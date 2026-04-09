Армия РФ продвинулась на двух ключевых направлениях: в DeepState обновили карту

Армии РФ удалось расширить зону контроля сразу на двух ключевых участках фронта

https://glavred.info/front/armiya-rf-prodvinulas-na-dvuh-klyuchevyh-napravleniyah-v-deepstate-obnovili-kartu-10755482.html Ссылка скопирована

Оккупационная армия РФ продвинулась в Харьковской и Донецкой областях

Аналитики DeepState обновили интерактивную карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Оккупационная армия РФ продвинулась в Харьковской области и в Донецкой области.

видео дня

Где продвинулся враг

Купянское направление

По информации аналитиков, на Купянском направлении армии РФ удалось расширить зону контроля вблизи Песчаного, расположенного к юго-востоку от Купянска. Согласно обновленной карте, войска РФ взяли под контроль часть населенного пункта.

Песчаное / Фото: deepstatemap.live

Покровское направление

На Покровском направлении оккупационная армия РФ добилась территориальных успехов вблизи Родинского, расположенного севернее Мирнограда. Согласно карте DeepState, враг взял под контроль территорию в северном районе города.

Родинское / Фото: deepstatemap.live

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Песчаного и Родинского", — говорится в сообщении аналитиков.

Ситуация на фронте — что говорят в Генштабе

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, на Купянском направлении противник четыре раза проводил штурмовые действия в районах Петропавловки и Новоосинового.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 18 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Ивановка, Родинское, Мирноград, Шевченко, Гришино, Покровск, Удачное, Новониколаевка, Новопавловка, Молодецкое и Новоподогороднее.

В оперативной информации от Генштаба отмечается, что с начала суток количество атак агрессора уже составляет 64.

Покровск / Инфографика: Главред

Что происходит на фронте — последние новости

Как ранее писал Главред, оккупационная армия РФ продвинулась в Харьковской и Донецкой областях. В частности, российским военным удалось продвинуться вблизи Петропавловки в Харьковской области и Ступочек на Донбассе.

Напомним, оккупанты смогли продвинуться в Донецкой области, в частности в Покровской городской общине. По сообщению проекта DeepState от 7 апреля, враг продвинулся в Гришино и вблизи Котлиного.

Кроме того, 6 апреля в DeepState сообщили, что Силы обороны отбросили войска РФ к северу от села Амбарное вблизи государственной границы в Купянском районе Харьковской области.

Об источнике: DeepState DeepStateMap.Live — интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая позволяет следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий в российско-украинской войне, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред