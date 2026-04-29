Допинговый скандал: Мудрик получил официальный вердикт, какое наказание

Руслан Иваненко
29 апреля 2026, 18:50
Инсайдеры подтверждают дисквалификацию Мудрика и сообщают о процессе её обжалования.
"Челси" воздерживается от официальных заявлений

Кратко:

  • Мудрик получил 4-летнюю дисквалификацию
  • Решение обжалуется в CAS
  • Слушание пока не назначено

Футболист сборной Украины Михаил Мудрик получил 4-летнюю дисквалификацию по делу о нарушении антидопинговых правил. Ранее игрок уже был временно отстранен от участия в соревнованиях на время расследования.

О решении сообщил журналист Бен Джейкобс в соцсети X. В настоящее время оно обжалуется в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Как отмечалось ранее, 25 февраля представители Мудрика подали апелляцию на решение Футбольной ассоциации Англии. Дело передано в CAS, однако дата слушания пока не определена. Стороны продолжают обмен письменными материалами.

Позиция сторон и процесс рассмотрения

Инсайдер Фабрицио Романо также сообщил о дисквалификации украинского футболиста и ее обжаловании, отметив, что "Челси воздерживается от каких-либо официальных комментариев до завершения дела".

The Athletic опубликовал официальное сообщение Спортивного арбитражного суда:

"CAS подтверждает, что получил апелляцию от Михаила Мудрика против FA, поданную 25 февраля 2026 года. Стороны в настоящее время обмениваются письменными заявлениями, а слушание еще не назначено", — говорится в заявлении.

Скандал с допингом Мудрика — новости по теме

Как ранее писал Главред, украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик намерен обжаловать свою дисквалификацию в суде, чтобы отстоять собственную репутацию.

Кроме того, в медиапространстве появились слухи о возможном судебном иске вингера "Челси" Михаила Мудрика против Украинской ассоциации футбола. По неофициальной информации, речь идет о ситуации с допингом, который якобы мог попасть в организм игрока во время пребывания в лагере национальной сборной Украины.

Напомним, что в конце 2024 года в организме вингера "Челси" Михаила Мудрика обнаружили мельдоний, из-за чего ему грозит дисквалификация до четырех лет.

Читайте также:

О личности: Михаил Мудрик

Михаил Петрович Мудрик родился 5 января 2001 года в Краснограде, Харьковская область — украинский футболист, левый вингер лондонского "Челси" и сборной Украины. Бронзовый призер юношеского чемпионата Европы 2023 года в составе сборной Украины U-21.

В январе 2023 года "Шахтер" вел переговоры с лондонским "Арсеналом" о трансфере игрока. Клубы были близки к подписанию соглашения, но другой лондонский клуб — "Челси" — сделал "Шахтеру" более выгодное предложение.

15 января игрок подписал контракт с "Челси" до 2031 года, взяв 15-й игровой номер.

За этот трансфер "Челси" заплатил €70 млн + €30 млн в виде бонусов.

Таким образом, этот трансфер стал самым дорогим трансфером из украинской Премьер-лиги, самым дорогим зимним трансфером в английской Премьер-лиге, а также сделал Мудрика самым дорогим украинским футболистом, побив рекорд Андрея Шевченко, за которого тот же "Челси" в 2006 году заплатил почти 44 млн евро. Wikipedia

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Дожди и заморозки отступят: синоптики назвали точную дату потепления

Дожди и заморозки отступят: синоптики назвали точную дату потепления

20:00Синоптик
"Потемкинские деревни" под флагом РФ: Коваленко – о планах Москвы относительно оккупированных городов

"Потемкинские деревни" под флагом РФ: Коваленко – о планах Москвы относительно оккупированных городов

19:03Мнения
Дроны ВСУ прорвались в тыл РФ и ударили по двум вертолетам: детали операции

Дроны ВСУ прорвались в тыл РФ и ударили по двум вертолетам: детали операции

18:24Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 29 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 29 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Новая угроза для Киева и ряда других городов: "Флеш" предупредил об опасности

Новая угроза для Киева и ряда других городов: "Флеш" предупредил об опасности

До конца мая удача на стороне избранных: 4 знака зодиака привлекут изобилие

До конца мая удача на стороне избранных: 4 знака зодиака привлекут изобилие

Люди, рожденные в конкретные месяцы, отличаются высоким интеллектом

Люди, рожденные в конкретные месяцы, отличаются высоким интеллектом

Может изменить ход войны: Волкер назвал главный козырь Украины

Может изменить ход войны: Волкер назвал главный козырь Украины

Последние новости

20:00

Дожди и заморозки отступят: синоптики назвали точную дату потепления

19:59

Зачем класть монету на роутер — популярный лайфхак, результат которого удивитВидео

19:55

Как избавиться от улиток без химии: простой рецепт спасет весь садВидео

19:13

Чужая беда — выше всего: четыре знака Зодиака, которые не умеют говорить "нет"

19:08

Холода отступят: синоптики назвали дату возвращения тепла в Черкасской области

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
19:03

"Потемкинские деревни" под флагом РФ: Коваленко – о планах Москвы относительно оккупированных городовмнение

18:57

Простой трюк проверит работу холодильника: одна монетка сотворит настоящее чудоВидео

18:50

Допинговый скандал: Мудрик получил официальный вердикт, какое наказание

18:40

Секрет садоводов раскрыт: пионы будут радовать неделями с одним удачным соседомВидео

Реклама
18:34

100 баллов для гражданства: актер Дизель-шоу рассказал, как получал паспорт

18:26

Секрет долговечности вещей: ученые определили оптимальный цикл стирки

18:24

Дроны ВСУ прорвались в тыл РФ и ударили по двум вертолетам: детали операции

18:17

Правительство зафиксировало тариф на свет - сколько будут платить украинцы

18:15

Усиление давления на РФ: Зеленский подписал новые санкции, кто попал под удар

17:46

Что нельзя делать в праздник 30 апреля: строгие приметы

17:28

Весенние заморозки не отступают: что принесет конец апреля на Днепропетровщину

17:22

Ударит мороз до -8: когда во Львовской области ожидаются чрезвычайные заморозки

17:14

Всего одна чайная ложка - и тля навсегда исчезнет из сада: как работает этот трюк

17:11

Что будет, если насыпать соду в мусорное ведро: результат удивит

16:52

В школах стали требовать "Резерв+" у 17-летних: законные ли изменения и какие есть рискиВидео

Реклама
16:49

Можно ли носить чужое обручальное кольцо: последствия для жизни и энергетики человека

16:40

Настоящее потепление в Украине наступит не сразу: прогноз погоды на майФото

16:36

Бой Усик — Верховен в Египте: букмекеры назвали главного фаворита

16:33

В Украине прогнозируют дефицит базового продукта: что будет с ценами

16:23

Гривня внезапно полетела вниз: новый курс валют на 30 апреля

16:00

Транспорт или галлюцинация: для чего ведьмы на самом деле использовали метлу

15:54

В доме запахнет свежестью и уютом: нужны только две копеечные вещи

15:22

Гороскоп Таро на завтра 30 апреля: Тельцам - переломный момент, Львам - вызов

15:15

Осадки придут на смену заморозкам: когда на Полтавщине изменится погода

15:15

Экстремальные заморозки на Тернопольщине: температура резко упадет до "минуса"

15:14

Китайский гороскоп на завтра, 30 апреля: Петухам - разочарование, Свиньям - критика

15:14

Спортсмены Olympic Dreams завоевали 11 медалей и победили в командном зачёте на Кубке Европы U21 в Литве

15:09

Победительница "Холостяка" стала мамой и показала фото малыша

15:08

Не температура: что на самом деле означают цифры на регуляторе в холодильникеВидео

14:55

Учёные доказали: какое имя официально признано лучшим в мире

14:54

Уголовные дела, отмывание денег: СМИ рассказали, кто руководит офисом экс-банкира Николая Лагуна в Украине

14:48

У Путина нашли оправдание параду без техники и признали страх перед Украиной

14:37

Может свести русских с ума: о каком старинном украинском слове идет речь

14:34

Ошибка миллионов: назван худший режим стирки, который увеличивает счетаВидео

14:22

Россияне пытаются прорваться вдоль границы: в ГПСУ назвали горячие направления

Реклама
14:02

15 лет вместе: Уильям и Кейт ометили годовщину задорным фото с детьми

13:56

Забрать треть пехоты с фронта: Билецкий рассказал о новом плане боевых действий

13:34

Украина еще раз опустилась в рейтинге Евровидения: какое место у LELEKA

13:31

Морские дроны поразили танкер теневого флота РФ в режиме "невидимки" - ВМС

13:26

Все в зале смеялись: король Чарльз III сорвал овации, подшутив над Трампом

13:17

Разогреет до +20 градусов: когда в Украину придет долгожданное потепление

13:04

Температурные качели и ночные заморозки: прогноз погоды на Житомирщине на конец апреля

12:57

Какая часть Украины получила независимость во времена Гитлера – что с ней случилосьВидео

12:50

Один удар — и целый город без воды: РФ готовит новый сценарий ударов по Украине

12:48

Такая закуска из редиса понравится всем - простой рецепт за 5 минут

