В Одессу идет циклон Rapunzel: синоптики предупредили о резком обвале температуры

Кратко:
- Погоду в Одессе и области определит циклон Rapunzel
- В регион зайдут холодные арктические воздушные массы
- Возможны заморозки в воздухе и на почве до -1…-3°
В ближайшие дни на погода в Одессе и области, а также вдоль побережья будет определяться циклонической деятельностю с северо-запада Европы.
Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, циклон под названием Rapunzel принесет ощутимое похолодание за счет проникновения холодных арктических воздушных масс в южные широты.
Во время прохождения атмосферных фронтов местами пройдут небольшие осадки кое-где с порывистым ветром северо-западной четверти.
Синоптики прогнозируют снижение температуры воздуха, местами - заморозки в воздухе и на поверхности почвы 1-3°.
Прогнозируется также значительное волнение моря, в дальнейшем легкое. Температура морской воды 9-10°.
Прогноз погоды в Одессе и области 7 апреля 2026
Сегодня в Одесской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Местами небольшой дождь.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-17 м/с.
Температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15°.
На автодорогах области видимость хорошая.
В Одессе будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-17 м/с.
Температура ночью 6-8° тепла, днем 11-13°.
Прогноз погоды на 7 апреля вдоль побережья Одесской области
Согласно прогнозу, сегодня на Одесчине ветер северо-западный 12-17 м/с. Температура воздуха ночью составит 4-9°, днем 11-16°; температура морской воды 9-10°.
Местами небольшой дождь. Ожидается значительное волнение моря, вдоль побережья - безопасные уровни моря.
Объявлен первый уровень опасности.
Погода в Украине по регионам - прогнозы
Как писал Главред, 7 апреля большая часть Украины окажется под воздействием холодного атмосферного фронта, который начнет пересекать территорию страны уже сегодня и принесет с собой осадки и понижение температуры воздуха. Уже скоро в Украину вернется снег.
Синоптик Наталья Диденко прогнозирует понижение дневной температуры воздуха до +6…+9 градусов. В восточных и южных областях будет теплее, от +9 до +13 градусов тепла, однако в среду похолодание распространится и на эти регионы. Во вторник будет преобладать влажная погода с периодическими дождями, а вот 8-9 апреля есть вероятность мокрого снега.
В Днепре в ближайшие дни прогнозируется заметное понижение температуры и изменение погодных условий. Город накроет более прохладный и влажный атмосферный фронт.
В Черкасской области 7–9 апреля будет преобладать облачная, ветреная и прохладная погода с периодическими осадками в виде дождя и мокрого снега. Дневная температура составит 3–8° тепла, а ночью и утром возможны заморозки на почве до 0–3°.
На территории Львовской области 7 апреля прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью существенных осадков не предвидится, но уже утром и днем синоптики обещают небольшой дождь, который местами будет переходить в мокрый снег. Из-за осадков возможно ухудшение видимости на дорогах.
Температура воздуха в области в ночное время составит 1-6° тепла, однако местами на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки 0-3°. Днем столбики термометров поднимутся лишь до 7-12° тепла.
О ресурсе: Гидрометцентр Черного и Азовского морей
Гидрометцентр Чёрного и Азовского морей — это региональное государственное учреждение в Одессе, которое занимается метеорологическими, гидрологическими и морскими наблюдениями, а также прогнозированием погоды и штормовыми предупреждениями для южных регионов Украины и акватории Чёрного и Азовского морей.
Чем занимается:
- составляет краткосрочные и среднесрочные прогнозы погоды;
- публикует штормовые предупреждения и предупреждения об опасных явлениях;о
- Оценивает состояние моря, волнения, ледовой обстановки;
- ведёт экологический мониторинг, включая контроль загрязнения атмосферы.
Гидрометцентр ведёт свою историю с 1865 года, когда в Одессе была создана первая метеостанция при Императорском Новороссийском университете. Современное название учреждение получило в 1988 году. Сегодня центр оснащён автоматизированными системами наблюдений и является ключевым источником официальных погодных данных для юга Украины.
