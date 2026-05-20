НБУ меняет правила оплаты картами: новые требования уже вступили в силу

Виталий Кирсанов
20 мая 2026, 14:27
У банков и платежных сервисов будет шесть месяцев, чтобы привести свою работу в соответствие с новыми требованиями.
НБУ меняет правила оплаты картами / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Банки обязаны передавать больше информации о получателях средств
  • Новые нормы вступили в силу с 20 мая 2026 года

Национальный банк Украины меняет правила работы с платежными картами и онлайн-платежами, чтобы сделать платежи более прозрачными и затруднить мошеннические схемы. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

В частности, банки и платежные сервисы будут обязаны передавать больше информации о получателях средств, а в квитанциях появится больше деталей о платеже.

Основные изменения:

  • в платежных данных теперь должны указываться реквизиты продавца или получателя средств – для компаний это код ЕГРПОУ, а для ФОПов – налоговый номер;
  • в квитанциях обязательно будут указываться сумма комиссии, назначение платежа и код категории продавца (МСС);
  • при онлайн-оплате пользователя должны заранее информировать, через какое финансовое учреждение проходит платеж.

Также НБУ четко урегулировал, когда услуги эквайринга могут предоставляться физическим лицам. Это касается, в частности, волонтерских сборов, чаевых в заведениях и продажи товаров через онлайн-платформы. Такие услуги смогут получать официально зарегистрированные волонтеры и люди, сотрудничающие с бизнесом по договору (например, физические лица, продающие подержанные товары на цифровых платформах, и официанты).

В Нацбанке объясняют, что изменения должны помочь бороться с "мискодингом" – ситуациями, когда продавцы подменяют категорию своей деятельности для обхода правил или комиссий, а также снизить уровень теневых операций.

"В итоге это повысит прозрачность расчетов, будет способствовать развитию цифровых сервисов, снижению уровня тенизации предпринимательской деятельности и укреплению доверия к платежной инфраструктуре", – отмечает регулятор.

Новые нормы вступают в силу с 20 мая 2026 года. У банков и платежных сервисов будет шесть месяцев, чтобы привести свою работу в соответствие с новыми требованиями.

Банковская система Украины - детали

Как ранее сообщал Главред, в Украине готовятся изменения в сфере финансового мониторинга, которые уже вызывают активную общественную дискуссию. В частности, Госфинмониторинг начинает отдельно анализировать крупные операции с наличными, особенно в случае внесения наличных через разные банки с повторным использованием одних и тех же документов о доходах.

В финансовой среде снова заговорили о рисках, которые таит привычка хранить все сбережения в одном банке. Несмотря на то, что большинство украинцев считают банковские счета самым безопасным местом для денег, эксперты предупреждают: чрезмерная концентрация средств может обернуться неприятными последствиями.

Основная причина, почему украинцы не держат свои деньги в банках, заключается в том, что они не имеют сбережений вообще из-за низкого уровня доходов. Такой ответ в ходе опроса дали 68% респондентов. Результаты опроса обнародовала социологическая группа "Рейтинг". Согласно данным опроса, 25% респондентов не хранят свои средства в банках, потому что не доверяют финансовым учреждениям.

Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, Он является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

