Календарь сборной Украины на 2026 год: когда и с кем сыграют "сине-желтые"

Кратко:
- Украина проиграла Швеции в плей-офф ЧМ-2026 и не попала на турнир
- В марте сыграли домашний матч со Швецией и товарищеский с Албанией
- Осенью стартует Лига наций дивизиона B с Венгрией, Грузией и Северной Ирландией
В этом году сборная Украины по футболу проведет как минимум семь официальных матчей. Остальные матчи команды в 2026 году будут товарищескими.
Задачу выхода на Мундиаль подопечные Сергея Реброва не смогли решить: в плей-офф Украина уступила Швеции и упустила шанс вернуться на чемпионат мира после 20-летнего перерыва, сообщает 24 канал.
Матчи и их проведение
В марте украинцы сыграли против Швеции официальный матч и товарищеский поединок с Албанией. Обе встречи имели статус "домашних", однако из-за военного положения в Украине их провели в Валенсии, Испания, из-за запрета УЕФА на проведение матчей на нашей территории.
В июне команду ожидают еще два-три спарринга. Согласно договору с УЕФА, каждая сборная должна провести не менее 10 матчей за календарный год, поэтому июньский слот будет использован как минимум для двух поединков.
Осенью "сине-желтые" стартуют в Лиге наций в дивизионе B. Соперниками Украины станут Венгрия, Грузия и Северная Ирландия.
Календарь матчей сборной Украины на 2026 год:
- 26 марта, 21:45. Отбор на ЧМ-2026: Украина – Швеция 1:3
- 31 марта, 21:45. Товарищеский матч: Украина – Албания 1:0
- Июнь 2026. Товарищеский матч, соперник неизвестен
- Июнь 2026. Товарищеский матч, соперник неизвестен
- 25 сентября, 21:45. Лига наций: Венгрия – Украина
- 28 сентября, 19:00. Лига наций: Грузия – Украина
- 2 октября, 21:45. Лига наций: Украина – Северная Ирландия
- 5 октября, 21:45. Лига наций: Украина – Венгрия
- 14 ноября, 21:45. Лига наций: Северная Ирландия – Украина
- 17 ноября, 21:45. Лига наций: Украина – Грузия
Как ранее писал Главред, сборная Украины провела первый матч после вылета из плей-офф отбора на чемпионат мира-2026 и одержала победу над сборной Албании.
Кроме того, главный тренер национальной сборной Украины по футболу Сергей Ребров выразил готовность продолжить работу с командой после завершения нынешнего контракта.
Напомним, что матч за выход на Мундиаль завершился победой Швеции со счетом 3:1. Таким образом, сборная Украины не квалифицировалась на Чемпионат мира — 2026.
Читайте также:
- Сборную Украины обокрали перед матчем со Швецией
- Останется или уйдет: Ребров определился с будущим в сборной, что известно
- Россиянка устроила скандал на Кубке мира из-за гимна Украины — как ее накажут
