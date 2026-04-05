Мороз, мокрый снег и грозы: Украину накроет резкое похолодание

Что узнаете:
- Какая будет погода в Украине
- Когда придет похолодание
- Где ожидаются осадки
Погода в Украине будет меняться. Совсем скоро в Украину придет охлаждение, которое охватит все регионы. Об этом заявил синоптик Игорь Кибальчич .
Регионы будут под влиянием циклона и холодных арктических воздушных масс. Уже со вторника температура воздуха начнет резко падать до заморозков ночью. Также синоптик предсказывает дожди и сильные порывы ветра.
Погода 6 апреля
В понедельник, 6 апреля, ночью в северо-западных регионах, днем в большинстве областей, кроме юго-восточной половины пройдут дожди, местами возможны слабые грозы. Ветер юго-западный с переходом во второй половине дня на северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в диапазоне +4…+10 °С, днем в северных и западных областях +10…+15 °С, на остальной территории +17…+22 °С.
Погода 7 апреля
Во вторник, 7 апреля, по всей территории Украины состоится похолодание. Ночью пройдут дожди в юго-восточных областях, днем осадки ожидаются в северных и северо-западных регионах страны. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура в ночное время составит +1…+6 °С, днем +7…+12 °С, на крайнем юге и Закарпатье до +14 °С.
Погода 8 апреля
В среду, 8 апреля, в Украине ожидается холодная и неустойчивая погода. Пройдут дожди в северных, центральных и западных областях местами с мокрым снегом. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в южной половине временами порывы, 15-20 м/с. Температура в ночное время будет составлять -1…+4 °С, днем +3…+8 °С, на крайнем юге и в Крыму до +10 °С.
Погода 9 апреля
В четверг, 9 апреля, продлится период холодной и влажной погоды по всей Украине. Пройдут небольшие, местами умеренные дожди, в западных и северных областях преимущественно мокрый снег. Кое-где налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -2...+3°С, днем +2...+7°С, в Карпатском регионе около 0°С.
Погода 10 апреля
В пятницу, 10 апреля, в Украине существенных осадков не ожидается. Лишь в Карпатах, а днем на севере страны ожидается небольшой снег, мокрый снег, местами с дождем. Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в диапазоне +3...+2°С, днем +3...+8°С, в южной части +8...+11°С.
Погода 11 апреля
В субботу, 11 апреля, местами на Украине, кроме западных областей, пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -3…+2 °С, днем +4…+9 °С, в южной части и Закарпатье +9…+12 °С.
Погода 12 апреля
В воскресенье, 12 апреля, ожидается погода без существенных осадков, днем в южных и западных областях пройдут дожди, в Карпатах с мокрым снегом. Ветер ночью переменного направления, днем восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять -2…+3 °С, днем +5…+10 °С, в южной части +9…+12 °С.
Погода в Украине – последние новости
Как сообщал Главред , в Тернопольской области в ближайшие два дня ожидается облачная погода , местами возможны кратковременные дожди. В воскресенье существенных осадков не прогнозируют, температура будет +2…+7° ночью и +13…+18° днем.
Также в Украине 5 апреля по всей стране осадков не ожидается . В столице будет тепло, температура будет +13…15°.
Кроме этого, в Украине в выходные, 4-5 апреля, ожидается теплая, но переменная погода с кратковременными дождями. По словам синоптика Игоря Кибальчича, сначала будет преобладать облачная и дождливая погода.
Читайте также:
- Похолодание и дожди накроют Житомирщину: как долго будет ненастье
- Температура подскочит до +20: на Львовщину идет потепление
- Заморозки и сильный ветер накроют Ровенщину: названа дата резкого изменения погоды
О персоне: Игорь Кибальчич
Игорь Кибальчич – синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич - кандидат географических наук.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред