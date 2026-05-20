Почему в саду на самом деле появляются лягушки: о чем сигнализирует экосистема

Марина Иваненко
20 мая 2026, 16:37
Если на вашем участке поселились лягушки, это хороший знак. Они уничтожают вредителей, не наносят вреда урожаю и свидетельствуют о чистоте почвы и воды.
Почему лягушки живут в саду
Почему лягушки живут в саду

О чем вы узнаете

  • Почему в саду появляются лягушки
  • Почему лягушки считаются признаком чистой земли

Многие люди выращивают овощи и фрукты без "химии". На помощь приходят помощники — обычные лягушки и жабы. Если они появились у вас на участке, это хороший знак. Это означает, что ваша земля чистая, а экосистема работает правильно — Главред расскажет более подробно.

Как отмечает ТСН, лягушки являются живым индикатором чистоты. У них тонкая кожа, которая быстро впитывает токсины. Если постоянно заливать огород ядом от вредителей или сыпать большое количество удобрений, лягушки просто погибнут или сбегут. Поэтому, если в вашем саду живут эти животные, можете быть уверены, что ваша земля и вода чистые и безопасные.

Три вида лягушек, которые чаще всего живут рядом с людьми

Обычно в садах можно встретить три вида земноводных.

  • Водные лягушки любят воду, поэтому всегда держатся возле прудов, копанок или влажных канав.
  • Травяные (наземные) лягушки спокойно живут на суше. Они выбирают затененные места, где есть высокая трава или густые кусты, чтобы спрятаться от жары.
  • Серые ропухи — настоящие ночные охотники. Воде они предпочтения не отдают, зато прекрасно чувствуют себя на огородах, если там есть где спрятаться днем.

Видео о том, на что способны лягушки, можно посмотреть здесь:

Как лягушки спасают урожай от опасных вредителей

Лягушки — это хищники, но исключительно для насекомых. Они вообще не едят ваши помидоры, клубнику или капусту. Зато за одно лето всего одна лягушка съедает тысячи вредителей.

Они активно охотятся на слизней, которые грызут молодую рассаду и листья; гусениц, тлю и различных жуков, а также комаров и мух.

Фактически, они бесплатно работают вместо химических опрыскивателей, защищая урожай.

Как сделать огород идеальным местом для лягушек

Чтобы они захотели остаться у вас жить, им нужны три простых вещи.

Укрытия от солнца

Положите где-нибудь в тени кучу камней, веток или оставьте толстый слой сухой листвы. Там лягушки будут прятаться днем.

Немного воды

Не обязательно копать большое озеро — просто вкопайте в землю небольшую миску с водой. Главное — сделать из нее пологий выход (например, положить дощечку или камень), чтобы лягушка могла легко вылезти.

Дикий уголок

Оставьте небольшой участок сада, где трава будет расти свободно и ее не будут часто косить. Для лягушек это идеальный дом и место для охоты.

Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

В МВД Украины ответили, будут ли принудительно возвращать мужчин из-за границы

Приближается настоящий Армагеддон: где ожидаются грозы, дожди и град

Доллар внезапно взлетел, а злотый падает: курс валют на 21 мая

Карта Deep State онлайн за 20 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке фермера с коровой за 16 с

Четыре знака зодиака пополнят свой кошелек: судьба подарит шанс разбогатеть

Сигнал, который нельзя игнорировать: почему собаки выют по ночам, найдено решение

Alyona Alyona поспорила в Сети о ТЦК: рэпершу "отправили" на фронт поваром

