Обнародована программа визита Зеленского в США

Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский с 23 по 26 сентября будет находиться в США и примет участие в работе сессии Генассамблеи ООН.

Как сообщает Страна, гарант 23 сентября Зеленский вылетит из "Борисполя" в Нью-Йорк, по пути его самолет сделает техническую остановку в Ирландии. К вечеру президент уже должен быть в США, посетить украинский музей Нью-Йорка и встретиться с украинской диаспорой.

24 сентября Зеленский поучаствует в открытии сессии Генассамблеи ООН и официальном ланче от имени генсека организации, а также проведет двусторонние встречи. На вечер запланировано участие в Диалоге лидеров в рамках саммита ООН по Целям устойчивого развития и в приеме в честь глав государств-участников сессии Генассамблеи, который дают президент США Дональд Трамп и его супруга.

Читайте такжеТрамп влип в громкий скандал в США из-за Украины: что произошло25 сентября президент выступит на общих прениях Генассамблеи ООН, проведет двусторонние встречи и переговоры с представителями еврейских организаций США.

В четверг, 26 сентября, Зеленский встретится с американскими бизнесменами, представителями рейтинговых агентств и посетит мемориал памяти жертв терактов 11 сентября 2001 года. В промежутке с 11:30 до 12:00 президент проведет двусторонние встречи.

В Украину Зеленский вернется днем 27 сентября, сделав на обратном пути техническую остановку в Ирландии.

Напомним, ранее американское издание The Washington Post опубликовало материал, в котором со ссылкой на источник утверждается, что Трамп дал одному из своих коллег-президентов несколько обещаний, которые являются противозаконными. При этом в разговоре президентов якобы затрагивалась Украина.

Позже Трамп ответил на обвинения в том, что он якобы осуществлял давление на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора.