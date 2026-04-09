Армия РФ продвинулась на двух ключевых направлениях: в DeepState обновили карту

Кратко:
- Аналитики DeepState обновили карту боевых действий
- Оккупационные войска продвинулись вблизи двух населенных пунктов
Аналитики DeepState обновили интерактивную карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Оккупационная армия РФ продвинулась в Харьковской области и в Донецкой области.
О ситуации на фронте аналитики проекта "DeepState" сообщили в четверг, 9 апреля
Где продвинулся враг
Купянское направление
По информации аналитиков, на Купянском направлении армии РФ удалось расширить зону контроля вблизи Песчаного, расположенного к юго-востоку от Купянска. Согласно обновленной карте, войска РФ взяли под контроль часть населенного пункта.
Покровское направление
На Покровском направлении оккупационная армия РФ добилась территориальных успехов вблизи Родинского, расположенного севернее Мирнограда. Согласно карте DeepState, враг взял под контроль территорию в северном районе города.
"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Песчаного и Родинского", — говорится в сообщении аналитиков.
Ситуация на фронте — что говорят в Генштабе
Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, на Купянском направлении противник четыре раза проводил штурмовые действия в районах Петропавловки и Новоосинового.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 18 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Ивановка, Родинское, Мирноград, Шевченко, Гришино, Покровск, Удачное, Новониколаевка, Новопавловка, Молодецкое и Новоподогороднее.
В оперативной информации от Генштаба отмечается, что с начала суток количество атак агрессора уже составляет 64.
Что происходит на фронте — последние новости
Как ранее писал Главред, оккупационная армия РФ продвинулась в Харьковской и Донецкой областях. В частности, российским военным удалось продвинуться вблизи Петропавловки в Харьковской области и Ступочек на Донбассе.
Напомним, оккупанты смогли продвинуться в Донецкой области, в частности в Покровской городской общине. По сообщению проекта DeepState от 7 апреля, враг продвинулся в Гришино и вблизи Котлиного.
Кроме того, 6 апреля в DeepState сообщили, что Силы обороны отбросили войска РФ к северу от села Амбарное вблизи государственной границы в Купянском районе Харьковской области.
Читайте также:
- РФ планирует наступление с нового направления: какая область станет главной целью
- РФ планирует "буферную зону" в Винницкой области: полковник ответил, есть ли угроза
- В списке целей — новые области и "буферные зоны": в ISW раскрыли планы РФ
Об источнике: DeepState
DeepStateMap.Live — интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая позволяет следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий в российско-украинской войне, пишет Википедия.
