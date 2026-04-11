Пасхальное перемирие: Зеленский озвучил условия и реакцию Украины на нарушения

По информации российской стороны, режим тишины в зоне боевых действий должен начаться в 16:00 11 апреля

Украина будет соблюдать режим тишины и действовать исключительно зеркально

Главное:

Зеленский подтвердил готовность Украины к взаимному прекращению огня во время пасхальных праздников

В то же время ВСУ готовы к любому развитию событий на фронте и будут реагировать дзеркально

Украина предложила РФ продлить перемирие и после Пасхи

Украина будет соблюдать режим тишины на Пасху. В то же время были определены параметры реагирования на возможные нарушения условий прекращения огня российской армией.

ВСУ будут действовать зеркально по отношению к поведению врага. Об этом 11 апреля сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы все понимаем, с кем имеем дело. Украина будет соблюдать режим тишины и действовать исключительно зеркально. Отсутствие российских ударов в небе, на земле и на море будет означать отсутствие наших ответов", — говорится в сообщении.

Глава государства подчеркнул, что украинская армия готова к любому развитию событий на фронте.

"Украина неоднократно предлагала России различные форматы прекращения огня, и мы считаем, что Пасха должна быть временем тишины и безопасности. Прекращение огня на Пасху могло бы стать и началом реального движения к миру — с нашей стороны соответствующее предложение есть", — заявил Зеленский.

Также глава государства обсудил с Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины порядок действий украинских подразделений в условиях прекращения огня. Кроме того, информация о зеркальном характере действий украинской армии и возможном продлении прекращения огня после Пасхи была доведена до сведения российской стороны.

Пасхальное перемирие — что известно

Главред ранее писал, что в Кремле начали нагло требовать гарантии безопасности для России, без которых, якобы, урегулировать войну не удастся. Соответствующие заявления сделал глава российского МИД Сергей Лавров, передают российские СМИ.

Напомним, Владимир Путин объявил о временном перемирии на поле боя по случаю Пасхи. Режим тишины должен начаться в 16:00 в субботу, 11 апреля, и продлиться до конца следующего дня. Но даже при условии взаимного соблюдения режима прекращения огня он вряд ли станет основой для более длительного перемирия, пишет The New York Times.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности государства к введению перемирия на период пасхальных праздников. По его словам, Украина и ранее демонстрировала готовность к взаимным шагам ради деэскалации.

Читайте также:

