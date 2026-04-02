Новая ловушка Венгрии: почему победа оппозиции может разочаровать Киев

Руслан Иваненко
2 апреля 2026, 22:50
Орбан усиливает переговорные позиции и готовится использовать коалиции для сохранения власти.
Орбан формирует коалицию, чтобы сохранить власть

Читайте в материале:

  • Какие сценарии победы для Орбана или Мадяра возможны
  • Как это отразится на отношениях Украины и ЕС

Пока Брюссель ищет юридические рычаги для ограничения влияния венгерского вето, Венгрия готовится к одному из самых ярых политических противостояний последних десятилетий. Об этом в комментарии Главреду рассказал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

Последние социологические опросы в Венгрии показывают противоречивую картину. Несмотря на поддержку оппозиционной партии "Тиса", которая в некоторых исследованиях опережает партию действующего премьера Виктора Орбана, гарантировать смену власти пока нельзя.

По данным венгерского исследовательского центра 21 Kutatóközpont, "Тиса" может получить около 48% голосов, а партия Орбана "Фидес" - примерно 44%. В то же время, третье место занимает правоцентристская партия "Наша Родина", которая склонна к союзам с Орбаном. Это означает, что именно коалиция с ней может позволить Орбану сформировать парламентское большинство.

Кулик отмечает:

Именно поэтому не стоит полностью списывать Орбана с политической арены. Существует значительная угроза сохранения им власти через коалицию даже без монобольшинства".

На политическом поле также присутствуют другие силы, в частности, "Демократическая коалиция" и сатирическая Венгерская партия двухвостого пса, за которую голосует часть молодежи. Именно эти голоса могут не хватить Тисе для победы.

Возможны шаги ЕС и влияние Орбана

При возвращении Орбана для Европейского Союза возможны более сложные времена. ЕС может теоретически ограничить влияние Венгрии, изменяя процедурные механизмы, ограничивая политическое участие или финансирование страны. Однако такие шаги нуждаются в политической воле и поддержке всех членов союза.

Что касается потенциальной победы "Тисы" и ее лидера Петера Мадяра, Кулик предостерегает:

"Часто считают, что партия "Тиса" проукраинская, однако на самом деле Мадяр использует подобную Орбану риторику и будет продолжать недружественную политику в отношении Украины".

Виктор Орбан
Виктор Орбан / Главред: Инфографика

По его словам, Киеву придется искать компромиссы в вопросах языка, культуры, прав национальных меньшинств и экономических интересов, в том числе транспортировки нефти.

Если снова победит Орбан, то ЕС может попытаться ограничить право Венгрии на голосование и использование вето. В ответ Орбан может уничтожить ситуацию, блокировать инициативы Брюсселя и повышать ставки в политической конфронтации.

Кулик также отмечает возможное влияние внешних игроков:

"Очевидно, обострится пропагандистская кампания и на Венгрию начнут ориентироваться правопопулистские силы в ЕС. Венгрию поддерживает Трамп и MAGA, что будет усиливать позиции Орбана".

Чего стремится Орбан

По словам председателя правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко , последние действия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана противоречат международному праву.

Фесенко отмечает, что Орбан фактически провоцирует обострение ситуации и наращивание напряженности в отношениях с Украиной.

Он также добавил, что премьер-министр Венгрии заинтересован в эскалации конфликта, в частности, ожидая жесткой реакции Украины накануне выборов.

Виктор Орбан – последние заявления

Как сообщал Главред , премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорил, что на заседании Европейского Совета не поддержит утверждение решения о предоставлении Украине кредита в 90 млрд евро.

Кроме того, Венгрия приостанавливает поставки газа в Украину. Причина – ограничение работы нефтепровода "Дружба". Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

Также премьер-министр Венгрии снова обострил риторику в отношении Украины и лично президента Владимира Зеленского, заявив, что парламентские выборы 12 апреля станут "судьбоносным выбором между миром и войной".

О личности: Виталий Кулик

Виталий Кулик (22 сентября 1976, Киев) – украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального Института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сей день – директор Центра исследований проблем гражданского общества.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

РФ заявила о захвате Луганщины: CNN раскрыла, что происходит на самом деле

РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили о новом массированном ударе

Скандал в Сербии: взрывчатка, след РФ и громкие обвинения против Орбана

Китайский гороскоп на завтра, 6 апреля: Змеям - покупки, Козлам - знакомства

Ужасающее предупреждение: астронавты прошли "точку невозврата" на пути к Луне

