РФ готовит новое масштабное наступление: когда ситуация может резко обостриться

Главное:
- РФ концентрирует силы и может попытаться перейти к более масштабным атакам уже через несколько недель
- Основное направление активности врага — Купянск, где они стремятся создать логистическую базу
- Сейчас город находится под контролем Украины, но его окрестности испытывают сильное давление со стороны врага
Интенсивность боевых действий со стороны российских войск в ближайшее время может возрасти. С приходом весны появились дополнительные возможности для проникновения личного состава врага на различных направлениях.
Пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщил в комментарии 24 Каналу, что сейчас оккупанты концентрируют силы, чтобы впоследствии использовать их для более масштабных действий.
"Если смогут, если у них не будет таких перебоев, но, похоже, их нет, они попробуют, возможно, через несколько недель что-то более масштабное. Но мы к этому готовимся. Не первый год это происходит весной, когда "зеленка", — отметил он.
Как сейчас обстоит ситуация возле Купянска
По словам Трегубова, враг не отказался от планов захватить Купянск и сейчас активно сосредотачивает там свои усилия. До последнего времени это касалось территорий к востоку от Купянского плацдарма, на левом берегу реки Оскол.
Сейчас оккупанты снова активизировались с севера. То есть снова они очень хотят захватить Купянск и создать там какую-то свою логистическую базу, отметил Трегубов. Поэтому враг активно наступает в первую очередь на Купянск-Вузловой, а во вторую очередь — на сам Купянск, пояснил спикер.
Украинские силы продолжают сдерживать активность врага. Сам город находится под контролем Украины, однако его окраины и прилегающие населенные пункты остаются под сильным давлением российских войск.
О личности: Виктор Трегубов
Виктор Трегубов — украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель. Спикер оперативно-стратегической группировки Вооруженных сил Украины "Днепр".
Как журналист работал в таких изданиях, как Вечерние вести, Экономические известия, Газета 24, Главред и Зеркало недели. Также сотрудничал с сайтом Слово и Дело и журналом Фокус.
Участвовал в Оранжевой революции и Революции Достоинства.
В 2015-2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооруженных силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.
