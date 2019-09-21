В США потребовали стенограмму разговора Зеленского с Трампом

Трамп и Зеленский оказались в центре внимания конгрессменов США / коллаж ЗН

Конгресс США официально обратился к администрации президента Дональда Трампа с требованием предоставить стенограмму недавнего разговора между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы должны знать, насколько президент и его юрист Руди Джулиани используют вес международной политики США, включая задержку важной помощи, чтобы продвигать собственные узкие интересы", - цитирует Голос Америки конгресвумен Марси Каптур.

С требованием предоставить доступ к полной стенограмме разговора двух президентов выступил Комитет по разведке Палаты представителей. С аналогичным заявлением выступила сопредседатель группы поддержки Украины в Конгрессе конгресвумен Марси Каптур.

Участница президентской гонки конгрессвумен Элизабет Уоррен на фоне последних событий призвала к началу импичмента Трампа.

Впоследствии президент США выложил видео, подтверждающее теорию о том, что бывший вице-президент Джо Байден способствовал увольнению украинского прокурора, чтобы помочь своему сыну — Хантеру.

Уточняется, что в видео Трампа собраны клипы СМИ, освещающие эту историю.

"Это реальная и единственная история", — так Трамп подписал выложенное видео.

This is the real and only story! pic.twitter.com/4z8eOcm6PA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 21, 2019

Напомним, ранее американское издание The Washington Post опубликовало материал, в котором со ссылкой на источник утверждается, что Трамп дал одному из своих коллег-президентов несколько обещаний, которые являются противозаконными. При этом в разговоре президентов якобы затрагивалась Украина.

Позже Трамп ответил на обвинения в том, что он якобы осуществлял давление на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора.