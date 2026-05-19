Большинство ошибается годами: 'окрошка' или 'холодник' - как сказать по-украински

Объясняем, чем окрошка отличается от холодника и какое название следует использовать правильно.

https://glavred.info/osvita/bolshinstvo-oshibaetsya-godami-okroshka-ili-holodnik-kak-skazat-po-ukrainski-10766111.html Ссылка скопирована

Чем окрошка отличается от холодника / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Как правильно говорить — "окрошка" или "холодник"

Чем окрошка отличается от холодника

В летнюю жару холодные супы становятся настоящим спасением. Они освежают, насыщают и в то же время не отягощают организм. Но несмотря на популярность таких блюд, украинцы часто путают их названия —"окрошка" и "холодник". Хотя на самом деле речь идет о разных рецептах, каждый из которых имеет свою историю и традицию.

"Окрошка" или "холодник" — как правильно

Окрошка — это блюдо, которое готовят из мелко нарезанных овощей, зелени, яиц и мяса или колбасы, рассказывает 24 канал. Заливают ее квасом или кисломолочным продуктом — кефиром, ряженкой, иногда даже сывороткой. Именно от слова "крошить" происходит название "окрошка", ведь главный принцип приготовления — мелко нарезать все ингредиенты.

видео дня

Холодник — это совсем другое блюдо. Его основой является свекла или свекольный отвар, который придает супу яркий цвет и особый вкус. В него добавляют огурцы, зелень, яйца, иногда сметану или кефир. Холодник имеет выраженный свекольный аромат и совсем иной кулинарный характер, чем окрошка.

Интересно, что в украинской традиционной кухне холодный суп на квасе называли просто "квасом". Речь шла не о напитке, а именно о блюде. В народе говорили не "пить квас", а "есть квас", подчеркивая, что это было полноценное блюдо с овощами и другими ингредиентами. Таким образом, слово "квас" могло означать и напиток, и освежающий летний суп.

Как правильно называть

В украинском языке оба названия — "окрошка" и "холодник" — являются правильными, но обозначают разные блюда. Если речь идет о свекольном супе — это холодник. Если же о смеси нарезанных овощей на квасе или кисломолочной основе — это окрошка.

Смотрите видео о том, как приготовить свекольный холодник:

@yaroslavskyi.vova Летний холодник Лучше любой окрошки, потому что запеченная свекла придает супу легкую сладость и густоту, а также насыщенный и несравненный цвет! Дети будут в восторге ? Ингредиенты на 3 большие порции ? 2 средних запеченных свеклы; ? 1 средний огурец; ? 3 вареных яйца; ? 2–3 редиски; ? 500 г куриного бульона; ? 1 обжаренное куриное филе; ? зеленый лук, петрушка, укроп; ? 2 ч. л. нежной горчицы; ? сок 1/3 лимона; ? 150–180 г сметаны жирностью 25%; ? соль. ? В чашу блендера кладу запеченную свеклу, желтки от вареных яиц, легкий куриный или овощной бульон, соль, лимонный сок, горчицу, сметану и все взбиваю до однородной шелковистой консистенции! ? Довожу до вкуса. Используйте лимонный сок, соль, горчицу. Все должно быть достаточно насыщенным, так как гарнир будет несоленым! Основу ставлю в холодильник остывать. ? Жареную или отварную курицу, редис, огурец и белки нарезаю полусоломкой, зелень — мелко, и ее должно быть много. ? В тарелку кладу нарезанные ? огурец, белок, курицу, редис и зелень, заливаю холодным борщом и подаю. Ооочень вкусно! При приготовлении я использовал блендер от KitchenAid @KitchenAid Ukraine. Именно такие блендеры использую для достижения самых шелковистых текстур супов и пюре! Вся техника от KitchenAid для меня находка и дома, и на работе. К тому же все проверено личным опытом ? ❗️Вместо курицы вкусно брать говяжий язык или даже ? креветки! ❗️Свекольная основа должна быть не густой, но насыщенной по вкусу. Лучше всего подавать холодным. ❗️Для приятного впечатления от супа часть бульона можно заменить газированной водой (добавить уже после блендера). Будет необычный эффект! Приятного аппетита! А вы уже готовы к холодным супам? Какой у вас самый любимый? ❤️ #партнерскийпроект #top ♬ Поричка - YAKTAK & KOLA

Читайте также:

Об источнике: 24 канал 24 канал — украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания имел название "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия. Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владельцем которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине. Вещает с 1 марта 2006 года. 24 канал подает новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде, курсах валют.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред