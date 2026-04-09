На Ровенскую область надвигается непогода: объявлен 'оранжевый' уровень опасности

В пятницу в Ровенской области будет прохладно, возможны ночные заморозки и сильный северный ветер.

Прогноз погоды в Ровно и области на 10 апреля / Фото: facebook.com/mykyta.ant.5/

В пятницу, 10 апреля, в Ровенской области ожидается прохладная весенняя погода. По прогнозу синоптиков, день будет облачным с прояснениями, без существенных осадков.

Также в Ровенской области объявлено предупреждение о заморозках, которые продлятся несколько ночей подряд. Об этом сообщают в Ровенском областном центре по гидрометеорологии.

В пятницу ночью температура по области снизится до 0…-3 градусов, синоптики предупреждают о заморозках. Днем столбики термометров покажут от +3 до +8 градусов. В самом Ровно ночная температура составит 0..-2 градуса, ожидаются заморозки. Днем синоптики прогнозируют от +6 до +8 градусов. Ветер будет северный, 7-12 метров в секунду.

Погода в Ровно на 2 недели / Фото: meteoprog

Предупреждение от синоптиков

Ровенский областной центр по гидрометеорологии предупреждает о стихийных метеорологических явлениях: ночью с 10 по 13 апреля прогнозируются заморозки в воздухе 0…-3 градуса. Это соответствует второму уровню опасности — оранжевому.

Специалисты отмечают, что такие заморозки могут быть вредными для цветущих плодовых растений, которые уже находятся в фазе цветения. Хозяевам стоит позаботиться о защите садов и огородов, ведь даже несколько холодных ночей способны существенно повлиять на урожай.

Как сообщал Главред, начало апреля в Житомирской области будет холодным и переменчивым. Ожидаются дожди, сильный ветер и даже мокрый снег. Ночью возможны заморозки на почве.

Кроме того, в четверг и пятницу, 9 и 10 апреля, в Харькове и области прогнозируются заморозки, мокрый снег и дожди. Об этом сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

Также в ближайшие дни в Одессе и области ожидается похолодание из-за циклона с северо-запада Европы. Возможны небольшие осадки, порывистый ветер и местами заморозки до -3°.

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) — государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

