнародован, но обещал продумать.

"Мы примем решение о том, как обнародовать ее (стенограмму разговора, - Главред), показать, о чем мы говорили", - цитирует президента США The Hill.

По его словам, он знает, что его телефонные звонки прослушивают многие люди, в том числе разведчики. Но он позволяет им делать это.

"Проблема в том, что, когда вы разговариваете с иностранными лидерами, вы не хотите, чтобы они чувствовали, что им не следует говорить открыто. То же самое с американским президентом. Вы хотите, чтобы они могли выражать свое мнение, не зная, что каждое слово будет обнародовано на весь мир", - добавил Трамп.

Читайте также"Попахивает грандиозным скандалом": в США разыгрывают украинскую карту – экспертНапомним, Конгресс США начал широкомасштабное расследование в отношение главы Белого дома Дональда Трампа. Речь идет об информации, распространенной СМИ, о том, что для открытия расследования против сына экс-вице-президента США Джо Байдена, который является его главным конкурентом на предстоящих выборах, Дональд Трамп якобы давил на украинского президента Владимира Зеленского. В частности, одним из методов давления на официальный Киев было обращение администрации Трампа к Пентагону о пересмотре военной помощи для Украины.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский с 23 по 26 сентября будет находиться в США и примет участие в работе сессии Генассамблеи ООН.