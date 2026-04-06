"Ситуация довольно тяжелая": сын тренера Луческу прибыл в реанимацию, что известно

https://glavred.info/sport/situaciya-dovolno-tyazhelaya-syn-trenera-luchesku-pribyl-v-reanimaciyu-chto-izvestno-10754744.html Ссылка скопирована

/ коллаж: Главред, фото: fcdynamo.com, shakhtar.com

80-летний бывший тренер сборной Румынии, донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" Мирча Луческу продолжает находиться в критическом состоянии в университетской больнице Бухареста.

По словам министра здравоохранения Румынии Александру Рогобете, состояние бывшего наставника ухудшилось за последние 24–48 часов.

"К сожалению, он находится в реанимации, в критическом состоянии. Информация, которой я располагаю, является точной и общедоступной", — отметил министр, добавив, что делать прогнозы относительно состояния здоровья пока сложно.

Как сообщает Golazo.ro, ухудшение состояния Луческу произошло после перенесенного 3 апреля острого инфаркта миокарда. В ночь с субботы на воскресенье у пациента возникли серьезные сердечные аритмии, которые не поддавались лечению, что потребовало перевода в отделение анестезиологии и интенсивной терапии.

Сын тренера, Разван Луческу, который в настоящее время возглавляет греческий ПАОК, срочно прибыл в Бухарест и навестил отца в больнице.

"Это довольно тяжелая ситуация, прошу всех уважать этот момент. Медицинский персонал предоставляет всю необходимую информацию через официальные каналы", – отметил Разван в комментарии местным СМИ.

О состоянии Мирчи Луческу также высказался спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна. Он сообщил, что еще несколько дней назад общался с Луческу, и тренер чувствовал себя хорошо, однако сейчас получил тревожные новости о том, что он находится в коме.

"Дай Бог, чтобы он вышел из этого состояния, чтобы выздоровел. У него сильное сердце, поэтому я уверен, что он преодолеет эту ситуацию", – сказал Срна в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.

Новость дополняется . . . . . . . . . . .

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред