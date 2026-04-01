Календарь сборной Украины на 2026 год: когда и с кем сыграют "сине-желтые"

Сборная Украины провела матчи в марте и готовится к июньским товарищеским матчам перед стартом Лиги наций.

Украинцы начинают выступление в Лиге наций дивизиона B

Украина проиграла Швеции в плей-офф ЧМ-2026 и не попала на турнир

В марте сыграли домашний матч со Швецией и товарищеский с Албанией

Осенью стартует Лига наций дивизиона B с Венгрией, Грузией и Северной Ирландией

В этом году сборная Украины по футболу проведет как минимум семь официальных матчей. Остальные матчи команды в 2026 году будут товарищескими.

Задачу выхода на Мундиаль подопечные Сергея Реброва не смогли решить: в плей-офф Украина уступила Швеции и упустила шанс вернуться на чемпионат мира после 20-летнего перерыва, сообщает 24 канал.

Матчи и их проведение

В марте украинцы сыграли против Швеции официальный матч и товарищеский поединок с Албанией. Обе встречи имели статус "домашних", однако из-за военного положения в Украине их провели в Валенсии, Испания, из-за запрета УЕФА на проведение матчей на нашей территории.

В июне команду ожидают еще два-три спарринга. Согласно договору с УЕФА, каждая сборная должна провести не менее 10 матчей за календарный год, поэтому июньский слот будет использован как минимум для двух поединков.

Осенью "сине-желтые" стартуют в Лиге наций в дивизионе B. Соперниками Украины станут Венгрия, Грузия и Северная Ирландия.

Календарь матчей сборной Украины на 2026 год:

26 марта, 21:45. Отбор на ЧМ-2026: Украина – Швеция 1:3

31 марта, 21:45. Товарищеский матч: Украина – Албания 1:0

Июнь 2026. Товарищеский матч, соперник неизвестен

Июнь 2026. Товарищеский матч, соперник неизвестен

25 сентября, 21:45. Лига наций: Венгрия – Украина

28 сентября, 19:00. Лига наций: Грузия – Украина

2 октября, 21:45. Лига наций: Украина – Северная Ирландия

5 октября, 21:45. Лига наций: Украина – Венгрия

14 ноября, 21:45. Лига наций: Северная Ирландия – Украина

17 ноября, 21:45. Лига наций: Украина – Грузия

Сборная Украины по футболу – новости по теме

Как ранее писал Главред, сборная Украины провела первый матч после вылета из плей-офф отбора на чемпионат мира-2026 и одержала победу над сборной Албании.

Кроме того, главный тренер национальной сборной Украины по футболу Сергей Ребров выразил готовность продолжить работу с командой после завершения нынешнего контракта.

Напомним, что матч за выход на Мундиаль завершился победой Швеции со счетом 3:1. Таким образом, сборная Украины не квалифицировалась на Чемпионат мира — 2026.

Читайте также:

