Цены на АЗС резко пошли вниз: где подешевело топливо

Важное:
- Дизель удерживает позиции после снижения, которое началось с 8 мая
- Подорожание бензина - это реакция на определенное повышение закупочных цен
Цены на бензин за последние несколько дней повысились почти во всех исследуемых сетях на 1-2 гривны/л, кое-где подешевел газ на 1-1,5 гривны/л.
О таких цифрах свидетельствует мониторинг профильного интернет-портала "Энергореформа".
Согласно опубликованным данным, на 2 грн/л подняли цену бензина Socar, ОККО, WOG, на 1 грн/л - "Укрнафта" и UPG.
Газ подешевел на Parallel на 1,5 грн/л, и на 1,08 грн/л на Socar.
Дизель удерживает позиции после снижения, которое началось с 8 мая и "забрало" от цены за несколько дней 2-3 грн/л.
На рынке отмечают, что незначительное подорожание бензина - это реакция на определенное повышение закупочных цен, однако не признак очередного кризиса.
Один из экспертов назвал это определенной корректировкой цены, а не подорожанием.
Рыночное сообщество не видит почвы для особого роста цены на топливо в дальнейшем, поскольку ажиотаж поутих. Кроме того, все обращают внимание, что дефицит топлива абсолютно отсутствует.
Рост цен на топливо: прогноз экспертов
Специалисты прогнозируют, что в ближайшее время бензин и дизель могут подорожать быстрее, чем предполагалось ранее. Основной причиной они называют состояние мирового рынка нефти: если текущие тенденции сохранятся, повышение цен на топливо станет почти неизбежным.
Цены на топливо - последние новости
Как сообщал Главред, топливный эксперт говорил, что стоимость бензина и дизеля на украинских АЗС может вырасти еще на 1 гривну.
Руководитель консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн заявлял, что рост котировок нефти на мировых рынках и ослабление гривны по отношению к основным валютам могут спровоцировать подорожание топлива на АЗС.
Политолог Вадим Трюхан подчеркнул, что в Украине может подорожать бензин и автомобильный газ. По его мнению, из-за ситуации на Ближнем Востоке бензин в Украине может подорожать не на несколько гривен, а сразу на 5–10 гривен за литр.
Что такое бензин?
Бензин - популярный вид топлива, природная (произведенная из нефти) или искусственно полученная смесь углеводородов различного строения, которые кипят чаще всего между 40 °C и 205 °C, сообщает "Википедия".
