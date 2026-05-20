Усик – Верховен: где смотреть и неожиданный прогноз букмекеров на бой года

Украинский чемпион мира Александр Усик снова выйдет на ринг. На этот раз соперником обладателя титулов WBA, WBC, IBF и IBO станет легендарный нидерландский кикбоксер Рико Верховен, которого многие называют "Королем кикбоксинга".
Бой Усик – Верховен уже называют одним из самых необычных и обсуждаемых событий года в мире единоборств.
Усик – Верховен: дата боя и где пройдет поединок
Поединок Александр Усик – Рико Верховен состоится в ночь с 23 на 24 мая. Вечер бокса пройдет в Гизе (Египет) прямо у подножия знаменитых пирамид.
Главное событие вечера начнется ориентировочно в 00:30 по киевскому времени.
На кону будут стоять чемпионские пояса, которыми владеет украинец. Однако в случае сенсационной победы Верховена титулы станут вакантными, а организации WBA, WBC, IBF и IBO отдельно определят новых претендентов на пояса.
Усик – Верховен: где смотреть бой
В Украине официальным транслятором вечера бокса станет Киевстар ТВ.
Именно там можно будет смотреть Усик – Верховен в прямом эфире. Интерес к поединку огромный не только в Украине, но и в Европе, ведь для Верховена это дебют на столь высоком уровне именно в профессиональном боксе.
Кто такой Рико Верховен
Рико Верховен — один из самых известных кикбоксеров современности. Нидерландский спортсмен долгие годы доминировал в организации Glory и получил прозвище "Король кикбоксинга".
За карьеру Верховен провел десятки титульных боев и побеждал многих звезд тяжелого дивизиона. Его главные преимущества — внушительные габариты, физическая мощь и тяжелый удар.
Рост Верховена составляет около 196 сантиметров, а вес часто превышает 120 кг. По своим размерам он заметно превосходит Усика.
При этом опыт именно в профессиональном боксе у нидерландца значительно меньше, что и делает украинца явным фаворитом встречи.
Усик – Верховен: прогноз букмекеров
Несмотря на статус Рико Верховена и его огромную популярность в мире кикбоксинга, букмекеры практически не сомневаются в победе Александра Усика.
Коэффициенты на бой выглядят следующим образом:
- победа Александра Усика — 1.05;
- победа Рико Верховена — 8.50.
Если перевести котировки в проценты, шансы оцениваются так:
- победа Усика — около 90%;
- победа Верховена — около 10%.
Эксперты считают, что уровень боксерской техники, скорость и опыт украинца должны стать решающими факторами.
Усик – Верховен: прогноз на бой
Аналитики отмечают, что Александр Усик подходит к поединку в статусе одного из лучших супертяжеловесов современности.
Украинец обладает великолепной работой ног, защитой и умением контролировать темп боя. В то же время Верховен может создать проблемы за счет своих размеров и физической силы.
Главной интригой остается вопрос, сможет ли легендарный кикбоксер адаптироваться к профессиональному боксу против соперника такого уровня.
Большинство прогнозов сходятся в том, что Усик должен уверенно контролировать ход поединка и побеждать либо по очкам, либо досрочно во второй половине боя.
А вот ветеран бокса Дерек Чисора убежден, что Рико Верховену по силам одолеть Александра Усика.
"Я говорю тебе: он может побить Усика. Просто попадет по нему", – сказал Дерек.
Также он добавил, что нидерландский кикбоксер мог бы победить его в гипотетическом поединке.
