Бой Усик — Верховен в Египте: стал известен полный список поединков андеркарда

Руслан Иваненко
12 апреля 2026, 20:57
В главном бою вечера бокса Усик будет защищать титул WBC в поединке с Рико Верховеном.
Обнародован полный состав андеркарда боя Усик — Верховен в Гизе

  • 23 мая в Гизе (Египет) состоится шоу Усик — Верховен
  • Опубликован полный андеркард вечера бокса
  • В карде — титульные и претендентские поединки

Стал известен состав андеркарда вечера бокса, который возглавит поединок между украинским чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF Александром Усиком и нидерландским кикбоксером Рико Верховеном.

Полный список боев, которые состоятся 23 мая в рамках боксерского шоу в Пирамидах Гизы (Египет), опубликован на официальной странице The Ring Magazine в Instagram.

В главном бою андеркарда непобедимый британский проспект Гамза Шираз встретится с немцем Алемом Бегичем. На кону — вакантный титул чемпиона WBO во втором среднем весе.

Еще один титульный поединок состоится в полусреднем весе: британец Джек Каттералл сразится с олимпийским призером из Узбекистана Шахрамом Гиясовым за пояс WBA Regular.

Также запланирован бой за статус официального претендента на титул IBF в супертяжелом весе, где сойдутся кубинец Фрэнк Санчес и американец Ричард Торрес-младший.

Александр Усик / инфографика: Главред

Полный андеркард вечера бокса

  • Гамза Шираз (Великобритания) — Алем Бегич (Германия)
  • Джек Каттералл (Великобритания) — Шахрам Гиясов (Узбекистан)
  • Фрэнк Санчес (Куба) — Ричард Торрес-младший (США)
  • Мизуки Хирута (Япония) — Май Солиман (Австралия)
  • Басем Мамдух (Египет) — Джамар Телли (США)
  • Махмуд Мобарк (Египет) — Майкл Калвалья (Кения)
  • Омар Хикал (Египет) — Али Ссерункума (Уганда)
Бой Усик — Верховен в Египте: стал известен полный список поединков андеркарда
фото: instagram.com/ringmagazine

Как отмечается, главный бой вечера бокса в Гизе между Усиком и Верховеном будет иметь титульный статус: на кону будет стоять пояс WBC в супертяжелом весе, а украинец проведет добровольную защиту титула.

Как ранее сообщал Главред, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF Александр Усик проведет бой с легендарным кикбоксером Рико Верховеном. Об этом сообщает Ring Magazine.

Кроме того, донецкий "Шахтер" уверенно стартовал в четвертьфинале Лиги конференций, одолев нидерландский АЗ Алкмар в первом матче противостояния, пишет "Суспільне спорт".

Напомним, что украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик намерен обжаловать свою дисквалификацию в суде, чтобы отстоять собственную репутацию.

О личности: Александр Усик

Александр Усик — непобедимый украинский профессиональный боксер, выступающий в первом тяжелом и тяжелом весовых категориях. Лучший боксер независимо от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022–2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) и The Ring (2022-н. ч.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

