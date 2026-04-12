Выборы в Венгрии бьют рекорды: что известно о ходе голосования

Явка на выборах в Венгрии растет; лидер венгерской оппозиции заявил о готовности бороться за власть и проводить масштабные реформы в случае победы.

Выборы в Венгрии — что известно о ходе голосования

Сегодня, 12 апреля, в Венгрии проходят парламентские выборы, которые могут стать переломными, ведь впервые за 16 лет премьерства Виктор Орбан рискует потерять власть в пользу лидера оппозиционной партии "Тиса" Петера Мадьяра. В Венгрии на парламентских выборах уже проголосовало рекордное количество избирателей. Об этом сообщает венгерское издание Telex.

По состоянию на 13:00 явка достигла 54,14%, что составляет примерно 4,07 миллиона граждан, уже проголосовавших. Для сравнения, в 11:00 этот показатель составлял 37,98%, и нынешний уровень превышает результаты предыдущих выборов.

Отмечается, что показатели на 13:00 уже превысили явку, зафиксированную в 15:00 во время выборов 2022 года, когда она составляла 52,8%.

После начала голосования Виктор Орбан заявил, что стране необходимо национальное единство для преодоления кризиса, который приближается к Европе.

"Европа движется к серьезному кризису, и нам нужно единство на национальном уровне, чтобы противостоять ему. Я здесь, чтобы победить", — отметил он.

Со своей стороны лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр выразил уверенность в победе своей политической силы и заявил, что одним из первых решений нового правительства станет внедрение комплексных антикоррупционных мер.

"Также нам нужно разморозить замороженные фонды ЕС для нас и укрепить позиции Венгрии в рядах ЕС и НАТО", – указал он.

Он также призвал граждан сообщать о возможных нарушениях во время голосования.

Кроме того, Мадьяр отметил, что в случае победы планирует изменить основной закон страны и ограничить пребывание премьер-министра на посту двумя сроками.

По его словам, уже в первый день работы правительству придется принять ряд важных решений, в частности ввести антикоррупционные механизмы, подать заявку на присоединение Венгрии к Европейской прокуратуре, создать орган по возврату и защите активов, а также провести полную проверку состояния государственных финансов и работы министерств, чтобы оценить, как действующая власть передает страну.

"У нас есть подозрения, что мы получим ограбленный, разграбленный, полностью опустошенный бюджет и абсолютно задолжавшую страну", — резюмирует он.

Ранее и Виктор Орбан, и Петер Мадьяр уже проголосовали на выборах и заявили, что признают их результаты.

Напомним, как ранее сообщал Главред, после 16 лет пребывания у власти Виктора Орбана и его партии "Фидес" на политической сцене Венгрии появился новый влиятельный игрок — Петер Мадьяр. Он возглавил правоцентристскую партию "Тиса" и за короткое время стал главным оппонентом действующей власти. Мадьяр, который ранее был частью орбановской системы, делает акцент на защите национальных интересов и выступает за прагматичные отношения с Россией без вмешательства во внутренние дела, в то же время его позиция по Украине остается сложной и противоречивой. Главред собрал ключевые факты об этом политике.

Во время митинга в Будапеште вице-президент США Джей Ди Венс, прибывший поддержать Орбана, прямо со сцены связался с Дональдом Трампом, и тот публично выразил симпатию венгерскому премьеру.

Ранее также сообщалось, что Венгрия временно приостановила поставки газа в Украину из-за ограничений в работе нефтепровода "Дружба", об этом заявлял Виктор Орбан.

Об источнике: Telex Telex — единственное в Венгрии независимое СМИ, которое не работает ни на правительство Виктора Орбана, ни на оппозицию к нему. По количеству просмотров — это третье СМИ в стране, с 900 тысячами уникальных читателей в день, пишет Укринформ.

