Громкий трансфер в "Динамо": европейский топ-клуб готовит солидный чек за игрока

Руслан Иваненко
17 марта 2026, 18:45
Французский клуб готов выложить значительную сумму за украинского защитника уже во время летнего трансферного окна.
"Марсель" активно ищет усиление обороны и рассматривает кандидатуру Михавка

Кратко:

  • "Динамо" может продать Михавка за 25 млн евро
  • "Марсель" заинтересован в трансфере защитника
  • Ванат ранее перешел в "Жирону" за ~15 млн

Киевское "Динамо" проводит сложный сезон, и одной из ключевых причин спада команды стала продажа лидера атаки Владислава Ваната в "Жирону".

В то же время этот трансфер позволил киевлянам пополнить бюджет примерно на 15 миллионов евро. Как сообщает MVZ Sports, уже летом клуб может потерять еще одного важного футболиста.

Интерес к Михавку из Европы

Речь идет о 20-летнем защитнике Тарасе Михавке, который заинтересовал один из ведущих европейских клубов. По информации источника, летом 2026 года игрок может перейти в чемпионат Франции.

"Марсель" готовит предложение

Конкретный интерес к украинцу проявляет "Марсель". Несмотря на то, что в этом сезоне французский клуб потратил почти 30 миллионов евро на трех центральных защитников, руководство не полностью удовлетворено их уровнем игры.

В "Марселе" рассматривают Михавка как долгосрочное усиление обороны. Сообщается, что клуб готов заплатить за него около 25 миллионов евро.

В настоящее время "Марсель" борется за выход в Лигу чемпионов, занимая третье место в чемпионате Франции. Отрыв от "Лиона" составляет всего два очка.

Карьера и статистика игрока

Напомним, Тарас Михавко является воспитанником ФК "Львов", а в 2023 году присоединился к "Динамо" U-19. В феврале 2024 года он дебютировал за основную команду киевлян и уже провел 77 матчей, забив 4 гола и выиграв чемпионат Украины, сообщает Transfermarkt.

Как ранее писал Главред, главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров объявил состав команды на мартовские матчи плей-офф отбора к Чемпионату мира по футболу 2026. В основной список попали 26 футболистов, еще девять игроков вошли в резерв.

Кроме того, нападающий киевского "Динамо" Матвей Пономаренко продолжает впечатлять результативностью в чемпионате Украины. В матче против "Полесья" (Житомир) 20-летний нападающий оформил дубль и помог команде одержать победу со счетом 2:1. Благодаря этим голам Пономаренко повторил редкое достижение клуба – серию результативных матчей в чемпионате Украины.

Напомним, что донецкий "Шахтер" успешно начал еврокубковую весну, одержав выездную победу над польским "Лехом" в первом матче 1/8 финала Лиги конференций — 3:1, сообщает "Суспільне спорт".

Динамо Киев — самый титулованный клуб Украины

"Динамо" (Киев) — украинский футбольный клуб из города Киева, постоянный участник чемпионатов Украины по футболу. Самый титулованный футбольный клуб СССР и Украины. Как сообщает Википедия, клуб был основан 13 мая 1927 года. В первом чемпионате независимой Украины "Динамо" уступило в матче за звание чемпиона симферопольской "Таврии". Однако после этого киевляне девять раз подряд выигрывали золотые медали.

В 1997 году "Динамо" вновь возглавил Валерий Лобановский. Под его руководством в 1999 году бело-голубые дошли до полуфинала Лиги чемпионов, где по сумме двух матчей уступили мюнхенской "Баварии" (3:3 и 0:1). Лобановский скончался 13 мая 2002 года. После смерти Лобановского "Динамо" возглавляли Алексей Михайличенко, Леонид Буряк, Йожеф Сабо, Анатолий Демьяненко, Юрий Семин, Олег Блохин, Сергей Ребров и другие.

