Президент США и вице-президент поддержали Орбана перед выборами.

Трамп признался в симпатии к Орбану

Во время митинга в Будапеште вице-президент США Джей Ди Венс, прибывший поддержать Виктора Орбана, прямо со сцены позвонил Дональду Трампу. Президент США публично "признался в любви" венгерскому премьеру. Об этом свидетельствует видео, которым поделилось издание Clash Report.

Разговор состоялся накануне парламентских выборов в Венгрии, запланированных на 12 апреля. Во время включения Венс сообщил Трампу, что на связи находятся около 5 тысяч венгров, которые, по его словам, "любят Трампа даже больше, чем Орбана".

"Я не могу в это поверить. Не могу в это поверить, потому что я люблю Венгрию и люблю Виктора. Я вам скажу, он фантастический человек, у нас сложились прекрасные отношения. Он делает свою работу… Помните: он не позволил людям штурмовать вашу страну и вторгаться в нее, как это сделали другие, откровенно говоря, развалив свои страны. Он сохранил вашу страну в хорошем состоянии, он сохранил венгерский народ в вашей стране, и он проделал фантастическую работу", - сказал президент США.

Также Трамп добавил, что благодаря Орбану Венгрия не сталкивается с проблемами, которые постигли другие европейские страны. Кроме того, он похвалил венгерского лидера и сказал, что тот "хорошо справляется со своей работой".

"Я просто хочу сказать, что я большой поклонник Виктора, я полностью с ним, США полностью с ним!" - добавил Трамп.

Почему победа оппозиции может разочаровать Киев - мнение эксперта Пока Брюссель ищет юридические рычаги для ограничения влияния венгерского вето, Венгрия готовится к одному из самых ожесточенных политических противостояний последних десятилетий. Такое мнение высказал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик. В случае возвращения Орбана для Европейского Союза возможны более сложные времена. ЕС может ограничить влияние Венгрии через изменения процедур, ограничение политического участия или финансирования, но это требует поддержки всех членов союза. Что касается потенциальной победы "Тисы" и ее лидера Петера Мадяра, Кулик предупреждает, что, несмотря на проукраинскую риторику, Мадяр может продолжать недружественную политику в отношении Украины. Киеву придется искать компромиссы в вопросах языка, культуры, прав национальных меньшинств и экономических интересов, в частности транспортировки нефти. Если снова победит Орбан, ЕС может ограничить право Венгрии на голосование и использование вето. В ответ Орбан может блокировать инициативы Брюсселя и повышать ставки в политической конфронтации. Кроме того, внешние игроки, такие как Трамп и движение MAGA, могут поддерживать позиции Орбана и обострить пропагандистскую кампанию в ЕС.

Напомним, 25 марта премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия постепенно приостанавливает поставки газа в Украину из-за ограничений работы нефтепровода "Дружба". По его словам, пока Украина не возобновит поставки нефти, газа из Венгрии не будет.

Также премьер-министр Виктор Орбан заявил, что не поддержит решение Европейского Совета о предоставлении Украине кредита на 90 млрд евро.

Как сообщал Главред, вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Виктор Орбан помог США лучше понять условия для мира между Украиной и Россией. Он также отметил, что не знает об угрозах со стороны Владимира Зеленского и подчеркнул "мудрость" венгерских властей.

Об источнике: Clash Report Clash Report — это международный информационный канал, специализирующийся на освещении актуальных событий, в частности зоны боевых действий, международных конфликтов и политических процессов в мире. Он активно публикует новости и репортажи о ситуации в Украине, США, странах Ближнего Востока и других странах мира.

