Ветер изменит ощущение тепла: как изменится погода в Днепре в начале апреля

Руслан Иваненко
31 марта 2026, 23:12
В Днепре в пятницу ожидается усиление ветра и понижение дневной температуры.
Погода в Днепре в начале апреля будет пасмурной, но теплой

Кратко:

  • Погода в Днепре облачная, без осадков
  • Дневная температура +15…+17°C, ночная +10…+12°C
  • Ветер умеренный, до 5,7 м/с

Начало апреля в Днепре будет стабильным и относительно теплым. По данным метеорологического сервиса sinoptik, ближайшие дни пройдут без существенных осадков, хотя небо будет оставаться затянутым облаками.

Четверг, 2 апреля: облачная, но теплая погода

В четверг синоптики прогнозируют облачную погоду в течение всего дня. Несмотря на отсутствие яркого солнца, температурные показатели будут комфортными для весенних прогулок.

Ночью и утром столбики термометров покажут около +10…+12°C, днем воздух прогреется до +17°C, вечером температура стабилизируется на уровне +16°C. Осадков не предвидится. Атмосферное давление будет оставаться в пределах нормы (743–744 мм рт. ст.), а влажность будет колебаться от 58% днем до 95% в ночное время.

Наши предки в этот день утром выносили из домов на улицу яркие льняные изделия, развешивали их на заборах, воротах, калитах и украшали ветки березы. В это время бывают первые грозы, распускается серая ольха, если нет морозов, а у многих птиц начинается брачный период.

Погода в Днепре 2 апреля
Погода в Днепре 2 апреля / Фото: скриншот sinoptik

Пятница, 3 апреля: небольшое похолодание и ветер

В пятницу погода существенно не изменится, но дневной максимум немного снизится. Небо над Днепром будет оставаться покрытым облаками, солнечных лучей не ожидается.

Ночная температура составит +11…+12°C, дневной максимум — около +15°C. Дождя не прогнозируют, но ожидается усиление ветра до 4,4–5,7 м/с, что может создавать ощущение прохлады. Атмосферное давление постепенно снизится к вечеру.

Если в этот день при восходе солнца в небе наблюдаются красные круги, то год обещает быть урожайным. С этого времени начинают набухать почки смородины, появляются белые пятна.

Погода в Днепре 3 апреля
Погода в Днепре 3 апреля / Фото: скриншот sinoptik

Погода – последние новости

Как сообщал Главред, после нескольких недель необычно теплой и сухой весны в Житомирской области ожидается резкое изменение атмосферных процессов. Область окажется под влиянием южного циклона, сформировавшегося над акваторией Черного моря и движущегося в направлении северо-востока Украины.

Кроме того, в течение недели Тернопольская область будет находиться в нестабильной и влажной воздушной массе. Из-за этого погода будет дождливой. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

Также в Ровенской области в течение 1-3 апреля ожидается нестабильная весенняя погода, которую будет определять влияние южного циклона. Синоптики прогнозируют облачность, периодические дожди и колебания температуры.

О ресурсе: Sinoptik

Sinoptik.ua — один из самых популярных сайтов о погоде в Украине, предоставляющий прогнозы погоды для всех населенных пунктов страны и тысяч городов мира.

Сайт охватывает более 29 800 населенных пунктов Украины и более 100 тысяч городов по всему миру.

Прогнозы погоды Sinoptik получает от финской метеослужбы Foreca, а данные о текущей погоде — от Украинского гидрометцентра.

Украинская версия сайта была запущена в 2010 году.

На сайте можно найти почасовой прогноз, прогноз на 7–10 дней, данные о температуре, осадках, ветре, давлении, а также погодные карты и радары.

