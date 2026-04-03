Температура будет прыгать от -1 до +20 градусов: антициклон скоро изменит погоду

Прогноз погоды в Украине на выходные

Погода в Украине в выходных, 4 и 5 апреля, будет теплой, но местами возможны кратковременные дожди. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, в последующие двое суток ожидаются изменчивые погодные условия, поскольку произойдет перестройка синоптической циркуляции. В частности, на смену области пониженного давления и атмосферным фронтам Центральной Европы поступит антициклон.

"Поэтому выходные начнутся с облачной и дождливой погоды, но уже днем ​​в воскресенье по всей территории осадков не предполагается, а температурный фон будет колебаться в пределах нормы, местами выше нормы на 2 - 4 градуса", - подчеркнул он.

Погода в Украине 4 апреля

В субботу в западных областях ожидается погода без существенных осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Температура воздуха ночью будет составлять -1…+4 градуса, днем ​​+12…+17 градусов.

В северной части Украины существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в ночные часы составит +4...+9 градусов, днем ​​+12...+17 градусов.

В центральных регионах местами пройдет небольшой кратковременный дождь, днем ​​возможна гроза. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +6…+11 градусов, днем ​​+14…+19 градусов.

В южной части страны и на Крымском полуострове местами пройдут кратковременные дожди, днем ​​в Крыму и Приазовье возможны грозы. Только в Одесской области преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью будет +6…+11 градусов, в дневные часы +14…+19 градусов, а у побережья морей +9…+14 градусов.

В восточных областях Украины ночь будет без существенных осадков, но днем ​​пройдут кратковременные дожди, местами с грозой. Температура в ночное время будет составлять +6…+11 градусов, днем ​​воздух прогреется до +15…+20 градусов.

Погода в Украине 5 апреля

В воскресенье в западных областях под влиянием выступления антициклона прогнозируется малооблачная погода, без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем ​​+14…+19 градусов.

В северных областях ожидается погода без существенных осадков. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем ​​+10…+15 градусов.

В центральных регионах страны облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью будет +3…+8 градусов, днем ​​+13…+18 градусов.

В южной части Украины прогнозируется теплая погода без осадков. Температура воздуха ночью будет +5…+10 градусов, днем ​​+15…+20 градусов, на побережье морей +10…+15 градусов.

В восточных регионах осадков тоже не прогнозируется. Температура в ночное время будет составлять +5…+10 градусов, днем ​​воздух прогреется до +12…+17 градусов.

Похолодание в Украине Синоптикиня Наталья Диденко заявила, что с 7 апреля в Украину придет похолодание. "Уже с 7 апреля в Украину зайдет холодный воздух", - подчеркнула она. По ее словам, дневная температура снизится до +4...+9 градусов, а ночью возможны слабые заморозки.

Как сообщал Главред , в субботу погоду во Львовской области будет определять поле повышенного атмосферного давления. День будет преимущественно сухим и тёплым.

В Житомирской области выходные обещают быть по-весеннему спокойными и светлыми. 4 и 5 апреля регион накроет малооблачная погода без осадков.

В то же время жителей Днепра ожидает резкое изменение погоды . В субботу небо будет пасмурным и пройдут дожди, а уже в воскресенье солнце прогреет город до комфортных температур.

О персоне: Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич – синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич - кандидат географических наук.

