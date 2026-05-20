Раньше скрывались от соседей: какая профессия считалась позором в СССР

О чем вы узнаете:
- Почему в СССР запрещали частную торговлю
- Как работали подпольные предприниматели в Советском Союзе
- Как изменилось отношение к бизнесу сегодня
В Советском Союзе частная торговля и открытие собственного дела были вне закона. Человека, который продавал товары самостоятельно, считали правонарушителем, а за работу без государственной лицензии наказывали судом и тюрьмой. За последние годы ситуация полностью изменилась, и сегодня создание собственного бизнеса является законным и считается возможностью заработать деньги и реализовать свои идеи — подробнее расскажет Главред.
Как пишет издание OBOZ.UA, в советские времена частная торговля противоречила государственной идеологии. Тогда торговлю контролировало государство, а сегодня открыть свое дело может каждый желающий — главное, чтобы было желание.
Почему в СССР наказывали за торговлю
Любую перепродажу товаров или самостоятельное производство в Советском Союзе называли "спекуляцией". Государство считало это преступлением против общества.
Людей, занимавшихся мелкой торговлей, официально осуждали. О них писали критические статьи в газетах и высмеивали на телевидении, формируя у граждан негативное отношение к любому частному заработку.
Как жили подпольные предприниматели в СССР
Легального частного бизнеса в СССР не было, поэтому все предприимчивые люди работали нелегально. Продавцы на черных рынках или те, кто тайно обменивал валюту, постоянно скрывались.
Им приходилось скрывать свои доходы и деятельность не только от милиции или налоговых органов, но и от соседей, которые могли сообщить о правонарушении в соответствующие структуры.
Как выглядит предпринимательство сегодня
Сегодня ситуация изменилась. Частная деятельность стала основой экономики и легальным способом обрести финансовую независимость.
Сейчас люди открывают кафе, небольшие магазины, создают собственные бренды или предоставляют услуги в интернете. Теперь наличие собственного дела свидетельствует о профессиональном успехе и активности человека.
Видео о том, какие профессии в СССР были наиболее престижными, можно посмотреть здесь:
Почему изменились ценности
Главная причина таких изменений — появление свободы выбора. В СССР государство само решало, где человек должен работать, какую профессию выбрать и какую зарплату получать.
Сейчас граждане не обязаны работать только на государственных предприятиях. Каждый человек может самостоятельно выбирать сферу деятельности, создавать компании и развивать собственные таланты без каких-либо запретов.
Вас может заинтересовать:
- Хитрость времен дефицита: зачем в СССР сажали по две картофелины в одну лунку
- Грех или уважение: что на самом деле означает поднятая с земли монета — совет историка
- Лайфхак советских времен: зачем закапывать обычный гвоздь в вазон
Об источнике: Обозреватель
"Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор — Орест Сохар.
Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред