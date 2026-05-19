Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Цены на АЗС резко пошли вниз: где подешевело топливо

Алексей Тесля
19 мая 2026, 23:04
google news Подпишитесь
на нас в Google
Подорожание бензина - это реакция на определенное повышение закупочных цен, однако не признак очередного кризиса.
Цены на АЗС резко пошли вниз: где подешевело топливо
Украинцы узнали об изменении цен на АЗС / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Важное:

  • Дизель удерживает позиции после снижения, которое началось с 8 мая
  • Подорожание бензина - это реакция на определенное повышение закупочных цен

Цены на бензин за последние несколько дней повысились почти во всех исследуемых сетях на 1-2 гривны/л, кое-где подешевел газ на 1-1,5 гривны/л.

О таких цифрах свидетельствует мониторинг профильного интернет-портала "Энергореформа".

видео дня

Согласно опубликованным данным, на 2 грн/л подняли цену бензина Socar, ОККО, WOG, на 1 грн/л - "Укрнафта" и UPG.

Газ подешевел на Parallel на 1,5 грн/л, и на 1,08 грн/л на Socar.

Дизель удерживает позиции после снижения, которое началось с 8 мая и "забрало" от цены за несколько дней 2-3 грн/л.

На рынке отмечают, что незначительное подорожание бензина - это реакция на определенное повышение закупочных цен, однако не признак очередного кризиса.

Один из экспертов назвал это определенной корректировкой цены, а не подорожанием.

Рыночное сообщество не видит почвы для особого роста цены на топливо в дальнейшем, поскольку ажиотаж поутих. Кроме того, все обращают внимание, что дефицит топлива абсолютно отсутствует.

Цены на бензин в Украине инфографика
/ Инфографика: Главред

Рост цен на топливо: прогноз экспертов

Специалисты прогнозируют, что в ближайшее время бензин и дизель могут подорожать быстрее, чем предполагалось ранее. Основной причиной они называют состояние мирового рынка нефти: если текущие тенденции сохранятся, повышение цен на топливо станет почти неизбежным.

Цены на топливо - последние новости

Как сообщал Главред, топливный эксперт говорил, что стоимость бензина и дизеля на украинских АЗС может вырасти еще на 1 гривну.

Руководитель консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн заявлял, что рост котировок нефти на мировых рынках и ослабление гривны по отношению к основным валютам могут спровоцировать подорожание топлива на АЗС.

Политолог Вадим Трюхан подчеркнул, что в Украине может подорожать бензин и автомобильный газ. По его мнению, из-за ситуации на Ближнем Востоке бензин в Украине может подорожать не на несколько гривен, а сразу на 5–10 гривен за литр.

Другие новости:

Что такое бензин?

Бензин - популярный вид топлива, природная (произведенная из нефти) или искусственно полученная смесь углеводородов различного строения, которые кипят чаще всего между 40 °C и 205 °C, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Какова истинная цель ядерных учений в Беларуси: в СНБО сделали тревожное заявление

Какова истинная цель ядерных учений в Беларуси: в СНБО сделали тревожное заявление

23:23Война
Реформа ВСУ: Сырский назвал новые условия зарплат, мобилизации и увольнения из армии

Реформа ВСУ: Сырский назвал новые условия зарплат, мобилизации и увольнения из армии

21:05Аналитика
Украинские дроны парализуют действия армии РФ - The Independent

Украинские дроны парализуют действия армии РФ - The Independent

19:41Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 19 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 19 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке фермера в поле за 35 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке фермера в поле за 35 с

Эксперты призывают никогда не срезать сухие стебли в саду — в чём причина

Эксперты призывают никогда не срезать сухие стебли в саду — в чём причина

Фантастический конец мая ждет трех знаков зодиака: кто в списке

Фантастический конец мая ждет трех знаков зодиака: кто в списке

Гороскоп на завтра, 20 мая: Весам — проблемы, Водолеям — спокойствие

Гороскоп на завтра, 20 мая: Весам — проблемы, Водолеям — спокойствие

Последние новости

23:42

"Минимум мой - 100 тыс грн": Аурика Ротару назвала размер своей пенсии

23:23

Какова истинная цель ядерных учений в Беларуси: в СНБО сделали тревожное заявление

23:04

Цены на АЗС резко пошли вниз: где подешевело топливо

22:51

Гросу показала фото со свадьбы и поделилась подробностями

22:48

Рожденные в конкретные четыре месяца дарят окружающим тепло и гармонию

Компенсация за помолвку и риски для имущества: юрист Цыбко — о проблемах нового Гражданского кодексаКомпенсация за помолвку и риски для имущества: юрист Цыбко — о проблемах нового Гражданского кодекса
22:32

Приемная дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта нанесла еще один удар по своему отцу

22:04

В Черкассах взлетят цены на проезд: что будет с тарифами в троллейбусах и маршрутках

22:04

Наступление из Беларуси: генерал СБУ раскрыл, к чему готовиться

21:37

В Чехии обсуждают более строгие правила помощи украинцам - детали

Реклама
21:27

Для кого конец мая станет началом новой жизни: два знака зодиака

21:10

В РФ выдвинули наглое условие завершения войны: что требует Москва

21:05

Реформа ВСУ: Сырский назвал новые условия зарплат, мобилизации и увольнения из армии

20:56

Не от слова "куля": лингвисты объяснили, откуда произошло название "кульбаба"

20:33

В Харькове директор лицея "трудоустраивал" уклонистов: СБУ разоблачила схему

20:01

Не первый и не последний: какой этаж идеален для жизни

19:59

Резкое повышение цен на проезд в транспорте: киевлянам объяснили, как сэкономить

19:57

Большинство ошибается годами: "окрошка" или "холодник" - как сказать по-украински

19:41

Украинские дроны парализуют действия армии РФ - The Independent

19:10

"Примитивные страшилки": Коваленко высмеял заявления Нарышкина и удары из Латвиимнение

19:09

"Планируют операции": Сырский сделал тревожное заявление об угрозе из Беларуси

Реклама
19:09

Главная ошибка при уходе за смородиной: почему куст цветет, а ягод нет

18:57

Пыль больше не вернётся: простой способ избавит от уборки на неделиВидео

18:50

Россия пыталась скрыть настоящую историю Сум — в какой миф годами верили украинцыВидео

18:50

Дочь Кличко не называет свою маму Хайден Пенетьерри "мамой": что случилось

18:41

Alyona Alyona поспорила в Сети о ТЦК: рэпершу "отправили" на фронт поваром

18:40

Почему у огурцов желтеют и сохнут листья: как распознать проблему и спасти урожай

18:37

"Город в небе": небоскреб-мост на высоте 250 метров поразил туристовВидео

18:34

"Мусор" из кухни сотворит чудо в саду: простые отходы спасут растенияВидео

18:17

ВСУ прорвали оборону РФ: украинские бойцы вклинились на 3 км вглубь, что известно

17:56

Засохший жир исчезнет за минуты: как быстро очистить ручки плиты

17:50

На Тернопольщине ввели новые "ограничения по шуму": за что могут наказать

17:32

Китай тайно обучал военных РФ для войны против Украины – Reuters

17:27

225-й ОШП удерживает один из самых сложных участков фронта: БФ "Надежда" и Валерий Дубиль укрепляют полк Олега ШиряеваФото

17:24

Что обязательно нужно дать малине в мае: секрет обильного урожая ягод

17:13

РФ начала операцию против Латвии: что задумал Кремль и какую ловушку готовят для Трампа

17:13

Как долго на самом деле яйца хранятся в холодильнике: ответ точно удивит

16:53

Помидоры будут расти как на дрожжах: что добавить в воду для полива в маеВидео

16:50

Доллар и евро внезапно подешевели: новый курс валют на 20 мая

16:40

Назван самый редкий цвет глаз в мире: принадлежит лишь 2% людей

16:35

Почему перед выходом из дома обязательно нужно присесть: как обмануть злых духов

Реклама
16:16

Почему 20 мая нельзя давать деньги в долг: какой церковный праздник

15:46

На Львовщине прогремел взрыв: мужчина взорвал боевую гранату возле стадиона

15:41

Сколько времени ребенок может пользоваться гаджетами: ответ специалиста

15:40

Тля исчезнет раз и навсегда: секретный трюк, который работает лучше химии

15:23

Собака с "поросячьим пятачком" удивила людей: что показал ДНК-тестВидео

15:21

ВСУ "разнесли" два нефтяных объекта РФ, вспыхнул пожар: Генштаб раскрыл детали

15:09

На волоске: Повалий при смерти оказалась на операционном столе

14:57

Гайтана оправдалась за скандал и благотворительный концерт

14:53

Какие вещи категорически запрещено оставлять в раковине на ночь: список удивит

14:45

Новый рецепт окрошки на сметане: легендарный суп за 25 минут

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаВсе о салеКомнатные растения
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять