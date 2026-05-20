Пойдет в рост на следующий день: чем подкормить капусту после высадки в грунт

Сергей Кущ
20 мая 2026, 13:37
Правильное внесение удобрений помогает растениям быстрее укорениться, активно расти и формировать крупные плотные кочаны.
Чем подкормить капусту после высадки в грунт
Чем подкормить капусту после высадки в грунт / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • Как правильно подкармливать капусту
  • Можно ли использовать селитру для роста
  • Чем удобрять поздние сорта капусты

После высадки в открытый грунт капуста особенно нуждается в питательных веществах. Именно в этот период растение активно наращивает листья и формирует будущий кочан.

Когда проводить первую подкормку капусты

Сразу после высадки удобрения обычно не вносят. Растению нужно время, чтобы укорениться и адаптироваться к новым условиям.

Первую подкормку проводят примерно через 15–20 дней после посадки. К этому моменту капуста уже начинает активно расти и расходует питательные вещества из почвы.

Чем подкормить капусту для роста

Для первой подкормки специалисты рекомендуют использовать смесь:

  • суперфосфата;
  • мочевины;
  • калия.

Фосфор помогает укрепить корневую систему, азот стимулирует рост листьев, а калий повышает устойчивость капусты к перепадам температуры и болезням, пишут эксперты из Яскрава клумба.

На ведро воды обычно берут:

  • 20 г суперфосфата;
  • 10 г мочевины;
  • 10 г калийного удобрения.

Раствор вносят под корень после полива.

Можно ли подкармливать капусту селитрой

Некоторые огородники используют аммиачную селитру вместо мочевины. Это тоже эффективный вариант для быстрого роста зелёной массы.

Для приготовления раствора достаточно 1–2 столовых ложек селитры на ведро воды.

Однако эксперты предупреждают: азотные удобрения нельзя использовать слишком часто, иначе капуста будет "жировать" и хуже формировать кочаны.

Вторая подкормка капусты

Через 1–2 недели после первой подкормки капусту обычно удобряют органикой.

Лучше всего подходят:

  • коровяк;
  • птичий помет;
  • настой крапивы.

Органические удобрения помогают растениям быстрее набирать силу и формировать крупные листья.

Если органики нет, можно использовать нитрофоску — около двух столовых ложек на ведро воды.

Что любит и чего не любит капуста
Что любит и чего не любит капуста / Инфографика: Главред

Народные средства для подкормки капусты

Многие украинцы активно используют народные методы. Особенно популярна древесная зола. Ее можно рассыпать вокруг растений, добавлять в растворы, и использовать для защиты от вредителей.

Также для подкормки капусты применяют:

  • нашатырный спирт;
  • борную кислоту;
  • настой крапивы;
  • пищевую соду.

Например, борная кислота помогает формировать плотные кочаны, а сода снижает риск растрескивания капусты.

Чем подкормить позднюю капусту

Поздние сорта капусты нуждаются в дополнительном питании ближе к концу лета. В этот период особенно важен калий. Для улучшения хранения кочанов используют сернокислый калий — около 40–50 г на ведро воды.

Такую обработку проводят примерно за три недели до сбора урожая.

Как понять, что капусте не хватает питания

О нехватке удобрений могут говорить бледные листья, медленный рост, слабые кочаны и пожелтение нижних листьев.

В таком случае подкормку лучше не откладывать.

Смотрите видео о том, чем подкормить капусту после высадки в грунт:

Об источнике: Яскрава клумба

Yaskravaklumba.com.ua — украинский интернет-магазин садовых товаров и посадочного материала. Сайт специализируется на продаже семян, саженцев, луковиц цветов, декоративных растений, удобрений и садового инвентаря с доставкой по Украине.

Платформа также ведет собственный блог с советами по садоводству, выращиванию овощей и уходу за растениями. Компания "Яскрава клумба" работает с 1998 года и считается одним из крупных игроков украинского рынка товаров для сада и огорода.

