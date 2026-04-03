Погода резко изменится: после теплых выходных Житомирщину накроет дождь и ветер

Прогноз погоды в Житомирской области на 4-5 апреля

В Житомирской области выходные обещают быть по-весеннему спокойными и светлыми. По данным областного гидрометцентра, 4 и 5 апреля регион накроет малооблачная погода без осадков. Ночью температура будет колебаться около нуля, а днем воздух прогреется до приятных 17 градусов. Об этом пишет Житомир.info.

В субботу, 4 апреля, Житомир и область встретят день под легкими облаками. Осадков не ожидается, а северо-западный ветер будет держаться в пределах 5–10 м/с. В городе ночью прогнозируют 2–4 градуса тепла, днем — до 16. По области ночные показатели будут немного ниже, от 0 до 5 градусов, зато днем местами потеплеет до 17.

Воскресенье, 5 апреля, сохранит тот же сухой и ясный характер. Облаков будет немного, а западный ветер усилится до 7–12 м/с. Температура ночью будет держаться в пределах 2–7 градусов, днем — от 12 до 17.

Погода изменится уже в понедельник, 6 апреля. Небо затянется облаками, и хотя ночь пройдет без существенных осадков, днем возможен небольшой, местами умеренный дождь. Северо-западный ветер усилится, местами с порывами до 18 м/с. Температура останется довольно комфортной: 2–7 градусов тепла ночью и 10–15 днем.

Как сообщал Главред, в пятницу погоду во Львовской области будет определять северо-западная периферия Азорского антициклона. Несмотря на облачность, день будет теплым.

Также известно, что начало апреля в Днепре будет стабильным и относительно теплым. Ближайшие дни пройдут без существенных осадков, хотя небо останется покрытым облаками.

В то же время синоптик Наталья Диденко говорила, что похолодание, по предварительным прогнозам, ожидается в большинстве областей Украины с 7-8 апреля.

Об источнике: Zhitomir.info Zhitomir.info — это региональный новостной портал, освещающий события в Житомире и Житомирской области. Сайт публикует последние новости региона и Украины, аналитику, интервью, материалы о культуре, спорте, экономике и общественной жизни. Помимо текстовых материалов, портал предлагает фото- и видеорепортажи. Ресурс принадлежит ООО "Информационное агентство Житомир Инфо" и является одним из популярных источников локальной информации для жителей области.

