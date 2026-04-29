Бой Усик — Верховен в Египте: букмекеры назвали главного фаворита

Руслан Иваненко
29 апреля 2026, 16:36
Аналитики составили прогнозы относительно исхода боя и возможных сценариев развития событий.
Усик, Верховен
Эксперты прогнозируют досрочную победу Усика

Кратко:

  • Усик — фаворит боя, коэффициент 1,04
  • Верховен — аутсайдер, шансы оценены в 9,00
  • Бой состоится 23 мая в Египте, Пирамиды Гизы

После официального анонса поединка между Александром Усиком и Рико Верховеном букмекеры определили фаворита предстоящего боя, пишет ТСН.

Коэффициенты

Аналитики практически единодушно отдают предпочтение украинцу. Коэффициент на победу Усика составляет 1,04, тогда как успех Верховена оценивается значительно выше — 9,00, что делает его победу потенциальной сенсацией.

Ничья, которая традиционно является маловероятным результатом в боксе, получила коэффициент 31,00.

Наиболее вероятные сценарии боя

По оценкам букмекеров, наиболее вероятный сценарий — досрочная победа Усика: нокаут оценивается коэффициентом 1,18. Победа украинца по решению судей имеет коэффициент 5,33.

Алесандр Усик
Алесандр Усик / Инфографика: Главред

В то же время досрочный успех Верховена оценивается коэффициентом 12,00, а его победа по очкам — 36,00.

Бой по правилам бокса состоится 23 мая у пирамид Гизы. На кону будет стоять титул WBC в супертяжелом весе — для Усика это будет добровольная защита чемпионского пояса.

Как ранее сообщал Главред, непобедимый украинский боксер Александр Усик планирует провести еще несколько поединков перед завершением профессиональной карьеры. Об этом чемпион мира сообщил в комментарии изданию The Ring.

Кроме того, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF Александр Усик проведет бой с легендарным кикбоксером Рико Верховеном. Об этом сообщает Ring Magazine.

Напомним, что стал известен состав андеркарда вечера бокса, который возглавит поединок между украинским чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF Александром Усиком и нидерландским кикбоксером Рико Верховеном.

Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

Дроны ВСУ прорвались в тыл РФ и ударили по двум вертолетам: детали операции

Правительство зафиксировало тариф на свет - сколько будут платить украинцы

Усиление давления на РФ: Зеленский подписал новые санкции, кто попал под удар

Реклама

Карта Deep State онлайн за 29 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

В разведке раскрыли новые планы Кремля на войну против Украины: документы Генштаба РФ

Что добавить в яму при посадке розы: один ингредиент решает все

Новая угроза для Киева и ряда других городов: "Флеш" предупредил об опасности

Заморозки усилятся: на Днепропетровщину надвигается холодная воздушная масса

