Допинговый скандал: Мудрик получил официальный вердикт, какое наказание

Инсайдеры подтверждают дисквалификацию Мудрика и сообщают о процессе её обжалования.

"Челси" воздерживается от официальных заявлений

Кратко:

Мудрик получил 4-летнюю дисквалификацию

Решение обжалуется в CAS

Слушание пока не назначено

Футболист сборной Украины Михаил Мудрик получил 4-летнюю дисквалификацию по делу о нарушении антидопинговых правил. Ранее игрок уже был временно отстранен от участия в соревнованиях на время расследования.

О решении сообщил журналист Бен Джейкобс в соцсети X. В настоящее время оно обжалуется в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Как отмечалось ранее, 25 февраля представители Мудрика подали апелляцию на решение Футбольной ассоциации Англии. Дело передано в CAS, однако дата слушания пока не определена. Стороны продолжают обмен письменными материалами.

Позиция сторон и процесс рассмотрения

Инсайдер Фабрицио Романо также сообщил о дисквалификации украинского футболиста и ее обжаловании, отметив, что "Челси воздерживается от каких-либо официальных комментариев до завершения дела".

The Athletic опубликовал официальное сообщение Спортивного арбитражного суда:

"CAS подтверждает, что получил апелляцию от Михаила Мудрика против FA, поданную 25 февраля 2026 года. Стороны в настоящее время обмениваются письменными заявлениями, а слушание еще не назначено", — говорится в заявлении.

Как ранее писал Главред, украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик намерен обжаловать свою дисквалификацию в суде, чтобы отстоять собственную репутацию.

Кроме того, в медиапространстве появились слухи о возможном судебном иске вингера "Челси" Михаила Мудрика против Украинской ассоциации футбола. По неофициальной информации, речь идет о ситуации с допингом, который якобы мог попасть в организм игрока во время пребывания в лагере национальной сборной Украины.

Напомним, что в конце 2024 года в организме вингера "Челси" Михаила Мудрика обнаружили мельдоний, из-за чего ему грозит дисквалификация до четырех лет.

О личности: Михаил Мудрик Михаил Петрович Мудрик родился 5 января 2001 года в Краснограде, Харьковская область — украинский футболист, левый вингер лондонского "Челси" и сборной Украины. Бронзовый призер юношеского чемпионата Европы 2023 года в составе сборной Украины U-21. В январе 2023 года "Шахтер" вел переговоры с лондонским "Арсеналом" о трансфере игрока. Клубы были близки к подписанию соглашения, но другой лондонский клуб — "Челси" — сделал "Шахтеру" более выгодное предложение. 15 января игрок подписал контракт с "Челси" до 2031 года, взяв 15-й игровой номер. За этот трансфер "Челси" заплатил €70 млн + €30 млн в виде бонусов. Таким образом, этот трансфер стал самым дорогим трансфером из украинской Премьер-лиги, самым дорогим зимним трансфером в английской Премьер-лиге, а также сделал Мудрика самым дорогим украинским футболистом, побив рекорд Андрея Шевченко, за которого тот же "Челси" в 2006 году заплатил почти 44 млн евро. Wikipedia

