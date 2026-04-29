Бой Усик — Верховен в Египте: букмекеры назвали главного фаворита

Аналитики составили прогнозы относительно исхода боя и возможных сценариев развития событий.

Эксперты прогнозируют досрочную победу Усика / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/Alexanderusyk, facebook.com/RicoVerhoeven

Кратко:

Усик — фаворит боя, коэффициент 1,04

Верховен — аутсайдер, шансы оценены в 9,00

Бой состоится 23 мая в Египте, Пирамиды Гизы

После официального анонса поединка между Александром Усиком и Рико Верховеном букмекеры определили фаворита предстоящего боя, пишет ТСН.

Коэффициенты

Аналитики практически единодушно отдают предпочтение украинцу. Коэффициент на победу Усика составляет 1,04, тогда как успех Верховена оценивается значительно выше — 9,00, что делает его победу потенциальной сенсацией.

Ничья, которая традиционно является маловероятным результатом в боксе, получила коэффициент 31,00.

Наиболее вероятные сценарии боя

По оценкам букмекеров, наиболее вероятный сценарий — досрочная победа Усика: нокаут оценивается коэффициентом 1,18. Победа украинца по решению судей имеет коэффициент 5,33.

Алесандр Усик / Инфографика: Главред

В то же время досрочный успех Верховена оценивается коэффициентом 12,00, а его победа по очкам — 36,00.

Бой по правилам бокса состоится 23 мая у пирамид Гизы. На кону будет стоять титул WBC в супертяжелом весе — для Усика это будет добровольная защита чемпионского пояса.

Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине.

