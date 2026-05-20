РФ атаковала Днепр, Конотоп, Одессу, Запорожье: много разрушений, есть раненые - детали

Анна Ярославская
20 мая 2026, 07:08обновлено 20 мая, 08:03
Удары дронов по Украине вызвали пожары. Ранены дети, повреждена больница, жилые дома, музей.
Последствия атаки РФ
Удары дронов по Украине вызвали пожары и разрушения в четырех регионах / Коллаж: Главред, фото: t.me/SemenikhinArtem, t.me/ivan_fedorov_zp

Кратко:

  • В Конотопе после удара обрушились три этажа дома
  • В Запорожской области ранены двое детей
  • В Одессе разрушен жилой дом и повреждены авто

В ночь на 20 мая российские оккупационные войска атаковали дронами ряд городов Украины. В частности, под удар попали Конотоп, Одесса, Вольнянск, Днепр. Есть разрушения и пострадавшие.

О последствиях вражеских атак рассказали местные власти.

Атака на Днепр

Ночью армия РФ атаковала Днепр. Возник пожар.

Как сообщил глава ОВА Александр Ганжа, два человека погибли, шестеро - получили ранения.

Пятеро раненых госпитализированы. Состояние трех из них медики оценивают как тяжелое, сообщили в ОВА.

Из-за атаки россиян на Днепр повреждены склады с продуктами питания.

По словам Ганжи, 17 БпЛА врага уничтожили этой ночью в разных районах области защитники неба из ПВК "Восход".

  Последствия атаки на Днепр 20 мая 2026
    Последствия атаки на Днепр 20 мая 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Обновлено. По состоянию на 07:30 известно, что два человека погибли, еще шестеро - получили ранения. Враг атаковал два района области ракетой, беспилотниками и артиллерией.

"В Днепре из-за ночной атаки поврежден продуктовый склад, частные дома и автомобиль. Погибли два человека. Ранены шестеро. 42-летняя женщина и мужчины 47 и 25 лет в больнице в тяжелом состоянии. Двое мужчин 47 и 40 лет госпитализированы в состоянии средней тяжести", - сообщил Ганжа.

По его словам, попали россияне и по Петриковской общине Днепровского района. Изуродовано предприятие.

На Никопольщине под ударом были райцентр, Марганецкая, Покровская и Красногригорьевская общины. Повреждены предприятие, многоквартирный дом, частные дома и автомобили.

Удар по Сумщине

Мэр Конотопа Артем Семенихин сообщил о массированной атаке российских дронов на город. По его словам, произошло попадание в многоэтажное здание, под завалами могут находиться люди.

"За моей спиной многоэтажка. Части ее нет. И там люди", - отметил он в Telegram.

В многоэтажном доме обрушилось три этажа в результате попадания росийского "Шахеда". Продолжается спасательная операция.

"Пострадавших немало. Точное количество пока неизвестно", - добавил Семенихин.

Последствия атаки на Конотоп
Последствия атаки на Конотоп / Фото: t.me/SemenikhinArtem

Кроме того, повреждена районная больница. Там выбиты окна.

Множество выбитых окон и дверей в административных зданиях, домах и квартирах. Кроме того, был разрушен музей.

Также под удар вражеских дронов попала Шосткинская община.

Атака на Одессу

Армия РФ ночью атаковала Одессу. Как сообщил глава Одесской ГВА Сергей Лысак, повреждены дома и автомобили, есть разрушения.

"В результате массированной вражеской атаки повреждены несколько жилых домов и автомобилей. Полностью разрушено одноэтажное здание", - написал чиновник.

По состоянию на 7:00 известно, что в одном районе города после вражеской атаки полностью разрушено одноэтажное здание, где ликвидировали пожар, а в многоэтажке зафиксировано попадание в верхние этажи без детонации. Также повреждение зафиксировано в одном из городских парков.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Также повреждения получили объект инфраструктуры, сгорело несколько автомобилей и складские помещения.

"Коммунальщики уже ликвидируют последствия ударов и расчищают территории от обломков. Развернут оперативный штаб, где пострадавшим жителям оказывают необходимую помощь и принимают заявления на восстановление поврежденного жилья", - отметил Лысак.

Обновлено. Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что этой ночью враг снова массированно атаковал Одесчину ударными беспилотниками. Пострадали объекты гражданской и критической инфраструктуры.

"В Одессе беспилотник попал в одноэтажный жилой дом, полностью разрушив его. Также поврежден склад с посудой и недостроенная многоэтажка. Зафиксировано падение обломков на территории парка, пожар ликвидирован".

На местах работают все соответствующие службы. Проходят мероприятия по ликвидации последствий вражеской атаки и уточнению масштабов разрушений.

  Последствия атаки на Одессу 20 мая 2026
    Последствия атаки на Одессу 20 мая 2026 Фото: t.me/odesaMVA
Атака на Запорожскую область

Под утро враг атаковал Вольнянск в Запорожском районе. По словам главы ОВА Ивана Федорова, удар пришелся по частному дому. Дом разрушен, после попадания возник пожар.

Взрывной волной и обломками повреждены автомобиль и соседние дома.

Ранены четыре человека: мужчина, женщина и двое детей: 2-летний мальчик и 12-летняя девочка. Всем оказывается необходимая помощь.

Позже Федоров уточнил, что в результате вражеской атаки повреждены 17 частных домов - взрывной волной изуродованы окна, двери и кровли. Первоочередные работы на местах уже выполнены.

"В дальнейшем специалисты будут выполнять работы по закрытию окон по обращениям жителей в городской контакт-центр", - отметил он.

Позднее Федоров уточнил, что семь человек, в том числе трое детей, получили ранения в результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому району.

За сутки оккупанты нанесли 909 ударов по 42 населенным пунктам Запорожской области.

Воздушные атаки РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 19 мая армия страны-агрессора РФ нанесли удары беспилотниками по Харькову. Под удар попали Холодногорский и Новобаварский районы города. В местах попадания возникли пожары, повреждено более 25 частных жилых домов и одна многоэтажка. Три человека получили травмы.

Также в ночь на 19 мая российская оккупационная армия атаковала Одессу ударными беспилотниками. В Измаильском районе БПЛА попал в здание склада, повредив кровлю и окна. Возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. Обошлось без пострадавших.

В ночь на 18 мая армия страны-агрессора РФ также атаковала дронами Одессу. Повреждены дома, лицей и детский сад. Пострадали 11-летний мальчик и мужчина. Под утро враг также атаковал объекты инфраструктуры.

Также в ночь на 18 мая российская оккупационная армия нанесла комбирированный ракетно-дроновый удар по Днепру. В городе под вражеский удар попал жилой квартал. Возникли пожары.

Россия изменила тактику атак дронами "Шахед" по Украине

Страна-агрессор РФ изменила тактику атак дронами типа "Шахед" по Украине, начав использовать их не только ночью, но и в дневное время. Такие удары превращаются в практически непрерывные многочасовые атаки, направленные на истощение страны и давление на гражданское население, пишет Business Insider.

Украинский аналитик Игорь Анохин из Института науки и международной безопасности отметил, что последние удары свидетельствуют о формировании новой российской тактики.

"Пока это нельзя назвать окончательно сформированной схемой, однако она уже выглядит как новая оперативная модель", - подчеркнул эксперт.

По мнению Анохина, ключевая задача таких действий заключается не только в поражении объектов инфраструктуры, но и в психологическом воздействии на население.

О персоне: Олег Кипер

Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980, Тимково, Одесская область) - председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия.

Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности:

  • следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;
  • прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;
  • руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год).

В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

