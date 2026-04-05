Скандал в Сербии: взрывчатка, след РФ и громкие обвинения против Орбана

Петер Мадьяр обвинил в провокации премьера Виктора Орбана накануне выборов в Венгрии.

В МИД прокомментировали провокацию на газопроводе в Сербии

Главное:

Вучич заявил о взрывчатке у газовой инфраструктуры между Сербией и Венгрией

В МИД отвергли попытки безосновательно связать Украину с инцидентом

Мадьяр обвинил в провокации премьера Венгрии Орбана

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ходе расследования, связанного с угрозой газовой инфраструктуре, соединяющей Сербию и Венгрию, была найдена взрывчатка.

"Мы считаем, что знаем, к какой группе принадлежат лица, которые должны были сделать этот последний шаг по активации взрывчатки. Целью было послать политический месседж. Мы строго накажем каждого, кого поймаем", - цитирует Вучича "Радио Свобода".

Он разговаривал с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который заявил, что созвал внеочередное заседание Совета обороны. "Продолжается расследование. Я только что закончил разговор с Виктором Орбаном. Очевидно, что геополитические игры не оставят нас в покое", - сказал президент Сербии.

Подробности скандала со взрывчаткой в Сербии

Вучич заявил, что неподалеку от села Велебит в крае Воеводина в нескольких сотнях метров от газопровода "Балканский поток" в двух рюкзаках были обнаружены два больших пакета взрывчатки с запалами, "которые могли поставить под угрозу большое количество людей и нанести большой ущерб газоснабжению Сербии и Венгрии".

Радиотелекомпания Сербии (RTS) ранее сообщила, что полиция и армия обыскивают территорию на севере Сербии в муниципалитете Канижа - примерно в 15 км от границы с Венгрией.

Отметим, что 19 марта, военнослужащие сербской армии начали усиленную охрану компрессорной станции в Жабаре на востоке Сербии на газопроводе "Балканский поток", который транспортирует российский газ из Турции в Венгрию. Это произошло после того, как Вучич объявил, что объект будет охраняться военными из соображений безопасности из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Реакция МИД Украины

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий прокомментировал информацию, поступившую из Сербии.

"Мы категорически отвергаем попытки безосновательно связать Украину с инцидентом со взрывчаткой, найденной вблизи газопровода "Турецкий поток" в Сербии. Украина не имеет к этому никакого отношения. Скорее всего, это российская операция под чужим флагом в рамках активного вмешательства Москвы в выборы в Венгрии", - заявил Тихий.

Что говорят в Венгрии

Лидер оппозиционной партии Венгрии "Тиса" Петер Мадьяр считает, что якобы сорванная диверсия на газопроводе в Сербии является инсценированной операцией, направленной на срыв выборов в Венгрии. Он также обвинил в провокации премьера Виктора Орбана.

"Несколько человек публично указывали на то, что что-то может "случайно" произойти в Сербии рядом с газопроводом в даты вокруг Пасхи – за неделю до венгерских выборов. И вот это произошло", – написал он.

Мадьяр призвал Орбана "немедленно предоставить информацию о развитии событий и созвать совет безопасности", добавив, что независимо от того, кто стоит за этой провокацией, правительству "Тисы" возможно придется решать эту ситуацию в будущем.

"Кроме того, призываю Виктора Орбана прекратить (по крайней мере, на время праздников) нагнетание паники и дезорганизацию, спланированную его российскими советниками. Также хочу подчеркнуть, что ему не удастся сорвать выборы в следующее воскресенье. Он не сможет предотвратить то, чтобы миллионы венгров положили конец двум самым коррумпированным десятилетиям в истории нашей страны", – подчеркнул Мадяр.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ одним ударом перекрыли поток нефти РФ в Венгрию. Венгрия обвинила Украину в "попытке втянуть" Будапешт в войну.

Как сообщал Главред, ранее Орбан пожаловался Трампу после удара по "Дружбе". Дроны ВСУ снова атаковали нефтеперекачивающую станцию, что повлекло остановку поставок нефти в Венгрию и резкую реакцию венгерского министра.

Напомним, как ранее сообщал Главред, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обнародовал новое резкое заявление по Украине. В своем видеообращении он обвинил украинских военных в якобы жестких угрозах в адрес Венгрии и предположил, что ВСУ могут оказаться у восточных границ его государства.

О персоне: Александр Вучич Александр Вучич (серб. Александр Вучић, Aleksandar Vučić; род. 5 марта 1970, Белград, Югославия) - сербский политик, государственный деятель, Президент Сербии с 31 мая 2017. До этого был дважды премьер-министром Сербии (2014-2016, 2016-2017), первым вице-премьером (2012-2014), министром обороны (2012-2013) и министром информации (1998-2000). Бывший председатель Сербской прогрессивной партии (до мая 2023). Политический курс Вучича направлен на евроинтеграцию страны и оставление дружеских отношений с Россией и Китаем. Украинские медиа называют Вучича пророссийским, пишет Википедия.

