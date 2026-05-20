Гроза, град и шквалы: какие регионы Украины сегодня накроет сильная непогода

До 20 м/с будут достигать порывы северного ветра во время бури.

Прогноз погоды в Украине - синоптики объявили желтый уровень опасности

Погода в Украине 20 мая резко ухудшится — синоптики предупреждают о грозах, сильных ливнях, граде и шквалах сразу в нескольких регионах. В ряде областей объявлен желтый уровень опасности из-за возможных осложнений для транспорта, энергетики и коммунальных служб.

В Киеве также ожидаются сложные погодные условия. Днем - гроза, но температура воздуха поднимется до +25°.

Прогноз погоды в Украине на сутки 20 мая 2026

Во вторник в Украине облачно с прояснениями. Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют умеренные дожди.

Днем в Украине, кроме большинства западных областей, грозы.

В южной части, большинстве центральных областей и на Житомирщине местами сильные дожди, град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 12-17°, днем ​​22-27°; в западных областях ночью 8-13°, днем ​​18-23°.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

Днем 20 мая в Украине, помимо большинства западных областей, синоптики прогнозируют грозы.

В южной части, в центральных областях (кроме Полтавской) и на Житомирщине в отдельных районах ожидается град и шквалы 15-20 м/с.

Объявлен первый уровень опасности, желтый.

Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и транспорта.

Погода в Киеве и области 20 мая 2026

Синоптики Укргидрометцентра предупредили об опасных метеорологических явлениях на территории Киевщины и города Киев.

Сегодня будет облачно с прояснениями. Днем ожидается гроза.

Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура воздуха днем составит ​​22-27°. В Киеве днем столбики термометров покажут ​​23-25°.

Объявлен первый уровень опасности, желтый.

"Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических предприятий", - добавили синоптики.

Как писал Главред, синоптик Наталья Диденко сообщила, что погода в Украине в среду, 20 мая, будет нестабильной, с кратковременными дождями, грозами, сильными ливнями, а местами со шквалами и градом.

По ее словам, вся территория страны будет находиться под влиянием атмосферных фронтов. Лишь влияние западного антициклона будет сдерживать интенсивность подобных процессов в западных областях Украины.

Синоптик Укргидрометцентра Иван Семилит прогнозирует, что погода в Украине в ближайшие трое суток будет дождливой, а на выходных в страну придет тепло с Каспия. Время от времени будут идти дожди. При этом температура воздуха поднимется.

Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что погода в Украине в течение недели с 18 по 24 мая будет нестабильной, с периодическими дождями, грозами и градом. Над территорией страны будет преобладать пониженное атмосферное давление, что будет способствовать развитию циклонической активности.

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

