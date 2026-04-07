В Одессу идет циклон Rapunzel: синоптики предупредили о резком обвале температуры

Анна Ярославская
7 апреля 2026, 09:04
На море прогнозируется сильное волнение с последующим ослаблением.
Погода в Одессе
Арктический холод накроет Одессу: чего ждать в ближайшие дни / Фото: УНИАН

Кратко:

  • Погоду в Одессе и области определит циклон Rapunzel
  • В регион зайдут холодные арктические воздушные массы
  • Возможны заморозки в воздухе и на почве до -1…-3°

В ближайшие дни на погода в Одессе и области, а также вдоль побережья будет определяться циклонической деятельностю с северо-запада Европы.

Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, циклон под названием Rapunzel принесет ощутимое похолодание за счет проникновения холодных арктических воздушных масс в южные широты.

Во время прохождения атмосферных фронтов местами пройдут небольшие осадки кое-где с порывистым ветром северо-западной четверти.

Синоптики прогнозируют снижение температуры воздуха, местами - заморозки в воздухе и на поверхности почвы 1-3°.

Прогнозируется также значительное волнение моря, в дальнейшем легкое. Температура морской воды 9-10°.

Какой будет погода в Одессе
Какой будет погода в Одессе и области / t.me/HMC_Odesa

Прогноз погоды в Одессе и области 7 апреля 2026

Сегодня в Одесской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Местами небольшой дождь.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-17 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла, днем ​​10-15°.

На автодорогах области видимость хорошая.

В Одессе будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-17 м/с.

Температура ночью 6-8° тепла, днем ​​11-13°.

Прогноз погоды на 7 апреля вдоль побережья Одесской области

Согласно прогнозу, сегодня на Одесчине ветер северо-западный 12-17 м/с. Температура воздуха ночью составит 4-9°, днем ​​11-16°; температура морской воды 9-10°.

Местами небольшой дождь. Ожидается значительное волнение моря, вдоль побережья - безопасные уровни моря.

Объявлен первый уровень опасности.

Погода в Одесской области
Погода в Одесской области / facebook.com/gmccham

Погода в Украине по регионам - прогнозы

Как писал Главред, 7 апреля большая часть Украины окажется под воздействием холодного атмосферного фронта, который начнет пересекать территорию страны уже сегодня и принесет с собой осадки и понижение температуры воздуха. Уже скоро в Украину вернется снег.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует понижение дневной температуры воздуха до +6…+9 градусов. В восточных и южных областях будет теплее, от +9 до +13 градусов тепла, однако в среду похолодание распространится и на эти регионы. Во вторник будет преобладать влажная погода с периодическими дождями, а вот 8-9 апреля есть вероятность мокрого снега.

В Днепре в ближайшие дни прогнозируется заметное понижение температуры и изменение погодных условий. Город накроет более прохладный и влажный атмосферный фронт.

В Черкасской области 7–9 апреля будет преобладать облачная, ветреная и прохладная погода с периодическими осадками в виде дождя и мокрого снега. Дневная температура составит 3–8° тепла, а ночью и утром возможны заморозки на почве до 0–3°.

На территории Львовской области 7 апреля прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью существенных осадков не предвидится, но уже утром и днем синоптики обещают небольшой дождь, который местами будет переходить в мокрый снег. Из-за осадков возможно ухудшение видимости на дорогах.

Температура воздуха в области в ночное время составит 1-6° тепла, однако местами на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки 0-3°. Днем столбики термометров поднимутся лишь до 7-12° тепла.

О ресурсе: Гидрометцентр Черного и Азовского морей

Гидрометцентр Чёрного и Азовского морей — это региональное государственное учреждение в Одессе, которое занимается метеорологическими, гидрологическими и морскими наблюдениями, а также прогнозированием погоды и штормовыми предупреждениями для южных регионов Украины и акватории Чёрного и Азовского морей.

Чем занимается:

  • составляет краткосрочные и среднесрочные прогнозы погоды;
  • публикует штормовые предупреждения и предупреждения об опасных явлениях;о
  • Оценивает состояние моря, волнения, ледовой обстановки;
  • ведёт экологический мониторинг, включая контроль загрязнения атмосферы.

Гидрометцентр ведёт свою историю с 1865 года, когда в Одессе была создана первая метеостанция при Императорском Новороссийском университете. Современное название учреждение получило в 1988 году. Сегодня центр оснащён автоматизированными системами наблюдений и является ключевым источником официальных погодных данных для юга Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода синоптик прогноз погоды новости Одессы Погода в Украине Погода на завтра Погода на сегодня
©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23.

