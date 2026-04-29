Бой Усик — Верховен в Египте: букмекеры назвали главного фаворита

Кратко:
- Усик — фаворит боя, коэффициент 1,04
- Верховен — аутсайдер, шансы оценены в 9,00
- Бой состоится 23 мая в Египте, Пирамиды Гизы
После официального анонса поединка между Александром Усиком и Рико Верховеном букмекеры определили фаворита предстоящего боя, пишет ТСН.
Коэффициенты
Аналитики практически единодушно отдают предпочтение украинцу. Коэффициент на победу Усика составляет 1,04, тогда как успех Верховена оценивается значительно выше — 9,00, что делает его победу потенциальной сенсацией.
Ничья, которая традиционно является маловероятным результатом в боксе, получила коэффициент 31,00.
Наиболее вероятные сценарии боя
По оценкам букмекеров, наиболее вероятный сценарий — досрочная победа Усика: нокаут оценивается коэффициентом 1,18. Победа украинца по решению судей имеет коэффициент 5,33.
В то же время досрочный успех Верховена оценивается коэффициентом 12,00, а его победа по очкам — 36,00.
Бой по правилам бокса состоится 23 мая у пирамид Гизы. На кону будет стоять титул WBC в супертяжелом весе — для Усика это будет добровольная защита чемпионского пояса.
Как ранее сообщал Главред, непобедимый украинский боксер Александр Усик планирует провести еще несколько поединков перед завершением профессиональной карьеры.
Кроме того, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF Александр Усик проведет бой с легендарным кикбоксером Рико Верховеном. Об этом сообщает Ring Magazine.
Напомним, что стал известен состав андеркарда вечера бокса, который возглавит поединок между украинским чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF Александром Усиком и нидерландским кикбоксером Рико Верховеном.
Об источнике: ТСН
ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.
