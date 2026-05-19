Цены на АЗС резко пошли вниз: где подешевело топливо

Подорожание бензина - это реакция на определенное повышение закупочных цен, однако не признак очередного кризиса.

Украинцы узнали об изменении цен на АЗС

Цены на бензин за последние несколько дней повысились почти во всех исследуемых сетях на 1-2 гривны/л, кое-где подешевел газ на 1-1,5 гривны/л.

О таких цифрах свидетельствует мониторинг профильного интернет-портала "Энергореформа".

Согласно опубликованным данным, на 2 грн/л подняли цену бензина Socar, ОККО, WOG, на 1 грн/л - "Укрнафта" и UPG.

Газ подешевел на Parallel на 1,5 грн/л, и на 1,08 грн/л на Socar.

Дизель удерживает позиции после снижения, которое началось с 8 мая и "забрало" от цены за несколько дней 2-3 грн/л.

На рынке отмечают, что незначительное подорожание бензина - это реакция на определенное повышение закупочных цен, однако не признак очередного кризиса.

Один из экспертов назвал это определенной корректировкой цены, а не подорожанием.

Рыночное сообщество не видит почвы для особого роста цены на топливо в дальнейшем, поскольку ажиотаж поутих. Кроме того, все обращают внимание, что дефицит топлива абсолютно отсутствует.

Рост цен на топливо: прогноз экспертов

Специалисты прогнозируют, что в ближайшее время бензин и дизель могут подорожать быстрее, чем предполагалось ранее. Основной причиной они называют состояние мирового рынка нефти: если текущие тенденции сохранятся, повышение цен на топливо станет почти неизбежным.

Как сообщал Главред, топливный эксперт говорил, что стоимость бензина и дизеля на украинских АЗС может вырасти еще на 1 гривну.

Руководитель консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн заявлял, что рост котировок нефти на мировых рынках и ослабление гривны по отношению к основным валютам могут спровоцировать подорожание топлива на АЗС.

Политолог Вадим Трюхан подчеркнул, что в Украине может подорожать бензин и автомобильный газ. По его мнению, из-за ситуации на Ближнем Востоке бензин в Украине может подорожать не на несколько гривен, а сразу на 5–10 гривен за литр.

Что такое бензин? Бензин - популярный вид топлива, природная (произведенная из нефти) или искусственно полученная смесь углеводородов различного строения, которые кипят чаще всего между 40 °C и 205 °C, сообщает "Википедия".

