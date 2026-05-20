Рыбаки вытащили гигантского "речного монстра" голыми руками

Часовая схватка с гигантским осетром закончилась новым рекордом штата. Рыбу пришлось затаскивать в лодку вручную.

Рыбаки поймали гигантского озерного осетра / Коллаж Главред, фото: Outdoor Life

На реке Рейни в Северной Миннесоте (США) группа друзей-рыболовов выловила гигантского озерного осетра, который оказался настолько огромным, что не поместился в подсак. Рыба длиной более двух метров официально установила новый рекорд штата в категории "поймал - отпустил".

Трэвис Китинг и его друзья из Северной Дакоты ежегодно приезжают на реку Рейни весной, когда крупные осетры собираются у устья реки на нерест. В этом году поездка обернулась настоящей сенсацией. Об этом пишет Outdoor Life.

Рыбалка превратилась в часовую схватку

18 апреля погодные условия были крайне тяжелыми: ледяной ветер, температура ниже нуля и сильное течение. Несмотря на это, рыбаки продолжили ловлю на глубине около 25 футов (7,6 метра), используя тяжелые снасти с плетеной леской и крупными крючками.

Ближе к закату Трэвис Китинг почувствовал мощнейшую поклевку. Следующий час превратился в изнурительную борьбу с гигантской рыбой, которая постоянно уходила на глубину и буквально тянула лодку.

По словам рыбака, осетр несколько раз появлялся на эхолоте, яростно сопротивляясь под водой.

Улов оказался слишком большим для сачка

Когда рыбу наконец удалось подвести к лодке, возникла неожиданная проблема. Речной гигант просто не помещался в подсак.

"Я схватил его за хвост, а мой друг за плавники. Мы буквально затаскивали его в лодку руками. Это был настоящий бой на голых кулаках", - рассказал Китинг.

Рыба оказалась длиной 80 дюймов (около 203 сантиметров) при обхвате почти метр. По расчетам Департамента природных ресурсов Миннесоты, вес осетра составлял примерно 165 фунтов (около 75 килограммов).

Outdoor Life OutdoorLife - это сайт одноименного американского издания Outdoor Life, посвященного теме активного отдыха и жизни на природе. Журнал был основан в 1898 году в США и освещает темы охоты, рыбалки, кемпинга, выживания, экипировки и приключений на природе. Сегодня Outdoor Life работает в основном как цифровое медиа и публикует новости, репортажи, практические советы, обзоры снаряжения и истории из мира дикой природы, написанные опытными охотниками, рыболовами и экспертами по аутдору. Издание считается одним из самых известных американских медиа о природе, ориентированным на любителей активного отдыха и приключений.

