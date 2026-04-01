Календарь сборной Украины на 2026 год: когда и с кем сыграют "сине-желтые"

Руслан Иваненко
1 апреля 2026, 19:29обновлено 1 апреля, 22:40
Сборная Украины провела матчи в марте и готовится к июньским товарищеским матчам перед стартом Лиги наций.
Украинцы начинают выступление в Лиге наций дивизиона B / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/zbirna.ua, скриншот

Кратко:

  • Украина проиграла Швеции в плей-офф ЧМ-2026 и не попала на турнир
  • В марте сыграли домашний матч со Швецией и товарищеский с Албанией
  • Осенью стартует Лига наций дивизиона B с Венгрией, Грузией и Северной Ирландией

В этом году сборная Украины по футболу проведет как минимум семь официальных матчей. Остальные матчи команды в 2026 году будут товарищескими.

Задачу выхода на Мундиаль подопечные Сергея Реброва не смогли решить: в плей-офф Украина уступила Швеции и упустила шанс вернуться на чемпионат мира после 20-летнего перерыва, сообщает 24 канал.

Матчи и их проведение

В марте украинцы сыграли против Швеции официальный матч и товарищеский поединок с Албанией. Обе встречи имели статус "домашних", однако из-за военного положения в Украине их провели в Валенсии, Испания, из-за запрета УЕФА на проведение матчей на нашей территории.

В июне команду ожидают еще два-три спарринга. Согласно договору с УЕФА, каждая сборная должна провести не менее 10 матчей за календарный год, поэтому июньский слот будет использован как минимум для двух поединков.

Осенью "сине-желтые" стартуют в Лиге наций в дивизионе B. Соперниками Украины станут Венгрия, Грузия и Северная Ирландия.

Сборная Украины по футболу
Сборная Украины по футболу / Инфографика: Главред

Календарь матчей сборной Украины на 2026 год:

  • 26 марта, 21:45. Отбор на ЧМ-2026: Украина – Швеция 1:3
  • 31 марта, 21:45. Товарищеский матч: Украина – Албания 1:0
  • Июнь 2026. Товарищеский матч, соперник неизвестен
  • Июнь 2026. Товарищеский матч, соперник неизвестен
  • 25 сентября, 21:45. Лига наций: Венгрия – Украина
  • 28 сентября, 19:00. Лига наций: Грузия – Украина
  • 2 октября, 21:45. Лига наций: Украина – Северная Ирландия
  • 5 октября, 21:45. Лига наций: Украина – Венгрия
  • 14 ноября, 21:45. Лига наций: Северная Ирландия – Украина
  • 17 ноября, 21:45. Лига наций: Украина – Грузия

Как ранее писал Главред, сборная Украины провела первый матч после вылета из плей-офф отбора на чемпионат мира-2026 и одержала победу над сборной Албании.

Кроме того, главный тренер национальной сборной Украины по футболу Сергей Ребров выразил готовность продолжить работу с командой после завершения нынешнего контракта.

Напомним, что матч за выход на Мундиаль завершился победой Швеции со счетом 3:1. Таким образом, сборная Украины не квалифицировалась на Чемпионат мира — 2026.

Об источнике: 24 канал

24 канал — украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия.

Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владельцем которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.

Вещает с 1 марта 2006 года.

24 канал подает новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде, курсах валют.

