Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Трамп заявил, что ему не нравится Папа Римский: что вызвало гнев президента США

Дарья Пшеничник
13 апреля 2026, 10:02
Папа неоднократно критиковал политику Трампа, в частности в отношении иммиграции и войн.
Трамп, Папа Римский Лев XIV
Трамп набросился с критикой на Папу Римского / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, wikipedia

Главное из новости:

  • Трамп критикует Папу за позицию по Ирану
  • Напряженность между Ватиканом и США резко растет

видео дня

Президент США Дональд Трамп публично раскритиковал Папу Римского Лева XIV, обвинив его в ошибочном подходе к международной безопасности. Об этом сообщает CNN.

По словам Трампа, позиция понтифика в отношении Ирана неприемлема:

"Нам не нравится Папа, который утверждает, что обладать ядерным оружием — это нормально… Он человек, который не считает, что мы должны играть со страной, которая хочет иметь ядерное оружие, чтобы взорвать мир. Я не поклонник Папы Льва".

Как пишет Independent, из-за обострения противоречий Папа Лев XIV может вообще не приехать в США во время президентства Трампа. Вместо этого он планирует сосредоточиться на гуманитарных поездках. По данным издания, напряжение усилилось после встречи между кардиналом Кристофом Пьером — представителем Ватикана в Вашингтоне — и Пентагоном. Источники назвали этот контакт "беспрецедентным".

Американская сторона, по информации СМИ, выразила недовольство заявлениями понтифика, восприняв их как критику политики Трампа. Особенно остро в Вашингтоне отреагировали на слова Папы, которые могли быть интерпретированы как неприятие "Доктрины Донро" — обновленной концепции доминирования США в Западном полушарии.

Речь шла, в частности, о его предупреждении, что дипломатия, основанная на диалоге и поиске компромиссов, постепенно заменяется подходом, основанным на силе.

Папа Лев XIV неоднократно критиковал политику США в отношении иммиграции и войн, осуждал войну в Иране и называл отношение американских властей к мигрантам "крайне неуважительным". В Ватикане предполагают, что при нынешней администрации понтифик может вообще не посетить США.

Переговоры о завершении войны в Иране — что известно

Как сообщал Главред, США, Израиль и Иран договорились о двухнедельном перемирии. Первый раунд прямых переговоров о возможном мирном урегулировании был запланирован на 10 апреля в столице Пакистана.

В Тегеране заявляют, что Вашингтон "проиграл" и согласился на 10 пунктов мирного плана, предложенного Ираном.

Дональд Трамп 7 апреля заявлял, что его ультиматум Ирану подходит к концу. В соцсети Truth Social он предупредил, что "ночью может погибнуть целая цивилизация".

Ранее американский президент также угрожал ударами по инфраструктуре Ирана, в частности по мостам и электростанциям, что могло бы иметь масштабные разрушительные последствия для региона.

Накануне Пакистан передал США мирное предложение от Тегерана, состоящее из 10 пунктов. Среди ключевых требований — гарантия того, что Иран больше никогда не подвергнется нападению.

Об источнике: CNN

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) — одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное новостное агентство.

Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также за рубежом находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и в Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" вещает в 212 других странах мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Реклама

Популярное

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Пасха 2026
Легендарный рецепт пасхальной паскиПочему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЛьвоваНовости ЧеркассыНовости ДнепраНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять