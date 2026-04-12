Буданов раскрыл интересный нюанс по пасхальному перемирию - чего ждать дальше

Однодневное пасхальное перемирие вряд ли перерастет в длительное, ведь подобные договоренности ранее уже неоднократно нарушались, отметил Буданов.

Буданов указал на важный нюанс в вопросе пасхального перемирия

Пасхальное перемирие не будет продлено

РФ нарушает взятые на себя обязательства по прекращению обстрелов и атак

Объявленное Украиной и страной-агрессором Россией пасхальное перемирие не будет продлено на более длительный срок. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов в комментарии Новини.Live.

В ответ на вопрос о том, посылала ли украинская сторона сигналы России о возможности превращения однодневного пасхального перемирия в долгосрочное, Буданов заявил, что этого, к сожалению, не произойдет.

"И следует вспомнить, что такое уже было несколько лет назад (речь идет о перемирии, — ред.), точно так же на Пасху. Однодневное перемирие было. Оно много раз нарушалось, но все равно в основном соблюдалось. Я думаю, что ничего не изменится и будет так же и сегодня", — подчеркнул он.

Сколько раз Россия уже успела нарушить пасхальное перемирие

Как сообщили в Генштабе ВСУ, по состоянию на 7:00 12 апреля 2026 года зафиксировано 2299 нарушений режима прекращения огня. В частности, речь идет о 28 штурмовых атаках противника, 479 обстрелах, 747 ударах дронами-камикадзе типа "Ланцет" и "Молния", а также 1045 атаках FPV-дронами. В то же время применение ракет, управляемых авиабомб и беспилотников типа "Шахед" не зафиксировано.

По уточненным данным, накануне российские войска нанесли 58 авиаударов, использовав 184 управляемые авиабомбы. Кроме того, было задействовано 8458 дронов-камикадзе и проведено 2947 обстрелов позиций украинских сил и населенных пунктов, среди которых 123 — из реактивных систем залпового огня.

Для чего Украина заявила о возможности перемирия

Как писал Главред, инициатива Украины относительно пасхального перемирия имеет прежде всего политическое значение и призвана продемонстрировать, кто действительно заинтересован в завершении войны, а кто намеренно затягивает этот процесс. Украина заявляет о готовности к различным форматам прекращения огня, тогда как Россия систематически отвергает такие предложения или пытается их обесценить, отметил политолог Петр Олещук в эфире "Астрострофа".

Он также подчеркнул, что подобные шаги со стороны Киева, в частности инициатива пасхального перемирия, направлены на то, чтобы продемонстрировать международному сообществу истинные намерения Кремля.

"Инициатива звучит с простой целью показать, кто является реальным заинтересованным в продолжении войны, а кто нет. Россия от всего стабильно отказывается. Очевидно, она так же и на этот раз откажется или найдет какой-то подходящий формат, который нивелирует любые потенциальные договоренности. Теоретически это должно продемонстрировать, кто реально заинтересован в прекращении войны, а кто нет. Но мы знаем, что, например, для Трампа это все равно не аргументы", — отметил политолог.

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина выступила с инициативой продлить пасхальное прекращение огня и передала соответствующее предложение России. В то же время соблюдение режима тишины в небе и на фронте возможно только при условии взаимных шагов со стороны противника, отметил президент Владимир Зеленский.

В Сумской области в ночь на 12 апреля российские войска фактически сорвали объявленное перемирие, атаковав бригаду экстренной медицинской помощи. В Глуховской общине дрон попал в машину скорой помощи, которая ехала на вызов, сообщил руководитель областной военной администрации Олег Григоров.

Украина при этом заявляет о готовности соблюдать режим тишины на Пасху, но в то же время определила четкие принципы реагирования на возможные нарушения — ВСУ будут действовать зеркально в зависимости от действий российской стороны.

Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины – главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими созданными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

