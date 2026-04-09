Цены на бензин и дизель массово упали: сколько стоит топливо на АЗС 9 апреля

Вы узнаете:
- Какова средняя стоимость бензина А-95
- В каких сетях снизились цены на бензин и дизель
- Какова средняя цена дизельного топлива
В четверг, 9 апреля, крупнейшие сети автозаправочных станций в Украине обновили цены на топливо. В среднем бензин А-95 на крупных АЗС подешевел и сейчас составляет 74,07 грн/л. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Главком.
Снижение цен зафиксировано в ряде крупных сетей, в частности UPG, OKKO, WOG и Укрнафта. В то же время в сети SOCAR зафиксирован рост стоимости дизельного топлива.
Кто предлагает самое дорогое и самое дешевое топливо
Самые высокие цены на бензин и дизель сейчас удерживают сети OKKO, WOG и SOCAR. Наиболее выгодные предложения для автовладельцев сейчас предлагают Укрнафта и БРСМ-Нафта.
На KLO литр А-95 подешевел на 1,40 грн. На Укрнафте бензин А-95+ подешевел на 3 грн.
Средняя цена на дизельное топливо составляет 91,04 грн/л. Самое дорогое дизельное топливо предлагают UPG (-1,16 грн), ОККО (-1 грн) и WOG (-1 грн). Самое дешевое – на Укрнафте (-1 грн).
В то же время на Socar и БРСМ-Нафти дизель подорожал на 1 грн.
В то же время сайт "Минфина", который ссылается на данные "Консалтинговой группы А-95", указывает следующие средние цены на топливо по Украине по состоянию на 8 апреля:
- бензин А-95 премиум – 77,21 грн/л;
- бензин А-95 — 73,32 грн/л;
- бензин А-92 — 67,33 грн/л;
- дизельное топливо — 90,51 грн/л;
- автогаз — 49,06 грн/л.
Напомним, 5 апреля крупнейшие украинские сети АЗС обновили цены. Средняя стоимость бензина А-95 составляла 72,87 грн/л, дизельного топлива – 88,43 грн/л.
Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что из-за снижения котировок на мировых рынках нефти внутренние цены на топливо в Украине могут упасть. Государственная сеть "Укрнафта" уже скорректировала стоимость вниз, а правительство ожидает, что частные АЗС также отреагируют.
Как сообщал Главред, эксперты оценивают рынок топлива в Украине как нестабильный, но дефицита пока нет. Введение фиксированных цен не планируется, поскольку стоимость бензина и дизеля чувствительна к глобальным событиям и политическим заявлениям. Украинский рынок стабилизирован благодаря диверсификации поставок, а объемы топлива на апрель уже законтрактованы, однако цены остаются изменчивыми.
Об источнике: Минфин
Минфин — украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия.
На портале публикуется информация об инвестициях, курсах валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред