Выборы в Украине в 2026 году: СМИ раскрыли условия и сроки проведения

Ключевые тезисы:
- Украина не должна проводить выборы в этом году
- Начать избирательную кампанию можно только через шесть месяцев после принятия необходимого законодательства
- Ограничения, введенные военным положением, могут помешать избирательной кампании
Представители избирательной комиссии Украины считают, что Украина не должна проводить выборы в этом году. Такое решение ставит Киев на путь конфронтации с США, пишет The Times.
Отмечается, что члены официальной рабочей группы по выборам должны были подать законопроект в парламент в конце прошлого месяца, но заявили, что им еще нужно решить ключевые вопросы о том, как обеспечить честные выборы, свободные от российских атак или вмешательства.
По информации издания, они планируют продолжить обсуждение этого вопроса как минимум до конца мая. Однако группа согласилась с тем, что Украина должна начать избирательную кампанию не позднее чем через шесть месяцев после обсуждения, принятия необходимого законодательства и установления режима прекращения огня, что фактически делает невозможным проведение президентских выборов в этом году.
"Все согласны, включая членов парламента, что активная фаза боевых действий должна прекратиться, должна быть установлена четкая линия разграничения, и только после этого необходим шестимесячный период для организации выборов. Срок уже был перенесен. Совершенно точно, что система будет работать в течение апреля и мая, потому что мы еще не решили все проблемы", — заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Украины Сергей Дубовик.
Также сообщается, что президентские выборы могут быть проведены в условиях военного положения путем внесения поправок в конституцию с помощью референдума. Однако рабочая группа исключила возможность проведения голосования во время боевых действий.
В частности, члены группы сослались на риск массовых жертв в случае нападения на избирательный участок. Кроме того, Дубовик заявил, что ограничения свободы слова и передвижения, введенные военным положением, могут помешать избирательной кампании.
Давление со стороны США
The Times напоминает, что давление со стороны США побудило администрацию президента Украины сформировать в декабре рабочую группу, в состав которой вошли представители избирательных комиссий, депутаты парламента и представители гражданского общества.
"Группа изучает, как облегчить голосование примерно шести миллионам беженцев за рубежом, примерно трем миллионам украинцев, проживающих под российской оккупацией, и почти миллиону военнослужащих, многие из которых служат на фронте. Выборы также должны соответствовать международным стандартам, чтобы не сорвать планы Украины по вступлению в Европейский Союз. Нет прецедента для проведения такого голосования, тем более в рамках существующих международных стандартов, таких как нормы Совета Европы. Нет примеров, которые мы могли бы использовать в качестве основы", — подчеркнул Дубовик.
В то же время советники администрации Трампа сравнили эту проблему с президентскими выборами 1864 года во время Гражданской войны в США. Дубовик был удивлен их неспособностью понять риски, с которыми столкнулись украинцы, такие как авиаудары, кибератаки или цифровая информационная война.
"Я не буду называть фамилии, но знаете, какой пример они нам привели? Гражданская война в Соединенных Штатах. Они сказали, что во время Гражданской войны мы проводили выборы, так почему вы не можете? Это исходило от администрации Трампа", — подчеркнул Дубовик.
Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что выборы в Украине состоятся не во время временного перемирия, а после окончания войны.
Известно, что выборы в Украине после войны обойдутся примерно в 6 млрд гривен ($140 млн). Голосование будет готовиться и проводиться за счет денежной помощи зарубежных доноров.
Об источнике: The Times
The Times — влиятельная ежедневная британская газета, одна из старейших в мире. Основана в 1785 году Джоном Уолтером. Владельцем газеты является корпорация News Corporation во главе с Рупертом Мердоком. Исторически считается консервативной газетой, однако в 2001 и 2005 годах поддержала Лейбористскую партию во время выборов. С момента основания в течение 219 лет печаталась в широком формате, но в 2004 году перешла на компактный формат с целью расширить своё влияние на молодую аудиторию, пишет Википедия.
