Ребров готовит обновление состава сборной: кто может дебютировать в матче со Швецией

На матч со Швецией Ребров может вызвать троих новых игроков, которые впервые выступят в составе национальной сборной.

Сборная Украины готовит заявку на матч со Швецией

Кратко:

Ребров может вызвать трех дебютантов в сборную

Пономаренко, Краснопир и Крушинский в расширенном списке

Заявку на матч против Швеции обнародуют 16 марта

В понедельник тренерский штаб национальной команды Украины обнародует список футболистов, которые получат вызов на матчи плей-офф отбора к чемпионату мира. Из-за большого количества травм в составе сборной в список могут попасть новые игроки.

Дебютанты в расширенном списке

По информации инсайдера Игоря Бурбаса, в расширенном списке главного тренера сборной Украины Сергея Реброва находятся как минимум трое потенциальных дебютантов. Речь идет о нападающих Матвее Пономаренко ("Динамо" Киев), Игоре Краснопире ("Полесье" Житомир), а также полузащитнике житомирского клуба Борисе Крушинском.

Формирование окончательного состава

В то же время не все они гарантированно попадут в окончательную заявку — часть игроков может остаться в резерве. Окончательный список футболистов на матч против Швеции должны обнародовать 16 марта.

Причины изменений в составе

Привлечение новых исполнителей связано с кадровыми потерями в составе национальной команды. В частности, тренерский штаб не сможет рассчитывать на Ефима Конопля и Руслана Малиновского, которые пропустят игру из-за перебора желтых карточек. Также из-за травм вне игры остаются Артем Довбик и Александр Зинченко.

Под вопросом остается участие защитника Николая Матвиенко, который недавно получил травму.

Сборная Украины по футболу

Как ранее писал Главред, в конце марта сборная Украины проведет решающие матчи отбора на чемпионат мира 2026 года. Под руководством Сергея Реброва команда готовится к поединкам со Швецией, а также потенциально с Польшей или Албанией, однако подходит к этим встречам не в оптимальном составе.

Кроме того, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может столкнуться с кадровыми проблемами перед стыковыми матчами отбора на Чемпионат мира по футболу 2026 года. Один из ключевых защитников команды, Николай Матвиенко, получил травму во время подготовки в клубе.

Напомним, что из-за серьезных кадровых потерь национальная сборная Украины может получить новые лица в составе перед полуфинальным стыковым матчем отбора ЧМ-2026 против Швеции, который состоится 26 марта. Об этом сообщает в эфире УПЛ ТВ главный тренер команды Сергей Ребров.

О личности: Сергей Ребров Сергей Станиславович Ребров – украинский футболист, нападающий, футбольный тренер и функционер. С 7 июня 2023 года – главный тренер сборной Украины. С 25 января 2024 года – вице-президент Украинской ассоциации футбола, сообщает"Википедия".

