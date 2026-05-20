Усик – Верховен: где смотреть и неожиданный прогноз букмекеров на бой года

Букмекеры практически не сомневаются в победе Александра Усика.

https://glavred.info/sport/usik-verhoven-gde-smotret-i-neozhidannyy-prognoz-bukmekerov-na-boy-goda-10766309.html Ссылка скопирована

Усик – Верховен: дата боя, где смотреть и прогноз букмекеров / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, ИИ

Читайте подробно:

Когда и где состоится бой Усик – Верховен

Почему поединок называют самым необычным

Какие шансы букмекеры дают соперникам

Украинский чемпион мира Александр Усик снова выйдет на ринг. На этот раз соперником обладателя титулов WBA, WBC, IBF и IBO станет легендарный нидерландский кикбоксер Рико Верховен, которого многие называют "Королем кикбоксинга".

Бой Усик – Верховен уже называют одним из самых необычных и обсуждаемых событий года в мире единоборств.

видео дня

Усик – Верховен: дата боя и где пройдет поединок

Поединок Александр Усик – Рико Верховен состоится в ночь с 23 на 24 мая. Вечер бокса пройдет в Гизе (Египет) прямо у подножия знаменитых пирамид.

Главное событие вечера начнется ориентировочно в 00:30 по киевскому времени.

На кону будут стоять чемпионские пояса, которыми владеет украинец. Однако в случае сенсационной победы Верховена титулы станут вакантными, а организации WBA, WBC, IBF и IBO отдельно определят новых претендентов на пояса.

Усик Вехнонен битва взглядов / Фото: скриншот instagram.com/usykaa/

Усик – Верховен: где смотреть бой

В Украине официальным транслятором вечера бокса станет Киевстар ТВ.

Именно там можно будет смотреть Усик – Верховен в прямом эфире. Интерес к поединку огромный не только в Украине, но и в Европе, ведь для Верховена это дебют на столь высоком уровне именно в профессиональном боксе.

Кто такой Рико Верховен

Рико Верховен — один из самых известных кикбоксеров современности. Нидерландский спортсмен долгие годы доминировал в организации Glory и получил прозвище "Король кикбоксинга".

За карьеру Верховен провел десятки титульных боев и побеждал многих звезд тяжелого дивизиона. Его главные преимущества — внушительные габариты, физическая мощь и тяжелый удар.

Рост Верховена составляет около 196 сантиметров, а вес часто превышает 120 кг. По своим размерам он заметно превосходит Усика.

При этом опыт именно в профессиональном боксе у нидерландца значительно меньше, что и делает украинца явным фаворитом встречи.

Смотрите видео о том, кто такой Рики Верховен:

Усик – Верховен: прогноз букмекеров

Несмотря на статус Рико Верховена и его огромную популярность в мире кикбоксинга, букмекеры практически не сомневаются в победе Александра Усика.

Коэффициенты на бой выглядят следующим образом:

победа Александра Усика — 1.05;

победа Рико Верховена — 8.50.

Если перевести котировки в проценты, шансы оцениваются так:

победа Усика — около 90%;

победа Верховена — около 10%.

Эксперты считают, что уровень боксерской техники, скорость и опыт украинца должны стать решающими факторами.

Усик – Верховен: прогноз на бой

Аналитики отмечают, что Александр Усик подходит к поединку в статусе одного из лучших супертяжеловесов современности.

Украинец обладает великолепной работой ног, защитой и умением контролировать темп боя. В то же время Верховен может создать проблемы за счет своих размеров и физической силы.

Главной интригой остается вопрос, сможет ли легендарный кикбоксер адаптироваться к профессиональному боксу против соперника такого уровня.

Большинство прогнозов сходятся в том, что Усик должен уверенно контролировать ход поединка и побеждать либо по очкам, либо досрочно во второй половине боя.

А вот ветеран бокса Дерек Чисора убежден, что Рико Верховену по силам одолеть Александра Усика.

"Я говорю тебе: он может побить Усика. Просто попадет по нему", – сказал Дерек.

Также он добавил, что нидерландский кикбоксер мог бы победить его в гипотетическом поединке.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред