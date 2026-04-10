РФ готовит новое масштабное наступление: когда ситуация может резко обостриться

С приходом весны у оккупантов появилось больше возможностей для наступательных операций на различных направлениях.

Через несколько недель РФ попытается перейти к более масштабным атакам

Главное:

РФ концентрирует силы и может попытаться перейти к более масштабным атакам уже через несколько недель

Основное направление активности врага — Купянск, где они стремятся создать логистическую базу

Сейчас город находится под контролем Украины, но его окрестности испытывают сильное давление со стороны врага

Интенсивность боевых действий со стороны российских войск в ближайшее время может возрасти. С приходом весны появились дополнительные возможности для проникновения личного состава врага на различных направлениях.

Пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщил в комментарии 24 Каналу, что сейчас оккупанты концентрируют силы, чтобы впоследствии использовать их для более масштабных действий.

"Если смогут, если у них не будет таких перебоев, но, похоже, их нет, они попробуют, возможно, через несколько недель что-то более масштабное. Но мы к этому готовимся. Не первый год это происходит весной, когда "зеленка", — отметил он.

Как сейчас обстоит ситуация возле Купянска

По словам Трегубова, враг не отказался от планов захватить Купянск и сейчас активно сосредотачивает там свои усилия. До последнего времени это касалось территорий к востоку от Купянского плацдарма, на левом берегу реки Оскол.

Сейчас оккупанты снова активизировались с севера. То есть снова они очень хотят захватить Купянск и создать там какую-то свою логистическую базу, отметил Трегубов. Поэтому враг активно наступает в первую очередь на Купянск-Вузловой, а во вторую очередь — на сам Купянск, пояснил спикер.

Украинские силы продолжают сдерживать активность врага. Сам город находится под контролем Украины, однако его окраины и прилегающие населенные пункты остаются под сильным давлением российских войск.

Читайте также:

О личности: Виктор Трегубов Виктор Трегубов — украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель. Спикер оперативно-стратегической группировки Вооруженных сил Украины "Днепр". Как журналист работал в таких изданиях, как Вечерние вести, Экономические известия, Газета 24, Главред и Зеркало недели. Также сотрудничал с сайтом Слово и Дело и журналом Фокус. Участвовал в Оранжевой революции и Революции Достоинства. В 2015-2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооруженных силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.

