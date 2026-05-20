"После прекращения огня": в ОП заявили о проведении выборов и назвали даты

Что сказал Михаил Подоляк:
- Весной следующего года возможны выборы в Украине
- Путин будет более сговорчив, если Украина будет наращивать удары по РФ
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что технологически выборы в Украине можно будет провести не раньше весны 2027 года. Об этом он сказал в комментарии "Апостроф TV".
"Я считаю, что это (выборы, - ред.) возможно только через три месяца после устойчивого прекращения огня. Так где-то. Это не сами выборы, а процедурно они уже будут запущены. Но это возможно точно не весной и даже не осенью этого года", – отметил Подоляк.видео дня
На вопрос, когда же при таких условиях удастся провести выборы, Подоляк ответил: "Весной следующего года".
"Но это только при условии системного давления на Путина", – добавил он.
По его словам, Путин считает, что на фоне войны на Ближнем Востоке у него открылось "окно возможностей" в войне с Украиной.
Этим окном возможностей, говорит Подоляк, может быть весна, лето и осень 2026 года, а после этого "все может достаточно быстро продолжаться для России", если Украина будет наращивать систематические удары.
Сколько может длиться подготовка к выборам
Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Александр Корниенко говорил, что Украине понадобится стабильный и длительный период безопасности, чтобы подготовить изменения в избирательное законодательство и организовать сам процесс голосования — как в условиях военного положения, так и после его отмены.
По его словам, минимально необходимый срок полного прекращения огня составляет 60 дней.
Выборы — последние новости Украины
Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что выборы в Украине состоятся не во время временного перемирия, а после окончания войны.
Известно, что выборы в Украине после войны обойдутся примерно в 6 млрд гривен ($140 млн). Голосование будет готовиться и проводиться за счет денежной помощи зарубежных доноров.
Представители избирательной комиссии Украины считают, что Украина не должна проводить выборы в 2026 году. Такое решение ставит Киев на путь конфронтации с США.
Читайте также:
- "Россия хочет заменить меня": Зеленский назвал условие проведения выборов
- Проведут ли выборы в Украине в ближайшие месяцы – ответ Зеленского
- Выборы в Украине в 2026 году: СМИ раскрыли условия и сроки проведения
О персоне: Михаил Подоляк
Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред