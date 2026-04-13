Трамп заявил, что ему не нравится Папа Римский: что вызвало гнев президента США

Главное из новости:
- Трамп критикует Папу за позицию по Ирану
- Напряженность между Ватиканом и США резко растет
Президент США Дональд Трамп публично раскритиковал Папу Римского Лева XIV, обвинив его в ошибочном подходе к международной безопасности. Об этом сообщает CNN.
По словам Трампа, позиция понтифика в отношении Ирана неприемлема:
"Нам не нравится Папа, который утверждает, что обладать ядерным оружием — это нормально… Он человек, который не считает, что мы должны играть со страной, которая хочет иметь ядерное оружие, чтобы взорвать мир. Я не поклонник Папы Льва".
Как пишет Independent, из-за обострения противоречий Папа Лев XIV может вообще не приехать в США во время президентства Трампа. Вместо этого он планирует сосредоточиться на гуманитарных поездках. По данным издания, напряжение усилилось после встречи между кардиналом Кристофом Пьером — представителем Ватикана в Вашингтоне — и Пентагоном. Источники назвали этот контакт "беспрецедентным".
Американская сторона, по информации СМИ, выразила недовольство заявлениями понтифика, восприняв их как критику политики Трампа. Особенно остро в Вашингтоне отреагировали на слова Папы, которые могли быть интерпретированы как неприятие "Доктрины Донро" — обновленной концепции доминирования США в Западном полушарии.
Речь шла, в частности, о его предупреждении, что дипломатия, основанная на диалоге и поиске компромиссов, постепенно заменяется подходом, основанным на силе.
Папа Лев XIV неоднократно критиковал политику США в отношении иммиграции и войн, осуждал войну в Иране и называл отношение американских властей к мигрантам "крайне неуважительным". В Ватикане предполагают, что при нынешней администрации понтифик может вообще не посетить США.
Переговоры о завершении войны в Иране — что известно
Как сообщал Главред, США, Израиль и Иран договорились о двухнедельном перемирии. Первый раунд прямых переговоров о возможном мирном урегулировании был запланирован на 10 апреля в столице Пакистана.
В Тегеране заявляют, что Вашингтон "проиграл" и согласился на 10 пунктов мирного плана, предложенного Ираном.
Дональд Трамп 7 апреля заявлял, что его ультиматум Ирану подходит к концу. В соцсети Truth Social он предупредил, что "ночью может погибнуть целая цивилизация".
Ранее американский президент также угрожал ударами по инфраструктуре Ирана, в частности по мостам и электростанциям, что могло бы иметь масштабные разрушительные последствия для региона.
Накануне Пакистан передал США мирное предложение от Тегерана, состоящее из 10 пунктов. Среди ключевых требований — гарантия того, что Иран больше никогда не подвергнется нападению.
Об источнике: CNN
