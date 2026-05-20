Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Курьёзы

Рыбаки вытащили гигантского "речного монстра" голыми руками

Константин Пономарев
20 мая 2026, 17:12
google news Подпишитесь
на нас в Google
Часовая схватка с гигантским осетром закончилась новым рекордом штата. Рыбу пришлось затаскивать в лодку вручную.
Рыбаки поймали гигантского озерного осетра
Рыбаки поймали гигантского озерного осетра / Коллаж Главред, фото: Outdoor Life

Вы узнаете:

  • Что помогло рыбакам вытащить речного гиганта
  • Почему рыбаки сравнили улов с "кулачным боем"
  • Сколько весил речной гигант

На реке Рейни в Северной Миннесоте (США) группа друзей-рыболовов выловила гигантского озерного осетра, который оказался настолько огромным, что не поместился в подсак. Рыба длиной более двух метров официально установила новый рекорд штата в категории "поймал - отпустил".

Трэвис Китинг и его друзья из Северной Дакоты ежегодно приезжают на реку Рейни весной, когда крупные осетры собираются у устья реки на нерест. В этом году поездка обернулась настоящей сенсацией. Об этом пишет Outdoor Life.

видео дня

Рыбалка превратилась в часовую схватку

18 апреля погодные условия были крайне тяжелыми: ледяной ветер, температура ниже нуля и сильное течение. Несмотря на это, рыбаки продолжили ловлю на глубине около 25 футов (7,6 метра), используя тяжелые снасти с плетеной леской и крупными крючками.

Ближе к закату Трэвис Китинг почувствовал мощнейшую поклевку. Следующий час превратился в изнурительную борьбу с гигантской рыбой, которая постоянно уходила на глубину и буквально тянула лодку.

Рыбалка превратилась в часовую схватку
Рыбалка превратилась в часовую схватку / Фото: Outdoor Life

По словам рыбака, осетр несколько раз появлялся на эхолоте, яростно сопротивляясь под водой.

Улов оказался слишком большим для сачка

Когда рыбу наконец удалось подвести к лодке, возникла неожиданная проблема. Речной гигант просто не помещался в подсак.

"Я схватил его за хвост, а мой друг за плавники. Мы буквально затаскивали его в лодку руками. Это был настоящий бой на голых кулаках", - рассказал Китинг.

Рыба оказалась длиной 80 дюймов (около 203 сантиметров) при обхвате почти метр. По расчетам Департамента природных ресурсов Миннесоты, вес осетра составлял примерно 165 фунтов (около 75 килограммов).

Смотрите в видео о том, что удалось поймать рыбакам:

Ранее Главред писал о том, что рыбак поймал "чудовище со дна реки" и несколько часов не мог прийти в себя. Мужчина установил рекорд штата, поймав гигантского сома. Биологи были удивлены возрастом рыбы.

Также сообщалось о том, что мальчик "сразился" с огромным сомом весом 32 кг. Юный рыбак из США вытащил огромную рыбу, которая едва не стала новым рекордом штата. Мальчику пришлось звать на помощь.

Вам может быть интересно:

Outdoor Life

OutdoorLife - это сайт одноименного американского издания Outdoor Life, посвященного теме активного отдыха и жизни на природе. Журнал был основан в 1898 году в США и освещает темы охоты, рыбалки, кемпинга, выживания, экипировки и приключений на природе.

Сегодня Outdoor Life работает в основном как цифровое медиа и публикует новости, репортажи, практические советы, обзоры снаряжения и истории из мира дикой природы, написанные опытными охотниками, рыболовами и экспертами по аутдору.

Издание считается одним из самых известных американских медиа о природе, ориентированным на любителей активного отдыха и приключений.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Рыбак рыба интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В МВД Украины ответили, будут ли принудительно возвращать мужчин из-за границы

В МВД Украины ответили, будут ли принудительно возвращать мужчин из-за границы

18:24Украина
Приближается настоящий Армагеддон: где ожидаются грозы, дожди и град

Приближается настоящий Армагеддон: где ожидаются грозы, дожди и град

18:01Синоптик
Доллар внезапно взлетел, а злотый падает: курс валют на 21 мая

Доллар внезапно взлетел, а злотый падает: курс валют на 21 мая

17:37Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 20 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 20 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке фермера с коровой за 16 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке фермера с коровой за 16 с

Четыре знака зодиака пополнят свой кошелек: судьба подарит шанс разбогатеть

Четыре знака зодиака пополнят свой кошелек: судьба подарит шанс разбогатеть

Сигнал, который нельзя игнорировать: почему собаки выют по ночам, найдено решение

Сигнал, который нельзя игнорировать: почему собаки выют по ночам, найдено решение

Alyona Alyona поспорила в Сети о ТЦК: рэпершу "отправили" на фронт поваром

Alyona Alyona поспорила в Сети о ТЦК: рэпершу "отправили" на фронт поваром

Последние новости

18:17

Уверенность Льва или спокойствие Козерога: в чём сила вашего знака зодиака

18:11

Удары по НПЗ запускают эффект домино - назван катастрофический сценарий для КремляВидео

18:01

Приближается настоящий Армагеддон: где ожидаются грозы, дожди и град

17:37

Доллар внезапно взлетел, а злотый падает: курс валют на 21 мая

17:28

ЕС почти полностью отказался от нефти РФ: кто все еще закупает ее у агрессора

Помощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина "вытаскивают" тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываютсяПомощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина «вытаскивают» тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываются
17:24

Почему в неделе 7 дней: откуда взялся календарь, по которому живет весь мир

17:20

Китай "кинул" Россию: как Си Цзиньпин унизил Путина в Пекине и чего ждать Украине

17:15

Укусов можно не бояться: какие запахи отпугивают всех комаров

17:12

Рыбаки вытащили гигантского "речного монстра" голыми рукамиВидео

Реклама
16:42

Четырем знакам зодиака скоро улыбнется удача: чьи мечты станут реальностью

16:39

Женщина хотела пересечь границу с "живыми драгоценностями": что нашли таможенникиФото

16:37

Почему в саду на самом деле появляются лягушки: о чем сигнализирует экосистема

16:30

Ученые показали, как выглядела женщина 3500 лет назад

16:23

Меморандум на €90 млрд подписан: когда Украина получит первые деньги от ЕС

16:16

Списание Шабунина из армии дискредитирует ВСУ и убивает мотивацию вступать в армию, - движение "Честная мобилизация"

16:00

Военнослужащих ТЦК, которые не были на фронте, отправят на ротации

15:54

Что нельзя делать в праздник 21 мая: строгие приметы и запреты

15:42

Буданов заставил Россию тратить миллиарды на пассивную оборону - бразильский офицер

15:41

Финалистка "Холостяка" оказалась с больнице: Цимбалюк отреагировал

15:40

У России есть пять вариантов наступления на север Украины — Зеленский

Реклама
15:34

Гибель шоумена Максима Нелипы на фронте: появилось фото с его могилы

15:33

Владелец казино Pin-Up Дмитрий Пунин, по всей видимости, приобрел кастомную яхту Lamborghini

15:32

Усик – Верховен: где смотреть и неожиданный прогноз букмекеров на бой года

15:23

Гороскоп Таро на сегодня 21 мая: Близнецам - правда, Льву - сладкая вера

15:10

Овчарку нашли на дороге привязанной к бетону: причина удивилаВидео

14:33

ВСУ разнесли гигантские нефтяные резервуары и НПЗ: Генштаб раскрыл результаты

14:27

НБУ меняет правила оплаты картами: новые требования уже вступили в силу

14:15

Китайский гороскоп на завтра, 21 мая: Быкам - разборки, Лошадям - жалобы

14:15

Ключевая отрасль доходов РФ страдает: эксперт рассказал о последствиях ударов ВСУ

13:59

Гороскоп на июнь 2026: Овнам - перемены с деньгами, Львам - обеспечен успех

13:50

"Путешественник во времени" показал будущее: Третья мировая близкоВидео

13:37

Пойдет в рост на следующий день: чем подкормить капусту после высадки в грунтВидео

13:28

Кинофест "Миколайчук OPEN" объявил фильмы-участники международного конкурса

13:24

Декларация с "русским привкусом". СМИ усмотрели в отчетности депутата из Житомира Костюшко связь с россиянами

13:23

Слова "взбалмошный" не существует — как правильно сказать на украинском языкеВидео

13:18

Жена Остапчука перенесла операцию: что случилось

12:59

Новое препятствие для мира: в Кремле сделали циничное заявление о переговорах

12:49

Солнечные панели с накопителями: действительно ли они помогают экономить

12:44

Карикатура: Цекало с женой высмеяли в сети за фото на красной дорожке

12:36

"После прекращения огня": в ОП заявили о проведении выборов и назвали даты

Реклама
12:24

Жестокий удар РФ по Конотопу: разрушена многоэтажка, под завалами ищут людейФото

12:12

Света не будет до 8 часов: когда в Украине могут начаться массовые отключения

12:00

Россия пытается запугать Европу энергетическим кризисом, чтобы заставить ВСУ прекратить удары — Гардус

11:58

Без света десятки тысяч семей: РФ атаковала энергообъект в ОдессеФото

11:50

Все готовится в одной сковороде: рецепт ужина из гречки за 30 минут

11:45

Как быстро восстановить раковину из нержавейки - засияет и уйдет неприятный запахВидео

11:35

Странная привычка кошек долгие годы удивляла хозяев: причина раскрыта

11:32

Зачем распылять уксус возле унитаза: простой трюк ликвидирует запах и налет

11:27

Военные РФ создают "коридоры для дронов" через украинские "зоны смерти" – Forbes

10:59

Гороскоп на завтра, 21 мая: Близнецам — измена, Рыбам — подарок

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять