Мокрый снег и сильный ветер: синоптик предупредила украинцев о заморозках

Синоптик предупредила украинцев о заморозках / Фото: УНИАН

Вы узнаете:

Прогноз погоды от Натальи Диденко

Прогноз погоды от Укргидрометцентр

Во вторник, 7 апреля, большая часть Украины окажется под воздействием холодного атмосферного фронта, который начнет пересекать территорию страны уже сегодня и принесет с собой осадки и понижение температуры воздуха. Уже скоро в Украину вернется снег. Об этом пишет синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 7 апреля

Холодная воздушная масса, которая идет в Украину, спровоцирует понижение дневной температуры воздуха до +6…+9 градусов.

В восточных и южных областях будет теплее, от +9 до +13 градусов тепла, однако в среду похолодание распространится и на эти регионы.

Во вторник будет преобладать влажная погода с периодическими дождями, а вот 8-9 апреля есть вероятность мокрого снега, предупреждает Диденко.

Ночью на западе, севере и кое-где в центральных областях Украины возможны заморозки.

Ухудшение погоды будет сопровождаться и сильным северо-западным ветром. Местами его порывы будут достигать 15-20 метров в секунду.

Погода в Киеве 7 апреля

В столице во вторник ожидается похолодание до +7…+9 градусов, местами дождь. Кроме того, в столице ожидается сильный северо-западный ветер.

Когда ожидать потепления

Холодная погода в Украине продержится не меньше недели. Потепление ориентировочно ожидается с 14-15 апреля.

Метеозависимым людям приготовиться

По ее данным, особенно перепады температуры почувствуют на себе метеозависимые люди.

"Особое внимание к родным слабым местам собственного организма - возможно обострение сердечно-сосудистых недугов, головные боли, капризы артериального давления, сонливость и т. д. Ведь не какая-нибудь конкретная погода недружественно влияет на самочувствие, а именно резкое изменение погоды", - отметила Диденко.

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Как сообщает Укргидрометцентр, 7-9 апреля в Украине будут небольшие и умеренные дожди, 8 и 9 апреля - с мокрым снегом. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, 7 апреля на западе страны - порывы 15-20 м/с.Температура ночью 1-7° тепла. 8 и 9 апреля на востоке и северо-востоке страны будут заморозки.

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

