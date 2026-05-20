Что нельзя делать в праздник 21 мая: строгие приметы и запреты

21 мая церковь отмечает Вознесение Господня. Как сообщает Главред, это один из ключевых праздников, который завершает пасхальный цикл.
Это событие описывается в Евангелиях и Деяниях святых апостолов. После Воскресения Иисуса в течение 40-ка дней являлся ученикам, наставляя их и укрепляя в вере. Он привел апостолов на Елеонскую гору близ Иерусалима, где благословил их и вознесся на небо.
Что можно делать 21 мая
- В этот день нужно помолиться. У святых просили благополучия, мудрости и крепкого здоровья.
- В этот день нужно незамужним женщинам помолиться. Просить стоит счастливой судьбы и хорошего жениха.
- В этот день нужно сделать доброе дело. Считается, что все вернется сторицей.
Что нельзя делать 21 мая
1. Нельзя 21 мая носить черную одежду. Это может привлечь печали и неудачи.
2. Нельзя 21 мая свататься и играть свадьбы. Предки верили, что брак не будет счастливым.
3. Нельзя 21 мая отказывать в помощи. Иначе вы сами можете оказаться в трудном положении.
Приметы 21 мая
- Если в этот день дождь, то осень будет дождливой.
- Если в этот день активно прыгают лягушки, то будет дождь.
- Если в этот день много майских жуков, то лето будет жарким.
- Если в этот день сухо, то лето будет жарким.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
