Выборы в Украине в 2026 году: СМИ раскрыли условия и сроки проведения

Мария Николишин
21 марта 2026, 07:59
Президентские выборы могут быть проведены после внесения поправок в конституцию.
Выборов в Украине в 2026 году не будет / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы:

  • Украина не должна проводить выборы в этом году
  • Начать избирательную кампанию можно только через шесть месяцев после принятия необходимого законодательства
  • Ограничения, введенные военным положением, могут помешать избирательной кампании

Представители избирательной комиссии Украины считают, что Украина не должна проводить выборы в этом году. Такое решение ставит Киев на путь конфронтации с США, пишет The Times.

Отмечается, что члены официальной рабочей группы по выборам должны были подать законопроект в парламент в конце прошлого месяца, но заявили, что им еще нужно решить ключевые вопросы о том, как обеспечить честные выборы, свободные от российских атак или вмешательства.

По информации издания, они планируют продолжить обсуждение этого вопроса как минимум до конца мая. Однако группа согласилась с тем, что Украина должна начать избирательную кампанию не позднее чем через шесть месяцев после обсуждения, принятия необходимого законодательства и установления режима прекращения огня, что фактически делает невозможным проведение президентских выборов в этом году.

"Все согласны, включая членов парламента, что активная фаза боевых действий должна прекратиться, должна быть установлена четкая линия разграничения, и только после этого необходим шестимесячный период для организации выборов. Срок уже был перенесен. Совершенно точно, что система будет работать в течение апреля и мая, потому что мы еще не решили все проблемы", — заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Украины Сергей Дубовик.

Также сообщается, что президентские выборы могут быть проведены в условиях военного положения путем внесения поправок в конституцию с помощью референдума. Однако рабочая группа исключила возможность проведения голосования во время боевых действий.

В частности, члены группы сослались на риск массовых жертв в случае нападения на избирательный участок. Кроме того, Дубовик заявил, что ограничения свободы слова и передвижения, введенные военным положением, могут помешать избирательной кампании.

Давление со стороны США

The Times напоминает, что давление со стороны США побудило администрацию президента Украины сформировать в декабре рабочую группу, в состав которой вошли представители избирательных комиссий, депутаты парламента и представители гражданского общества.

"Группа изучает, как облегчить голосование примерно шести миллионам беженцев за рубежом, примерно трем миллионам украинцев, проживающих под российской оккупацией, и почти миллиону военнослужащих, многие из которых служат на фронте. Выборы также должны соответствовать международным стандартам, чтобы не сорвать планы Украины по вступлению в Европейский Союз. Нет прецедента для проведения такого голосования, тем более в рамках существующих международных стандартов, таких как нормы Совета Европы. Нет примеров, которые мы могли бы использовать в качестве основы", — подчеркнул Дубовик.

В то же время советники администрации Трампа сравнили эту проблему с президентскими выборами 1864 года во время Гражданской войны в США. Дубовик был удивлен их неспособностью понять риски, с которыми столкнулись украинцы, такие как авиаудары, кибератаки или цифровая информационная война.

"Я не буду называть фамилии, но знаете, какой пример они нам привели? Гражданская война в Соединенных Штатах. Они сказали, что во время Гражданской войны мы проводили выборы, так почему вы не можете? Это исходило от администрации Трампа", — подчеркнул Дубовик.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что выборы в Украине состоятся не во время временного перемирия, а после окончания войны.

Известно, что выборы в Украине после войны обойдутся примерно в 6 млрд гривен ($140 млн). Голосование будет готовиться и проводиться за счет денежной помощи зарубежных доноров.

Об источнике: The Times

The Times — влиятельная ежедневная британская газета, одна из старейших в мире. Основана в 1785 году Джоном Уолтером. Владельцем газеты является корпорация News Corporation во главе с Рупертом Мердоком. Исторически считается консервативной газетой, однако в 2001 и 2005 годах поддержала Лейбористскую партию во время выборов. С момента основания в течение 219 лет печаталась в широком формате, но в 2004 году перешла на компактный формат с целью расширить своё влияние на молодую аудиторию, пишет Википедия.

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Выборы в Украине в 2026 году: СМИ раскрыли условия и сроки проведения

Выборы в Украине в 2026 году: СМИ раскрыли условия и сроки проведения

07:59Украина
Мощнейший шторм обрушился на страну: врезала 6-балльная буря

Мощнейший шторм обрушился на страну: врезала 6-балльная буря

03:34Синоптик
ВСУ могут контратаковать врага: эксперт назвал направление

ВСУ могут контратаковать врага: эксперт назвал направление

03:17Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Отключения света станут более длительными и жесткими: когда и почему

Отключения света станут более длительными и жесткими: когда и почему

Гороскоп Таро на завтра 21 марта: Близнецам - ценить себя, Ракам - решения

Гороскоп Таро на завтра 21 марта: Близнецам - ценить себя, Ракам - решения

Украинцы обязаны платить налог за свои квартиры: сколько придется отдать

Украинцы обязаны платить налог за свои квартиры: сколько придется отдать

Доллар резко начал падать, евро взлетел: новый курс валют на 23 марта

Доллар резко начал падать, евро взлетел: новый курс валют на 23 марта

Важно успеть до теплоты: чем посыпать чеснок для роста головок

Важно успеть до теплоты: чем посыпать чеснок для роста головок

Последние новости

07:59

Выборы в Украине в 2026 году: СМИ раскрыли условия и сроки проведения

07:32

Украине надо прекратить борьбу за вступление в НАТО: Андрусив объяснил причинумнение

05:53

В Полтавскую область врывается новая волна потепления: когда изменится погода

05:35

Как у Фриске и Заворотнюк: онкобольная российская ведущая сделала признание

05:11

Получалось до 500 кг с сотки: какой хитрый способ посадки картофеля применяли в СССР

Россияне залатают дыры и усилят давление на Украину: Андрусив — об ослаблении санкций СШАРоссияне залатают дыры и усилят давление на Украину: Андрусив — об ослаблении санкций США
04:40

Волнующий перелом недели: пять знаков зодиака сделают шаг в счастливое будущее

04:16

Как сказать по-украински "притязательный": большинство ошибается

04:04

Нарушение - штраф: что должно быть в машине у каждого украинца

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке фермера с тыквой за 49 секунд

Реклама
03:34

Мощнейший шторм обрушился на страну: врезала 6-балльная буря

03:30

Гороскоп Таро на апрель 2026: Козерогам - выбор, Водолеям - деньги, Рыбам - любовьВидео

03:17

ВСУ могут контратаковать врага: эксперт назвал направление

03:04

Гороскоп на завтра, 22 марта: Весам - счастье, Козерогам - тревога

01:41

Вселенная выбрала их: трем знака зодиака будет невероятно везти с 23 марта

01:05

Трамп променял НАТО на Путина и "уколол" Зеленского - журналистка

20 марта, пятница
23:55

Что будет с выплатами и убежищем: дипломаты решают судьбу украинцев в Европе

23:23

Прощание с Патриархом Филаретом - стала известна дата и место похорон

23:11

Кремль готовится к возможным бунтам после мирного соглашения с Украиной – Reuters

22:30

Украинцы обязаны платить налог за свои квартиры: сколько придется отдать

22:12

Четыре знака зодиака разорвут замкнутый круг проблем в любви - кто они

Реклама
21:27

Трамп назвал НАТО "бумажным тигром" без США, Кремль пытается ослабить Альянс изнутри

21:18

Равноденствие изменит жизнь четырех знаков зодиака - кто среди счастливчиков

21:14

Ограничения коснутся почти всех: график отключения света на 21 марта в Сумах

20:55

Важно успеть до теплоты: чем посыпать чеснок для роста головокВидео

20:35

Даже ключи от квартиры: три знака зодиака, которым можно доверить все

20:06

Снег с дождем обрушится на Львовщину: синоптики предупредили о непогоде

19:44

РФ предлагала США "сделку" по Украине и Ирану - что ответил Трамп

19:42

Реальная неожиданность: какими будут цены на яйца на Пасху

19:42

Будет мороз и пойдут дожди: неожиданный прогноз погоды

19:10

Как удары по Ирану влияют на Россию и глобальную безопасность: Коваленко раскрыл подробностимнение

19:09

США не зря сняли санкции из РФ: Андрусив раскрыл задумку Трампа

18:31

Снижает физнагрузку: ВСУ начали испытания первых экзоскелетов на фронте

18:27

Их исказили и вытеснили в СССР: о каких колоритных украинских словах идет речь

18:24

Выражение "сколько душе угодно" является ошибкой - как сказать на украинскомВидео

18:23

Короля подозревают в путешествиях во времени: что не так с его обувью

17:42

В ресторанах заметили скрытые сборы: клиенты начали проверять чекиВидео

17:37

Тепло не придет: какая погода ожидается в Тернопольской области на выходных

17:20

В Славянске объявили принудительную эвакуацию детей – детали

17:03

Доллар резко начал падать, евро взлетел: новый курс валют на 23 марта

16:37

Умер Чак Норрис: главные мемы и феномен актераФото

Реклама
16:35

Исчезает с прилавков: в Украине дефицит популярного овоща, цены взлетели

16:34

ВСУ нанесли удар по важному объекту в РФ: подробности от Генштаба

16:24

Чак Норрис умер: семья актера сделала официальное заявление

16:20

Кому 21 марта нужно молиться об исцелении: какой церковный праздник

16:16

Можно ли есть мясо во время Великого поста - священник рассказал всю правдуВидео

16:11

"Переживает за дочь": Киркоров дал смелое обещание Ани Лорак

16:05

На Марсе заметили "пирамиду" размером с египетскую: загадка разделила ученых

15:54

"По живому": Королеву экстренно прооперировали

15:38

Осторожно с банкоматами: туристка раскрыла опасную ошибкуВидео

15:33

В Житомирскую область возвращается тепло: какая температура ожидается в выходные

