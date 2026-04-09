На Ровенскую область надвигается непогода: объявлен 'оранжевый' уровень опасности

Вы узнаете:
- Какая будет погода в Ровно и области 10 апреля
- Когда температура опустится до -3 градусов
- В какие дни в Ровенской области прогнозируются заморозки
В пятницу, 10 апреля, в Ровенской области ожидается прохладная весенняя погода. По прогнозу синоптиков, день будет облачным с прояснениями, без существенных осадков.
Также в Ровенской области объявлено предупреждение о заморозках, которые продлятся несколько ночей подряд. Об этом сообщают в Ровенском областном центре по гидрометеорологии.
Какая будет погода в Ровно и области 10 апреля
В пятницу ночью температура по области снизится до 0…-3 градусов, синоптики предупреждают о заморозках. Днем столбики термометров покажут от +3 до +8 градусов. В самом Ровно ночная температура составит 0..-2 градуса, ожидаются заморозки. Днем синоптики прогнозируют от +6 до +8 градусов. Ветер будет северный, 7-12 метров в секунду.
Предупреждение от синоптиков
Ровенский областной центр по гидрометеорологии предупреждает о стихийных метеорологических явлениях: ночью с 10 по 13 апреля прогнозируются заморозки в воздухе 0…-3 градуса. Это соответствует второму уровню опасности — оранжевому.
Специалисты отмечают, что такие заморозки могут быть вредными для цветущих плодовых растений, которые уже находятся в фазе цветения. Хозяевам стоит позаботиться о защите садов и огородов, ведь даже несколько холодных ночей способны существенно повлиять на урожай.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, начало апреля в Житомирской области будет холодным и переменчивым. Ожидаются дожди, сильный ветер и даже мокрый снег. Ночью возможны заморозки на почве.
Кроме того, в четверг и пятницу, 9 и 10 апреля, в Харькове и области прогнозируются заморозки, мокрый снег и дожди. Об этом сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
Также в ближайшие дни в Одессе и области ожидается похолодание из-за циклона с северо-запада Европы. Возможны небольшие осадки, порывистый ветер и местами заморозки до -3°.
Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) — государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
