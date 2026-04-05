Луческу ввели в искусственную кому: каково состояние экс-тренера Динамо и Шахтера

Врачи ввели тренера в искусственную кому из-за повторяющихся тяжелых аритмий, чтобы стабилизировать его состояние.

https://glavred.info/sport/luchesku-vveli-v-iskusstvennuyu-komu-kakovo-sostoyanie-eks-trenera-dinamo-i-shahtera-10754522.html Ссылка скопирована

Луческу находится под постоянным наблюдением врачей / Коллаж: Главред, фото: shakhtar.com, fcdynamo.com

Кратко:

Мирча Луческу перенес острый инфаркт миокарда

Состояние тренера резко ухудшилось в последние дни

Переведен в отделение интенсивной терапии

Бывший тренер сборной Румынии и украинских клубов "Динамо" и "Шахтер" Мирча Луческу находится в искусственной коме после резкого ухудшения состояния. Об этом сообщает румынское издание DigiSport со ссылкой на официальное заявление Бухарестской университетской больницы скорой помощи.

Луческу перенес острый инфаркт миокарда в пятницу, в день, когда планировалось выписать его из больницы после недели госпитализации. В больнице отмечают, что состояние тренера продолжало ухудшаться.

видео дня

"В субботу вечером у пациента повторились серьезные сердечные аритмии, которые оперативно лечила дежурная бригада кардиологического отделения. В ночь на воскресенье аритмии стали серьезными и больше не реагировали на лечение. Состояние пациента ухудшилось, что потребовало перевода в отделение анестезиологии и интенсивной терапии", — говорится в сообщении больницы, пишет GSP.

Отмечается, что после инфаркта Луческу было проведено три реанимационных процедуры и установлен пятый стент для восстановления проходимости коронарных артерий. Дополнительно была выполнена ангиография для оценки состояния сосудов.

По словам врачей, тренер находится под постоянным наблюдением медиков, а в больницу приехали его жена Нели и внучка Марилу, дочь Резвана Луческу. Медики призвали уважать частную жизнь пациента и его семьи.

Позже румынский журналист Эмануэль Рошу сообщил в соцсети X, что Луческу ввели в искусственную кому:

"Мирча Луческу был введен в искусственную кому после очередной тяжелой аритмии. Он находится в отделении интенсивной терапии. Молимся за него", — написал Рошу.

Спорт — новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, главный тренер национальной сборной Украины по футболу Сергей Ребров выразил готовность продолжить работу с командой после завершения нынешнего контракта.

Кроме того, на Кубке мира по художественной гимнастике произошел скандал. Россиянка София Ильтерякова, выступавшая под "нейтральным" флагом, во время церемонии награждения демонстративно отвернулась, когда зазвучал гимн Украины. Соответствующее видео стало вирусным в Сети.

Напомним, что во время подготовки к матчу со Швецией произошел неприятный инцидент. В Бенидорме из отеля, где остановилась команда, похитили деньги и ценные вещи. По информации инсайдера Игоря Бурбаса, неизвестные проникли в номера игроков и тренерского штаба.

Читайте также:

О личности: Мирча Луческу Мирча Луческу (род. 29 июля 1945, Бухарест, Румыния) — известный румынский футболист и тренер. Начал карьеру как нападающий, провел много матчей за "Динамо" (Бухарест) и национальную сборную Румынии, где сыграл более 70 матчей и был капитаном. Как тренер Луческу возглавлял многочисленные клубы в Европе, среди которых "Шахтер" (Донецк), "Динамо" (Киев), "Галатасарай", "Бешикташ", а также национальные сборные Румынии и Турции. Наиболее выдающийся период — 12 лет в "Шахтере", где он завоевал многочисленные титулы, в частности Кубок УЕФА 2009. Луческу — один из самых титулованных тренеров в истории футбола: рекордсмен по количеству матчей и трофеев с "Шахтером", пятый в мире по количеству матчей в Лиге чемпионов и почетный заслуженный тренер Украины. wikipedia.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред