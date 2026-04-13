Конец эпохи Орбана и разворот политики Венгрии: Мадьяр сделал ряд заявлений после победы на выборах

Лидер партии "Тиса" призвал уйти в отставку президента страны и потребовал немедленного обновления всего государственного аппарата.

Петер Мадьяр объявил о "падении режима" и призвал к полной смене власти

Главное:

Партия Орбана "Фидес" потерпела поражение на выборах в Венгрии

Лидер оппозиции Мадьяр заявил о "падении режима" и призвал к полной смене власти

Европейские лидеры массово поздравили Мадьяра с победой

Орбан признал поражение и поздравил оппозицию

В воскресенье, 12 апреля 2026 года, в Венгрии прошли парламентские выборы, которые завершились сенсационным поражением правящей партии "Фидес" Виктора Орбана, который находится у власти уже 16 лет, и победой оппозиционной партии "Тиса" Петера Мадьяра.

Предварительные результаты выборов в Венгрии

Парламентские выборы в Венгрии прошли с рекордной явкой. По итогам подсчетам 99% голосов, опубликованных на сайте Национального избирательного бюро, "Тиса" получает 138 мест в парламенте, а партия "Фидес" и входящая в союз с ней Христианско-демократическая народная партия (KDNP) - 55 мест. Еще на шесть мест может рассчитывать ультраправое движение "Наша Родина".

Таким образом, "Тиса" на данный момент получает более двух третей мест в парламенте, а значит - и конституционное большинство.

Мадьяр выступил с рядом заявлений

Выступая на многотысячном митинге своих сторонников на площади Баттяни в Будапеште, Петер Мадьяр сообщил, что его политическая сила получила две трети голосов избирателей, что обеспечивает ей конституционное большинство. По данным политика, за "Тису" проголосовали 3,3 млн граждан.

Мадьяр пообещал, что будет представлять "интересы всех венгров, включая находящихся за пределами страны". Выступление лидера время от времени прерывали крики собравшихся, скандировавших: "Европа! Европа!"

В своем выступлении Мадьяр констатировал падение режима Виктора Орбана и освобождение страны от аппарата пропаганды и ненависти, на который власти потратили сотни миллиардов. Он подчеркнул, что сегодняшний результат является победой для всех венгров, поскольку страна больше не желает быть чьим-то вассалом.

Мадьяр призвал уйти в отставку президента страны Тамаша Шуйока, которого он считает частью старой системы Орбана.

Также Мадьяр требует немедленного обновления всего государственного аппарата.

"Я призываю президента республики попросить меня сформировать правительство, а затем покинуть свой пост. Я призываю всех марионеток сделать то же самое", - заявил политик.

Лидер партии "Тиса" объявил о развороте внешней политики Венгрии. Основным приоритетом Мадьяра и его политсилы станет восстановление доверия внутри ключевых международных блоков. Он планирует отойти от политики "балансировки", которую годами проводил Виктор Орбан.

Мадьяр уверен, что Будапешт снова должен стать предсказуемым. Кроме того, политик прямо заявил о намерениях укрепить обороноспособность в рамках НАТО.

"Мы восстановим функционирование институтов, обеспечивающих демократию и ее независимость. Венгрия снова станет сильным союзником в Евросоюзе и НАТО", - подчеркнул Мадьяр.

Лидер партии "Тиса" пообещал укрепить и расширить сотрудничество Венгрии в рамках стран Вышеградской четверки.

"В этом духе моя первая поездка будет в Польшу, чтобы укрепить тысячелетнюю польско-венгерскую дружбу. Моя вторая поездка приведет меня в Вену, а третья – в Брюссель, чтобы мы могли вернуть домой средства ЕС, на которые имеет право венгерский народ", - сказал он.

Как отреагировали лидеры Европы

Европейские лидеры уже поздравили Петера Мадьяра с победой. Свою реакцию на результат парламентских выборов обнародовали лидеры Украины, Великобритании, Германии, Польши, Эстонии, Литвы, Франции, Финляндии и Норвегии. К поздравлениям присоединились председатель Еврокомиссии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина всегда стремилась к добрососедским отношениям со всеми в Европе и готова развивать сотрудничество с Венгрией.

"Европа и каждая европейская страна должны укрепляться, а миллионы европейцев стремятся к сотрудничеству и стабильности. Мы готовы к встречам и совместной конструктивной работе на благо обеих стран, а также мира, безопасности и стабильности в Европе", - отметил Зеленский.

Премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон с нетерпением ждет сотрудничества с Мадьяром ради безопасности и процветания обеих стран.

"Это исторический момент не только для Венгрии, но и для европейской демократии", - отметил он.

Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что Париж приветствует эту победу Мадьяра "с точки зрения участия людей в демократическом процессе, победу, которая демонстрирует преданность венгерского народа ценностям ЕС и роли Венгрии в Европе".

"Венгерский народ решил. Мои искренние поздравления с вашим успехом на выборах. Я с нетерпением жду сотрудничества с вами. Давайте объединим усилия ради сильной, безопасной и, прежде всего, объединенной Европы. Спасибо большое, уважаемый венгр Петер!", - написал канцлер Германии Фридрих Мерц.

Премьер Польши Дональд Туск заявил, что "Венгрия, Польша, Европа снова вместе".

"Великая победа для Венгрии! Большая победа для Европы! Есть много вещей, которые мы могли бы и должны сделать ради демократии, справедливости и мира", - отметил президент Литвы Гитанас Науседа.

Премьер Эстонии Кристен Михал заявил, что венгры сделали исторический выбор в пользу свободной и сильной Венгрии в объединенной Европе, отвергнув силы, которые игнорируют их интересы".

"Поздравляем Петера Мадьяра с победой на выборах! Я с нетерпением жду совместной работы над тем, что объединяет Эстонию, Венгрию и Европу", - сказал Кристен Михал.

Премьер Норвегии Йонас Гар Стуре также поздравил Петера Мадьяра и "Тису" с победой на парламентских выборах в Венгрии. По его словам, это результат, который имеет большое значение для всей Европы.

Премьер Финляндии Петтери Орпо подчеркнул, что на демократических выборах венгерский народ продемонстрировал свою твердую волю быть активным членом Европейского Союза и НАТО.

"Результат выборов дает Венгрии возможность вернуться в наше сообщество ценностей и безопасности как конструктивный игрок", - считает он.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "Венгрия выбрала Европу".

"Европа всегда выбирала Венгрию. Страна возвращает себе европейский путь. Союз крепнет... Сердце Европы бьется сильнее в Венгрии сегодня вечером", - сказала Урсула фон дер Ляйен.

Также президент Европарламента Роберта Мецола поздравила Петера Мадяра с победой и отметила, что Венгрия имеет свое место в сердце Европы.

Орбан признал поражение на выборах в Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал, что он и его партия "Фидес" проиграли выборы. Политик поздравил оппозиционную партию "Тиса" и ее лидера Петера Мадяра с победой, передает DRM News.

"Результат выборов для нас болезненный, но однозначный... Я поздравил партию-победителя", - сказал Орбан.

Отметим, 62-летний Виктор Орбан находился у власти 16 лет - с 2010 года - и являлся самым долгоправящим главой правительства в ЕС.

Кто такой Петер Мадьяр

45-летний Петер Мадьяр - адвокат, ранее был членом молодежного крыла партии Орбана "Фидес".

Он появился на политической сцене совершенно неожиданно в феврале 2024 года. Ораторский талант быстро принес ему огромную популярность.

Мадьяр возглавил небольшую партию "Тиса", которая вскоре обогнала "Фидес" в опросах, и пообещал радикальные перемены в Венгрии.

В начале февраля сторонники "Тисы" представили 240-страничную предвыборную программу партии. Причем сделали они это не на масштабном мероприятии, а в часовом видеоролике на YouTube.

Предвыборные обещания "Тисы":

ликвидировать коррумпированную систему Орбана;

восстановить верховенство права и демократию в Венгрии;

возвращение Венгрии в качестве надежного партнера в ЕС и НАТО;

реформы в системах здравоохранения и образования Венгрии;

улучшение социальной политики и устойчивое сокращение бедности.

Что Мадьяр говорил об Украине

Об агрессии РФ и членстве Украины в ЕС

Летом 2025 года Петер Мадьяр заявил, что он и его партия "Тиса" не поддерживают ускоренное вступление Украины в Европейский союз, сообщают Telex и 444.hu.

В то же время он говорил, что нет никаких сомнений в том, кто является агрессором в российско-украинской войне. По словам Мадьяра, контакты с Москвой приемлемы, если они могут помочь убедить Кремль стремиться к миру.

Политик утверждал, что Венгрия должна принять меры для прекращения войны, а не "просто говорить, публиковать заявления и запугивать людей эскалацией".

Он также отмечал, что если Соединенные Штаты выступят посредниками в достижении реалистичного мирного соглашения, приемлемого для Украины, то лидер Венгрии должен позвонить президенту России Владимиру Путину или "сесть на военно-транспортный самолет и хотя бы убедить российского президента прочитать его".

Об угрозах Зеленского Орбану

В марте 2026 года Петер Мадьяр выступил в защиту Виктора Орбана после угроз президента Зеленского дать адрес премьера Венгрии Вооруженным силам Украины.

"Ни один венгр не может чувствовать угрозу со стороны лидера иностранного государства. Ни правительство Орбана, ни будущее правительство "Тисы". Поэтому я призываю президента Украины прояснить свои слова, и если он действительно это сказал, пусть откажется от них", — заявил лидер Тисы.

В тот же день венгерский политик на другом мероприятии призвал руководство ЕС "разорвать все отношения с Украиной до тех пор, пока президент Зеленский не объяснит свои слова и не принесет извинения Венгрии за свое заявление".

Лидер венгерской оппозиции также заявил, что ни президент Украины, ни российский диктатор Владимир Путин не смогут шантажировать его, как это было с Орбаном.

Напомним, 5 марта Зеленский на брифинге заявил: "Мы надеемся, что ни один человек в Европейском Союзе не заблокирует 90 миллиардов или первый транш в 90 миллиардов, и у украинских солдат не будет оружия. В противном случае мы передадим адрес этого человека нашим Вооружённым Силам, нашим ребятам, пусть они позвонят ему и поговорят с ним на своём языке".

О "провокации" с украинским флагом на митинге

15 марта 2026 года во время оппозиционного марша партии "Тиса" в Будапеште неизвестные развернули большой украинский флаг. Петер Мадьяр назвал это провокацией властей, направленной на дискредитацию протеста.

Как сообщает издание Telex, событие выглядело как четко скоординированная акция, а не стихийный жест солидарности участников митинга. Около 8-9 человек внезапно вбежали в толпу и по команде развернули флаг длиной 4-5 метров. Одновременно с появлением флага появились люди с камерами, которые снимали событие.

Участники митинга встретили акцию возмущением, пытались вытеснить группу из шествия. Через 1-2 минуты по специальному сигналу (свистку) группа свернула флаг и быстро покинула место события.

"Правящая партия буквально организовала провокацию с фейковым (украинским) флагом с помощью молодежи, которая тесно с ними связана. Может ли эта подлая власть пасть еще ниже? Может", - написал Мадьяр в Facebook.

Чего Украине ждать от политики Мадьяра: мнение эксперта

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик считает, что в Украине существуют завышенные ожидания от победы "Тисы" Петера Мадяра на выборах в Венгрии.

"Часто считают, что партия "Тиса" является проукраинской, однако это не совсем соответствует действительности. На самом деле Мадяр использует риторику, похожую на риторику Орбана, лишь облекает ее в евроодеяние, избегает резких заявлений и прямых обвинений, но он будет продолжать недружественную политику в отношении Украины. Будет достаточно сложно что-то ему возражать в европейском контексте, поскольку это будет говорить не антиевропейский Орбан, а проевропейский Мадяр, который будет продвигать ту же повестку дня в отношении Украины", - сказал эксперт.

По словам Кулика, наказать Мадяра будет трудно, если не невозможно. Он вполне может занять позицию критики Украины, в частности в отношении объемов финансовой помощи, аргументируя это риском "разоружения Европы".

"Поэтому я не ожидаю, что Будапешт после победы Мадяра развернется в нашу сторону на 180°. Этого не произойдет, возможны лишь определенные корректировки", - заявил он.

Кулик подчеркнул, что Украине придется искать определенный режим отношений. Может появиться окно возможностей, когда Киев и Будапешт смогут договориться по отдельным вопросам, но это потребует от Украины определенных уступок. Речь идет, в частности, о вопросах языка, культуры, прав национальных меньшинств и т. п. Также важными остаются экономические вопросы, в частности транспортировка нефти.

"Поэтому придется искать решения и как-то реагировать на эти вызовы. Венгрия, скорее всего, не откажется от нефтепровода "Дружба" и российской нефти, несмотря на свою нынешнюю риторику. Соответственно, нужно будет найти точки переговоров: где-то идти на уступки, а где-то — отстаивать собственную позицию. В итоге необходимо будет постепенно выводить отношения из нынешнего тупика, ведь при Орбане какие-либо возможности для взаимопонимания фактически отсутствуют. В то же время с Венгрией определенное, хоть и ограниченное, окно возможностей для диалога все же существует", - резюмировал Кулик.

О персоне: Виталий Кулик Виталий Кулик (22 сентября 1976 г., Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

