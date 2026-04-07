Умер Мирча Луческу — бывший тренер "Шахтера" и "Динамо"

/ Коллаж: Главред, фото: shakhtar.com, fcdynamo.com

Бывший тренер донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" Мирча Луческу скончался в возрасте 80 лет. Причиной стала серия перенесенных сердечных приступов.

Мирча "Мистер" возглавлял донецкий "Шахтер" на протяжении 13 сезонов, установив рекорд клуба по продолжительности работы и количеству проведенных матчей, напомнили в УАФ. За это время команда завоевала 22 трофея, среди которых — Кубок УЕФА 2009 года.

В 2020–2023 годах Луческу был главным тренером киевского "Динамо". На его счету девять чемпионских титулов Украины, семь побед в Кубке и восемь — в Суперкубке.

УАФ выражает искренние соболезнования родным и близким легендарного тренера.

Свои соболезнования в связи со смертью тренера выразили президент клуба Игорь Суркис, главный тренер Игорь Костюк и капитан команды Виталий Буяльский:

"С глубокой скорбью и тяжелым сердцем мы встретили известие о том, что на 81-м году жизни в лучший мир ушел легендарный тренер Мирча Луческу, которого мы все очень хорошо знали", — говорится в посте столичного клуба в Instagram.

Мирча Луческу / Фото: fcdynamo.com

Имя Мирчи Луческу навсегда останется в истории "Динамо". Его опыт, харизма и преданность футболу помогли команде сохранить стабильность, чемпионский характер и веру в собственные силы.

Его глубокое понимание игры, мудрость и выдержка оставили незабываемый след в сердцах всех, кому посчастливилось работать с ним.

Резвану, внукам Мерилу и Матею, а также всем, кто знал и ценил Мистера. В эти дни мысли клуба и болельщиков с его родными и поклонниками в Румынии и во всем мире.

"Спасибо за все, Мистер. Ваше имя навсегда вписано в историю мирового футбола", — говорится в сообщении клуба.

Покойся с миром, Великий Тренер.

