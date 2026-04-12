Бой Усик — Верховен в Египте: стал известен полный список поединков андеркарда

Кратко:
- 23 мая в Гизе (Египет) состоится шоу Усик — Верховен
- Опубликован полный андеркард вечера бокса
- В карде — титульные и претендентские поединки
Стал известен состав андеркарда вечера бокса, который возглавит поединок между украинским чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF Александром Усиком и нидерландским кикбоксером Рико Верховеном.
Полный список боев, которые состоятся 23 мая в рамках боксерского шоу в Пирамидах Гизы (Египет), опубликован на официальной странице The Ring Magazine в Instagram.
В главном бою андеркарда непобедимый британский проспект Гамза Шираз встретится с немцем Алемом Бегичем. На кону — вакантный титул чемпиона WBO во втором среднем весе.
Еще один титульный поединок состоится в полусреднем весе: британец Джек Каттералл сразится с олимпийским призером из Узбекистана Шахрамом Гиясовым за пояс WBA Regular.
Также запланирован бой за статус официального претендента на титул IBF в супертяжелом весе, где сойдутся кубинец Фрэнк Санчес и американец Ричард Торрес-младший.
Полный андеркард вечера бокса
- Гамза Шираз (Великобритания) — Алем Бегич (Германия)
- Джек Каттералл (Великобритания) — Шахрам Гиясов (Узбекистан)
- Фрэнк Санчес (Куба) — Ричард Торрес-младший (США)
- Мизуки Хирута (Япония) — Май Солиман (Австралия)
- Басем Мамдух (Египет) — Джамар Телли (США)
- Махмуд Мобарк (Египет) — Майкл Калвалья (Кения)
- Омар Хикал (Египет) — Али Ссерункума (Уганда)
Как отмечается, главный бой вечера бокса в Гизе между Усиком и Верховеном будет иметь титульный статус: на кону будет стоять пояс WBC в супертяжелом весе, а украинец проведет добровольную защиту титула.
Как ранее сообщал Главред, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF Александр Усик проведет бой с легендарным кикбоксером Рико Верховеном. Об этом сообщает Ring Magazine.
Кроме того, донецкий "Шахтер" уверенно стартовал в четвертьфинале Лиги конференций, одолев нидерландский АЗ Алкмар в первом матче противостояния, пишет "Суспільне спорт".
Напомним, что украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик намерен обжаловать свою дисквалификацию в суде, чтобы отстоять собственную репутацию.
О личности: Александр Усик
Александр Усик — непобедимый украинский профессиональный боксер, выступающий в первом тяжелом и тяжелом весовых категориях. Лучший боксер независимо от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022–2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) и The Ring (2022-н. ч.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".
