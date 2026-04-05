Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Скандал в Сербии: взрывчатка, след РФ и громкие обвинения против Орбана

Алексей Тесля
5 апреля 2026, 19:27
Петер Мадьяр обвинил в провокации премьера Виктора Орбана накануне выборов в Венгрии.
газопровод, мид
В МИД прокомментировали провокацию на газопроводе в Сербии / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, srbijagas

Главное:

  • Вучич заявил о взрывчатке у газовой инфраструктуры между Сербией и Венгрией
  • В МИД отвергли попытки безосновательно связать Украину с инцидентом
  • Мадьяр обвинил в провокации премьера Венгрии Орбана

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ходе расследования, связанного с угрозой газовой инфраструктуре, соединяющей Сербию и Венгрию, была найдена взрывчатка.

"Мы считаем, что знаем, к какой группе принадлежат лица, которые должны были сделать этот последний шаг по активации взрывчатки. Целью было послать политический месседж. Мы строго накажем каждого, кого поймаем", - цитирует Вучича "Радио Свобода".

видео дня

Он разговаривал с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который заявил, что созвал внеочередное заседание Совета обороны. "Продолжается расследование. Я только что закончил разговор с Виктором Орбаном. Очевидно, что геополитические игры не оставят нас в покое", - сказал президент Сербии.

Подробности скандала со взрывчаткой в Сербии

Вучич заявил, что неподалеку от села Велебит в крае Воеводина в нескольких сотнях метров от газопровода "Балканский поток" в двух рюкзаках были обнаружены два больших пакета взрывчатки с запалами, "которые могли поставить под угрозу большое количество людей и нанести большой ущерб газоснабжению Сербии и Венгрии".

Радиотелекомпания Сербии (RTS) ранее сообщила, что полиция и армия обыскивают территорию на севере Сербии в муниципалитете Канижа - примерно в 15 км от границы с Венгрией.

Отметим, что 19 марта, военнослужащие сербской армии начали усиленную охрану компрессорной станции в Жабаре на востоке Сербии на газопроводе "Балканский поток", который транспортирует российский газ из Турции в Венгрию. Это произошло после того, как Вучич объявил, что объект будет охраняться военными из соображений безопасности из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Реакция МИД Украины

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий прокомментировал информацию, поступившую из Сербии.

"Мы категорически отвергаем попытки безосновательно связать Украину с инцидентом со взрывчаткой, найденной вблизи газопровода "Турецкий поток" в Сербии. Украина не имеет к этому никакого отношения. Скорее всего, это российская операция под чужим флагом в рамках активного вмешательства Москвы в выборы в Венгрии", - заявил Тихий.

Что говорят в Венгрии

Лидер оппозиционной партии Венгрии "Тиса" Петер Мадьяр считает, что якобы сорванная диверсия на газопроводе в Сербии является инсценированной операцией, направленной на срыв выборов в Венгрии. Он также обвинил в провокации премьера Виктора Орбана.

"Несколько человек публично указывали на то, что что-то может "случайно" произойти в Сербии рядом с газопроводом в даты вокруг Пасхи – за неделю до венгерских выборов. И вот это произошло", – написал он.

Виктор Орбан
/ Главред

Мадьяр призвал Орбана "немедленно предоставить информацию о развитии событий и созвать совет безопасности", добавив, что независимо от того, кто стоит за этой провокацией, правительству "Тисы" возможно придется решать эту ситуацию в будущем.

"Кроме того, призываю Виктора Орбана прекратить (по крайней мере, на время праздников) нагнетание паники и дезорганизацию, спланированную его российскими советниками. Также хочу подчеркнуть, что ему не удастся сорвать выборы в следующее воскресенье. Он не сможет предотвратить то, чтобы миллионы венгров положили конец двум самым коррумпированным десятилетиям в истории нашей страны", – подчеркнул Мадяр.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ одним ударом перекрыли поток нефти РФ в Венгрию. Венгрия обвинила Украину в "попытке втянуть" Будапешт в войну.

Как сообщал Главред, ранее Орбан пожаловался Трампу после удара по "Дружбе". Дроны ВСУ снова атаковали нефтеперекачивающую станцию, что повлекло остановку поставок нефти в Венгрию и резкую реакцию венгерского министра.

Напомним, как ранее сообщал Главред, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обнародовал новое резкое заявление по Украине. В своем видеообращении он обвинил украинских военных в якобы жестких угрозах в адрес Венгрии и предположил, что ВСУ могут оказаться у восточных границ его государства.

Больше новостей:

О персоне: Александр Вучич

Александр Вучич (серб. Александр Вучић, Aleksandar Vučić; род. 5 марта 1970, Белград, Югославия) - сербский политик, государственный деятель, Президент Сербии с 31 мая 2017. До этого был дважды премьер-министром Сербии (2014-2016, 2016-2017), первым вице-премьером (2012-2014), министром обороны (2012-2013) и министром информации (1998-2000). Бывший председатель Сербской прогрессивной партии (до мая 2023).

Политический курс Вучича направлен на евроинтеграцию страны и оставление дружеских отношений с Россией и Китаем. Украинские медиа называют Вучича пророссийским, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Сербия Венгрия МИД Украины Турецкий поток
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Реклама

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла Пугачева
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять