Гроза, град и шквалы: какие регионы Украины сегодня накроет сильная непогода

Вы узнаете:
- В каких регионах страны сильные ливни пройдут с градом и шквалами
- Сколько градусов тепла покажут столбики термометров
- Какие проблемы могут спровоцировать опасные погодные явления
Погода в Украине 20 мая резко ухудшится — синоптики предупреждают о грозах, сильных ливнях, граде и шквалах сразу в нескольких регионах. В ряде областей объявлен желтый уровень опасности из-за возможных осложнений для транспорта, энергетики и коммунальных служб.
В Киеве также ожидаются сложные погодные условия. Днем - гроза, но температура воздуха поднимется до +25°.
Прогноз погоды в Украине на сутки 20 мая 2026
Во вторник в Украине облачно с прояснениями. Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют умеренные дожди.
Днем в Украине, кроме большинства западных областей, грозы.
В южной части, большинстве центральных областей и на Житомирщине местами сильные дожди, град и шквалы 15-20 м/с.
Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.
Температура ночью 12-17°, днем 22-27°; в западных областях ночью 8-13°, днем 18-23°.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях
Днем 20 мая в Украине, помимо большинства западных областей, синоптики прогнозируют грозы.
В южной части, в центральных областях (кроме Полтавской) и на Житомирщине в отдельных районах ожидается град и шквалы 15-20 м/с.
Объявлен первый уровень опасности, желтый.
Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и транспорта.
Погода в Киеве и области 20 мая 2026
Синоптики Укргидрометцентра предупредили об опасных метеорологических явлениях на территории Киевщины и города Киев.
Сегодня будет облачно с прояснениями. Днем ожидается гроза.
Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура воздуха днем составит 22-27°. В Киеве днем столбики термометров покажут 23-25°.
Объявлен первый уровень опасности, желтый.
"Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических предприятий", - добавили синоптики.
Погода в Украине - прогнозы
Как писал Главред, синоптик Наталья Диденко сообщила, что погода в Украине в среду, 20 мая, будет нестабильной, с кратковременными дождями, грозами, сильными ливнями, а местами со шквалами и градом.
По ее словам, вся территория страны будет находиться под влиянием атмосферных фронтов. Лишь влияние западного антициклона будет сдерживать интенсивность подобных процессов в западных областях Украины.
Синоптик Укргидрометцентра Иван Семилит прогнозирует, что погода в Украине в ближайшие трое суток будет дождливой, а на выходных в страну придет тепло с Каспия. Время от времени будут идти дожди. При этом температура воздуха поднимется.
Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что погода в Украине в течение недели с 18 по 24 мая будет нестабильной, с периодическими дождями, грозами и градом. Над территорией страны будет преобладать пониженное атмосферное давление, что будет способствовать развитию циклонической активности.
Другие новости:
- Доллар и евро внезапно подешевели: новый курс валют на 20 мая
- Что обязательно нужно дать малине в мае: секрет обильного урожая ягод
- Для кого конец мая станет началом новой жизни: два знака зодиака
Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред