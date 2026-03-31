Россиянка устроила скандал на Кубке мира из-за гимна Украины — как её накажут

Россиянка на Кубке мира по художественной гимнастике отвернулась от флага Украины во время награждения украинской спортсменки, теперь ей грозит наказание.

Россиянка устроила скандал на Кубке мира из-за гимна Украины

На Кубке мира по художественной гимнастике произошел скандал. Россиянка София Ильтерякова, выступавшая под "нейтральным" флагом, во время церемонии награждения демонстративно отвернулась, когда зазвучал гимн Украины. Соответствующее видео стало вирусным в Сети.

15-летняя Ильтерякова завоевала серебро в финале упражнений с обручем. Победительницей соревнований, проходивших в Болгарии, стала 17-летняя украинка Таисия Онофрийчук, третье место заняла итальянка София Раффаэли.

Просто отвратительно!!! После очередной победы 17-летней украинской гимнастки Таисии Онофрийчук на этапе Кубка мира в Болгарии российская спортсменка отвернулась от украинского флага во время исполнения гимна.



Тренер российской сборной по художественной гимнастике Татьяна Сергеева в комментарии пропагандистским СМИ попыталась объяснить поступки "нейтральной" Софии Ильтеряковой.

По ее словам, София Ильтерякова впервые участвует в этапе Кубка мира, став дебютанткой на соревнованиях такого уровня. В этом сезоне она перешла из юниорской категории во взрослую и сразу выступает на одном из самых конкурентных этапов серии.

"Во время церемонии награждения София могла немного растеряться – для спортсменки, которая впервые выходит на такой уровень, это абсолютно естественно", – сказала она.

Реакция Украины

В ответ на такую дерзость украинская федерация гимнастики требует лишить российскую гимнастку Софию Ильтерякову статуса "нейтральной" спортсменки из-за ее поведения во время церемонии награждения на первом этапе Кубка мира в Софии, когда она отвернулась и стояла спиной к флагам во время исполнения гимна Украины.

После соревнований федерация признала такие действия нарушением этики честной игры и пренебрежением протоколом и готовит жалобу в Международную федерацию гимнастики и Международный олимпийский комитет, настаивая на аннулировании результата Ильтеряковой, лишении ее статуса "нейтральной" и усилении проверки соблюдения спортсменами уважения к государственным символам всех стран-участниц.

"Этот жест является прямым нарушением правил поведения на официальных церемониях и принципа "спорта вне политики", которым часто прикрывается возвращение российских спортсменов. Церемония награждения — это официальная часть соревнований, требующая соблюдения этикета. Демонстративный отказ стоять лицом к флагам призеров — это неуважение к соперникам и организаторам", — говорится в заявлении.

Об источнике: Украинская федерация гимнастики Украинская федерация гимнастики является национальной спортивной федерацией, которая охватывает шесть видов гимнастики: спортивная гимнастика мужская, спортивная гимнастика женская, художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика, говорится на официальном сайте. Украинская федерация гимнастики является полноправным членом Международной федерации гимнастики (FIG) и Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) и обладает исключительными правами представлять Украину на официальных международных соревнованиях и участвовать в деятельности и официальных мероприятиях этих международных спортивных организаций. В своей деятельности Украинская федерация гимнастики руководствуется Уставом, Законом Украины "О физической культуре и спорте", официальными документами и правилами Международной федерации гимнастики (FIG) и Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) и др.

