НБУ меняет правила оплаты картами: новые требования уже вступили в силу

Кратко:
- Банки обязаны передавать больше информации о получателях средств
- Новые нормы вступили в силу с 20 мая 2026 года
Национальный банк Украины меняет правила работы с платежными картами и онлайн-платежами, чтобы сделать платежи более прозрачными и затруднить мошеннические схемы. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
В частности, банки и платежные сервисы будут обязаны передавать больше информации о получателях средств, а в квитанциях появится больше деталей о платеже.
Основные изменения:
- в платежных данных теперь должны указываться реквизиты продавца или получателя средств – для компаний это код ЕГРПОУ, а для ФОПов – налоговый номер;
- в квитанциях обязательно будут указываться сумма комиссии, назначение платежа и код категории продавца (МСС);
- при онлайн-оплате пользователя должны заранее информировать, через какое финансовое учреждение проходит платеж.
Также НБУ четко урегулировал, когда услуги эквайринга могут предоставляться физическим лицам. Это касается, в частности, волонтерских сборов, чаевых в заведениях и продажи товаров через онлайн-платформы. Такие услуги смогут получать официально зарегистрированные волонтеры и люди, сотрудничающие с бизнесом по договору (например, физические лица, продающие подержанные товары на цифровых платформах, и официанты).
В Нацбанке объясняют, что изменения должны помочь бороться с "мискодингом" – ситуациями, когда продавцы подменяют категорию своей деятельности для обхода правил или комиссий, а также снизить уровень теневых операций.
"В итоге это повысит прозрачность расчетов, будет способствовать развитию цифровых сервисов, снижению уровня тенизации предпринимательской деятельности и укреплению доверия к платежной инфраструктуре", – отмечает регулятор.
Новые нормы вступают в силу с 20 мая 2026 года. У банков и платежных сервисов будет шесть месяцев, чтобы привести свою работу в соответствие с новыми требованиями.
Банковская система Украины - детали
Как ранее сообщал Главред, в Украине готовятся изменения в сфере финансового мониторинга, которые уже вызывают активную общественную дискуссию. В частности, Госфинмониторинг начинает отдельно анализировать крупные операции с наличными, особенно в случае внесения наличных через разные банки с повторным использованием одних и тех же документов о доходах.
В финансовой среде снова заговорили о рисках, которые таит привычка хранить все сбережения в одном банке. Несмотря на то, что большинство украинцев считают банковские счета самым безопасным местом для денег, эксперты предупреждают: чрезмерная концентрация средств может обернуться неприятными последствиями.
Основная причина, почему украинцы не держат свои деньги в банках, заключается в том, что они не имеют сбережений вообще из-за низкого уровня доходов. Такой ответ в ходе опроса дали 68% респондентов. Результаты опроса обнародовала социологическая группа "Рейтинг". Согласно данным опроса, 25% респондентов не хранят свои средства в банках, потому что не доверяют финансовым учреждениям.
Об источнике: Национальный банк Украины
Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, Он является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".
